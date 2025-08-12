Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    12 Aug 2025 11:35 PM IST
    12 Aug 2025 11:35 PM IST

    ബ്രെ​വി​സ് വേ​ഗ​ത്തി​ൽ പ്രോ​ട്ടീ​സി​ന് ജ​യം; ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ​യെ തോൽപിച്ചത് 53 റൺസിന്

    ബ്രെ​വി​സ് വേ​ഗ​ത്തി​ൽ പ്രോ​ട്ടീ​സി​ന് ജ​യം; ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ​യെ തോൽപിച്ചത് 53 റൺസിന്
    ഡാ​ർ​വി​ൻ: വെ​ടി​ക്കെ​ട്ട് സെ​ഞ്ച്വ​റി​യു​മാ​യി യു​വ​താ​രം ഡെ​വാ​ൾ​ഡ് ബ്രെ​വി​സ് ക​ത്തി​ക്ക​യ​റി​യ​പ്പോ​ൾ ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ​ക്കെ​തി​രാ​യ ര​ണ്ടാം ട്വ​ന്‍റി20 മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക​ക്ക് 53 റ​ൺ​സ് ജ​യം. ആ​ദ്യം ബാ​റ്റ് ചെ​യ്ത പ്രോ​ട്ടീ​സ് 20 ഓ​വ​റി​ൽ ഏ​ഴു വി​ക്ക​റ്റ് ന​ഷ്ട​ത്തി​ൽ 218 റ​ൺ​സെ​ടു​ത്തു. ആ​തി​ഥേ​യ​ർ 17.4 ഓ​വ​റി​ൽ 165ന് ​എ​ല്ലാ​വ​രും പു​റ​ത്താ​യി.

    41 പ​ന്തി​ൽ സെ​ഞ്ച്വ​റി കു​റി​ച്ച ബ്രെ​വി​സ് 56 പ​ന്തി​ൽ 125 റ​ൺ​സു​മാ​യി പു​റ​ത്താ​കാ​തെ നി​ന്നു. എ​ട്ടു സി​ക്സും 12 ഫോ​റു​മ​ട​ങ്ങു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു ഇ​ന്നി​ങ്സ്. മൂ​ന്ന് മ​ത്സ​ര പ​ര​മ്പ​ര​യി​ൽ ഇ​രു ടീ​മും 1-1ന് ​ഒ​പ്പ​ത്തി​നൊ​പ്പ​മാ​യി.

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ട്വ​ന്‍റി20​യി​ൽ സെ​ഞ്ച്വ​റി നേ​ടു​ന്ന ഏ​റ്റ​വും പ്രാ​യം കു​റ​ഞ്ഞ ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക​ക്കാ​ര​നാ​യി ബ്രെ​വി​സ്. ട്വ​ന്‍റി20​യി​ൽ പ്രോ​ട്ടീ​സ് താ​രം നേ​ടു​ന്ന ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന സ്കോ​റും കു​റി​ച്ചു. ഫാ​ഫ് ഡു​പ്ലെ​സി​സി​ന്‍റെ (119) റെ​ക്കോ​ഡാ​ണ് മ​റി​ക​ട​ന്ന​ത്. ഒ​രു​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ 6.5 ഓ​വ​റി​ൽ 57 റ​ൺ​സെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക​യു​ടെ മൂ​ന്നു വി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ ന​ഷ്ട​മാ​യി​രു​ന്നു. നാ​യ​ക​ൻ എ​യ്ഡ​ൻ മാ​ർ​ക്രം (13 പ​ന്തി​ൽ 18), റ​യാ​ൻ റി​ക്ക​ൾ​ട്ട​ൺ (10 പ​ന്തി​ൽ 14), പ്രെ​ട്ടോ​റി​യ​സ് (10 പ​ന്തി​ൽ 10) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് പു​റ​ത്താ​യ​ത്. നാ​ലാം വി​ക്ക​റ്റി​ൽ ട്രി​സ്റ്റ​ൻ സ്റ്റ​ബ്സി​നെ കൂ​ട്ടു​പി​ടി​ച്ച് ബ്രെ​വി​സ് ന​ട​ത്തി​യ വെ​ടി​ക്കെ​ട്ടാ​ണ് ടീ​മി​നെ വ​മ്പ​ൻ സ്കോ​റി​ലെ​ത്തി​ച്ച​ത്. 126 റ​ൺ​സാ​ണ് ഇ​രു​വ​രും അ​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​ത്. സ്റ്റ​ബ്സ് 22 പ​ന്തി​ൽ 31 റ​ൺ​സെ​ടു​ത്തു. 24 പ​ന്തി​ൽ 50 റ​ൺ​സ​ടി​ച്ച ടിം ​ഡേ​വി​ഡാ​ണ് ഓ​സീ​സ് ടോ​പ് സ്കോ​റ​ർ. ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക​ക്കാ​യി ക്വേ​ന മ​ഫാ​ക​യും കോ​ർ​ബി​ൻ ബോ​ഷും മൂ​ന്നു​വീ​തം വി​ക്ക​റ്റെ​ടു​ത്തു.

    News Summary - T20: South Africa beat Australia by 53 runs
