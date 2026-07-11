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    Cricket
    Posted On
    date_range 11 July 2026 6:52 PM IST
    Updated On
    date_range 11 July 2026 6:52 PM IST

    ഇന്ത്യൻ ടീം ബസ് ഗതാഗതക്കുരുക്കിൽ; സതാംപ്ടനിൽ അഞ്ചാം ട്വന്റി20 മത്സരം വൈകുന്നു

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    പരമ്പര നഷ്ടമായ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഇന്ന് അഭിമാനപ്പോരാട്ടം
    ഇന്ത്യൻ ടീം ബസ് ഗതാഗതക്കുരുക്കിൽ; സതാംപ്ടനിൽ അഞ്ചാം ട്വന്റി20 മത്സരം വൈകുന്നു
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    സതാംപ്ടൻ : ഇന്ത്യയും ഇംഗ്ലണ്ടും തമ്മിലുള്ള അഞ്ചാം ട്വന്റി20 മത്സരം ടോസ് വൈകുന്നു. ഇന്ത്യൻ ടീം ബസ് ഗതാഗതക്കുരുക്കിൽപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് ടീം അംഗങ്ങൾ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ വൈകിയതാണ് ടോസ് വൈകാൻ കാരണം. ഇന്ത്യൻ സമയം രാത്രി ഏഴിനു തുടങ്ങേണ്ടിയിരുന്ന മത്സരം ഇനി 7.30 ന് ആരംഭിക്കും.7.15 നാണ് ടോസ്.

    പരമ്പര ഇതിനകം ഇംഗ്ലണ്ട് സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കെ, അവസാന മത്സരത്തിൽ ജയിച്ച് മുഖം രക്ഷിക്കാനാണ് ഇന്ത്യയുടെ ശ്രമം. മഴമൂലം ആദ്യ മത്സരം ഉപേക്ഷിച്ചതൊഴിച്ചാൽ, ശേഷിച്ച മൂന്ന് മത്സരങ്ങളിലും ഏകപക്ഷീയമായ തോൽവിയാണ് ഇന്ത്യ വഴങ്ങിയത്. അതേസമയം, ലോകചാംപ്യൻമാരായ ഇന്ത്യക്കെതിരെ സമ്പൂർണ പരമ്പര വിജയമാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

    ക്യാപ്റ്റനെന്ന നിലയിൽ ശ്രേയസ് അയ്യർക്ക് ഇതുവരെ മികച്ച തുടക്കം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ചുമതലയേറ്റ ശേഷം നയിച്ച ആദ്യ അഞ്ച് മത്സരങ്ങളിലും തോൽവി നേരിട്ടത് ടീമിന് വലിയ തിരിച്ചടിയാണ്. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ 80 റൺസ് നേടി ശ്രേയസ് ബാറ്റിങ്ങിൽ ഫോം കണ്ടെത്തിയെങ്കിലും, ക്യാപ്റ്റൻസിയിലെ പോരായ്മകൾ ടീമിനെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റു ബാറ്റർമാർക്ക് താളം കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്തതും, ബൗളിങ്ങിലെ കൃത്യതയില്ലായ്മയും ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ അലട്ടുന്നു. അവസാന മത്സരത്തിലെങ്കിലും വിജയിച്ച് മടങ്ങാനാണ് ഇന്ത്യയുടെ ശ്രമമെങ്കിലും, കരുത്തുറ്റ ഇംഗ്ലണ്ട് നിരയെ മറികടക്കുക എന്നത് ശ്രേയസിനും സംഘത്തിനും കഠിനമായ വെല്ലുവിളിയാണ്.

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    TAGS:EnglandCricket NewsT20 seriesIndiaIndia VsEnglandIndia vs England T20
    News Summary - T20 Series Finale: India Faces England in Southampton as Toss Delayed
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