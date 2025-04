'വാട്ട് എ ഷോട്ട്, സ്കൈ ഷോട്ട്'; ഓഫ് സ്റ്റംപിന് പുറത്തെ പന്ത് ഫൈൻ ലെഗിന് മുകളിലൂടെ സിക്സർ പറത്തി സൂര്യകുമാർ -VIDEO

𝗦𝘂𝗿𝘆𝗮𝗸𝘂𝗺𝗮𝗿 𝗦𝗽𝗲𝗰𝗶𝗮𝗹 😎



Trademark way to get off the mark ✅@mipaltan cruising in the chase 🛳️



Updates ▶ https://t.co/iEwchzEpDk#TATAIPL | #MIvKKR | @surya_14kumar pic.twitter.com/Ag46xegPOW