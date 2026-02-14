Begin typing your search above and press return to search.
    ഒമാൻ ബൗളർമാരെ പഞ്ഞിക്കിട്ട് ടക്കർ (94*); അയർലൻഡിന് 96 റൺസിന്റെ തകർപ്പൻ ജയം

    ഒമാൻ ബൗളർമാരെ പഞ്ഞിക്കിട്ട് ടക്കർ (94*); അയർലൻഡിന് 96 റൺസിന്റെ തകർപ്പൻ ജയം
    ലോർക്കൻ ടക്കർ ബാറ്റിങ്ങിനിടെ

    കൊളംബോ: ട്വന്‍റി20 ലോകകപ്പിൽ ഒമാനെതിരെ അയർലൻഡിന് 96 റൺസിന്റെ തകർപ്പൻ വിജയം. മത്സരത്തിൽ ടോസ് നേടിയ ഒമാൻ അയർലൻഡിനെ ബാറ്റിങ്ങിന് അയക്കുകയായിരുന്നു. 20 ഓവറിൽ അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 235 റൺസാണ് ഐറിഷ് ബാറ്റിങ് നിര അടിച്ചെടുത്തത്. ഈ ലോകകപ്പിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്കോറാണിത്. നായകൻ ലോർക്കൻ ടക്കറുടെ വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിങ്ങാണ് അയർലൻഡിനെ കൂറ്റൻ സ്കോറിലേക്ക് നയിച്ചത്. 51 പന്തിൽ പുറത്താകാതെ 94 റൺസാണ് ടക്കർ അടിച്ചുകൂട്ടിയത്. 10 ഫോറുകളും 4 സിക്സറുകളും ഉൾപ്പെട്ടതാണ് ഇന്നിങ്സ്.

    ഒരു ഘട്ടത്തിൽ 47 റൺസിന് 3 വിക്കറ്റ് എന്ന നിലയിൽ അയർലൻഡ് പതറിയിരുന്നു. എന്നാൽ ടക്കറും ഗാരെത് ഡെലാനിയും (56) ചേർന്ന് 101 റൺസിന്റെ കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കി ടീമിനെ കരകയറ്റി. ഡെക്രെല്ലിന്റെ വെടിക്കെട്ട്: അവസാന ഓവറുകളിൽ ജോർജ്ജ് ഡെക്രെൽ വെറും 9 പന്തിൽ 35 റൺസെടുത്തു. ഇതിൽ 5 കൂറ്റൻ സിക്സറുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. അവസാന 4 ഓവറിൽ മാത്രം അയർലൻഡ് 86 റൺസാണ് അടിച്ചെടുത്തത്.

    236 റൺസ് എന്ന കൂറ്റൻ ലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന ഒമാന് 18 ഓവറിൽ 139 റൺസിന് എല്ലാവരെയും നഷ്ടമായി. കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയ അയർലൻഡ് ബൗളർമാർ ഒമാനെ ഒരിക്കലും മത്സരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ അനുവദിച്ചില്ല. അമീർ കലീം (50), ഹമ്മദ് മിർസ (46) എന്നിവർ പൊരുതിയെങ്കിലും മറ്റാർക്കും പിന്തുണ നൽകാനായില്ല. എട്ട് ഒമാൻ ബാറ്റർമാരാണ് രണ്ടക്കം കാണാതെ പുറത്തായത്. അയർലൻഡിനായി ജോഷ് ലിറ്റിൽ മൂന്ന് വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി. മാത്യു ഹംഫ്രീസ്, ബാരി മക്കാർത്തി എന്നിവർ രണ്ട് വിക്കറ്റ് വീതവും നേടി.

    ഈ വിജയത്തോടെ ഗ്രൂപ്പ് ബിയിൽ അയർലൻഡ് തങ്ങളുടെ സ്ഥാനം മെച്ചപ്പെടുത്തി. എന്നാൽ പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ ശ്രീലങ്ക, സിംബാബ്‌വെ, ഓസ്‌ട്രേലിയ എന്നിവർക്ക് പിന്നിൽ നാലാം സ്ഥാനത്താണ് അവർ. മത്സരത്തിലെ തകർപ്പൻ പ്രകടനത്തിന് ലോർക്കൻ ടക്കർ കളിയിലെ താരമായി. നെറ്റ് റൺറേറ്റിൽ ഉണ്ടായ വലിയ വർധന ടൂർണമെന്റിൽ അയർലൻഡിന് നിർണായകമാകും. തോൽവിയോടെ ഒമാന്റെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര പ്രയാസമേറിയതായി.

    TAGS:oman cricket teamT20 World CupIreland Cricket Team
