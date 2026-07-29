'ആരെയും ഭയമില്ല'; ഒരു ബൗളറേയും നേരിടാൻ പേടിയില്ലെന്ന് വൈഭവ് സൂര്യവൻഷി, രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് അഭിമുഖം വൈറൽ

'ആരെയും ഭയമില്ല'; ഒരു ബൗളറേയും നേരിടാൻ പേടിയില്ലെന്ന് വൈഭവ് സൂര്യവൻഷി, രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് അഭിമുഖം വൈറൽtext_fields
രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് താരങ്ങളായ രവീന്ദ്ര ജഡേജയും കൗമാര താരം വൈഭവ് സൂര്യവൻഷിയും പങ്കെടുത്ത രസകരമായൊരു അഭിമുഖം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാകുന്നു. അഭിമുഖത്തിൽ അവതാരകൻ ചോദിച്ച ചോദ്യവും അതിന് ഇരുതാരങ്ങളും നൽകിയ വ്യത്യസ്തമായ മറുപടികളുമാണ് ഇപ്പോൾ ആരാധകർക്കിടയിൽ ചർച്ചയായിരിക്കുന്നത്. ബാറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് ബൗളറെ നേരിടാനാണ് ഭയം എന്നായിരുന്നു അവതാരകന്റെ ചോദ്യം. തനിക്ക് ഒരു ബൗളറെയും ഭയമില്ലെന്ന അർത്ഥത്തിൽ 'ആരുമില്ല' എന്നായിരുന്നു യുവതാരമായ വൈഭവ് സൂര്യവൻഷിയുടെ മറുപടി.
അവതാരകന്റെ ചോദ്യത്തിന് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് രവീന്ദ്ര ജഡേജ നൽകിയ മറുപടി 'ജോഫ്ര ആർച്ചർ' എന്നായിരുന്നു. ലോക ക്രിക്കറ്റിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയതും ഭയപ്പെടുത്തുന്നതുമായ ബൗളർമാരിൽ ഒരാളാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് താരമായ ജോഫ്ര ആർച്ചർ. ആർച്ചർ സ്വന്തം ടീമിലുള്ളത് തന്നെയാണ് എപ്പോഴും നല്ലതെന്നും പരിചയസമ്പന്നനായ ജഡേജ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. നിലവിൽ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിൽ ഇരുവരുടെയും സഹതാരമാണ് ആർച്ചർ.
എന്നാൽ ഇതേ ചോദ്യം വൈഭവ് സൂര്യവൻഷിയോട് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് തികഞ്ഞ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ 'ആരുമില്ല' എന്ന് താരം മറുപടി നൽകിയത്. വൈഭവിന്റെ ഈ നിർഭയമായ മറുപടി അഭിമുഖത്തിൽ ചിരി പടർത്തി. ഇതിന് പിന്നാലെ അവതാരകൻ താരത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനായി മറ്റൊരു നിർദേശം കൂടി നൽകി. "വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോഫ്ര ആർച്ചറുടെ പേര് പറയാം, അവൻ നമ്മുടെ ടീമംഗം കൂടിയാണല്ലോ" എന്നായിരുന്നു അവതാരകൻ പറഞ്ഞത്.
എന്നാൽ ഈ സൂചന ലഭിച്ചിട്ടും താരം തന്റെ നിലപാടിൽ നിന്ന് മാറാൻ തയ്യാറായില്ല. ആർച്ചറുടെയോ മറ്റ് ഏതെങ്കിലും ബൗളർമാരുടെയോ പേര് പറയാൻ തയ്യാറാകാതെ വൈഭവ് നിശബ്ദത പാലിച്ചു. തനിക്ക് ആരെയും ഭയമില്ലെന്ന ഉറച്ച നിലപാടിലായിരുന്നു താരം.
രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് പങ്കുവെച്ച ഈ രസകരമായ അഭിമുഖം ഇതിനോടകം തന്നെ ആരാധകർ ഏറ്റെടുത്തുകഴിഞ്ഞു. ഇത്രയും ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ വൈഭവ് കാണിക്കുന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തെയും നിർഭയത്വത്തെയുമാണ് ആരാധകർ പ്രശംസിക്കുന്നത്. നയതന്ത്രപരമായ മറുപടിയാണ് ജഡേജ നൽകിയതെങ്കിൽ, ഒരു ബൗളറുടെയും പേര് പറയാൻ തയ്യാറാകാത്ത വൈഭവിന്റെ നിലപാട് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിലെ ശ്രദ്ധേയനായ ഭാവിതാരമെന്ന നിലയിൽ താരത്തിന്റെ സ്വീകാര്യത വർധിപ്പിക്കുന്നതാണെന്നാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലെ പ്രതികരണം.
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