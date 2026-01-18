Begin typing your search above and press return to search.
    കപ്പിൽ ഞാ​യ​ർ; വി​ജ​യ് ഹ​സാ​രെ ട്രോ​ഫി​യി​ൽ സൗ​രാ​ഷ്ട്ര-​വി​ദ​ർ​ഭ ഫൈ​ന​ൽ

    കപ്പിൽ ഞാ​യ​ർ; വി​ജ​യ് ഹ​സാ​രെ ട്രോ​ഫി​യി​ൽ സൗ​രാ​ഷ്ട്ര-​വി​ദ​ർ​ഭ ഫൈ​ന​ൽ
    ഇ​ന്ത്യ​ൻ താ​രം വി​രാ​ട് കോ​ഹ്‌​ലി പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​നി​ടെ

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: വി​ജ​യ് ഹ​സാ​രെ ട്രോ​ഫി ക്രി​ക്ക​റ്റ് കി​രീ​ട​ത്തി​നാ​യി ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച സൗ​രാ​ഷ്ട്ര​യും വി​ദ​ർ​ഭ​യും ഏ​റ്റു​മു​ട്ടും. മൂ​ന്നാം​വ​ട്ടം ജേ​താ​ക്ക​ളാ​വു​ക​യാ​ണ് സൗ​രാ​ഷ്ട്ര​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യം. എ​ന്നാ​ൽ, വി​ദ​ർ​ഭ​ക്ക് കൈ​യ​രി​കെ​യു​ള്ള​ത് ക​ന്നി​ക്കി​രീ​ട​വും. ബി.​സി.​സി.​ഐ സെ​ന്റ​ർ ഓ​ഫ് എ​ക്സ​ല​ൻ​സ് ഗ്രൗ​ണ്ടി​ലാ​ണ് മ​ത്സ​രം. വി​ജ​യ് ഹ​സാ​രെ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ മി​ക്ക ടീ​മു​ക​ളും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര താ​ര​ങ്ങ​ളാ​ൽ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ഫൈ​ന​ലി​ലെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ സൗ​രാ​ഷ്ട്ര​യി​ലോ വി​ദ​ർ​ഭ​യി​ലോ സൂ​പ്പ​ർ സ്റ്റാ​റു​ക​ളാ​രു​മി​ല്ല. സെ​മി ഫൈ​ന​ലി​ൽ യ​ഥാ​ക്ര​മം പ​ഞ്ചാ​ബി​നെ​യും ക​ർ​ണാ​ട​ക​യെ​യു​മാ​ണ് തോ​ൽ​പി​ച്ച​ത്.

    ഇ​ന്ത്യ-​ന്യൂ​സി​ല​ൻ​ഡ് മൂ​ന്നാം ഏ​ക​ദി​നം ഇ​ന്ന്

    ഇ​ന്ദോ​ർ: ഇ​ന്ത്യ-​ന്യൂ​സി​ല​ൻ​ഡ് ഏ​ക​ദി​ന പ​ര​മ്പ​ര ജേ​താ​ക്ക​ളെ തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​ന്ന നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​യ മൂ​ന്നാം മ​ത്സ​രം ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ഹോ​ൾ​ക​ർ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കും. ആ​ദ്യ ര​ണ്ട് ക​ളി​ക​ൾ യ​ഥാ​ക്ര​മം ആ​തി​ഥേ​യ​രും കി​വീ​സും ജ​യി​ച്ച് 1-1ലാ​യ​തി​നാ​ലാ​ണ് അ​വ​സാ​ന മ​ത്സ​രം ജീ​വ​ന്മ​ര​ണ പോ​രാ​ട്ട​മാ​യ​ത്. ഏ​ക​ദി​ന സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ നാ​യ​ക​നെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ശു​ഭ്മ​ൻ ഗി​ല്ലി​നും പ​രി​ശീ​ല​ക​ൻ ഗൗ​തം ഗം​ഭീ​റി​നും വി​ജ​യം അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണ്. ടെ​സ്റ്റി​ൽ നി​ന്നും ട്വ​ന്റി20​യി​ൽ നി​ന്നും വി​ര​മി​ച്ച് ഏ​ക​ദി​ന​ത്തി​ൽ മാ​ത്രം തു​ട​രു​ന്ന വെ​റ്റ​റ​ൻ സൂ​പ്പ​ർ താ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ വി​രാ​ട് കോ​ഹ്‌​ലി​ക്കും രോ​ഹി​ത് ശ​ർ​മ​ക്കും ഫോം ​തു​ട​രേ​ണ്ട​തു​മു​ണ്ട്. 1989ന് ​ശേ​ഷം ഒ​രു ഏ​ക​ദി​നം ന്യൂ​സി​ല​ൻ​ഡ് ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ നേ​ടി​യി​ട്ടി​ല്ല.

    റ​ണ്ണൊ​ഴു​കു​ന്ന ഹോ​ൾ​ക​ർ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലെ പി​ച്ചി​ൽ ടോ​സ് നേ​ടു​ന്ന​വ​ർ ബാ​റ്റി​ങ് തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കാ​നാ​ണ് സാ​ധ്യ​ത. രാ​ജ്കോ​ട്ടി​ൽ ന​ട​ന്ന ര​ണ്ടാം മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ പ്ര​മു​ഖ ബാ​റ്റ​ർ​മാ​ർ പ​ല​രും പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ട​താ​ണ് തോ​ൽ​വി​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ഹേ​തു. കെ.​എ​ൽ. രാ​ഹു​ൽ സെ​ഞ്ച്വ​റി​യു​മാ​യും ഗി​ൽ അ​ർ​ധ​ശ​ത​കം നേ​ടി​യും മി​ന്നി​യ​ത് ആ​ശ്വാ​സം. എ​ന്നാ​ൽ, ഡാ​രി​ൽ മി​ച്ച​ലി​ന്റെ ഉ​ജ്ജ്വ​ല സെ​ഞ്ച്വ​റി ഇ​ന്നി​ങ്സ് മെ​ൻ ഇ​ൻ ബ്ലൂ​വി​ന്റെ പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക​ൾ പാ​ടേ ത​ക​ർ​ത്തു. ഇ​ന്ന​ത്തെ ക​ളി​യി​ലെ പ്ലേ​യി​ങ് ഇ​ല​വ​നി​ൽ ഇ​ന്ത്യ ന​ട​ത്താ​ൻ സാ​ധ്യ​ത‍യു​ള്ള പ​രീ​ക്ഷ​ണം ഓ​ൾ റൗ​ണ്ട​ർ സ്ലോ​ട്ടു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടാ​ണ് കി​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. വാ​ഷി​ങ്ട​ൺ സു​ന്ദ​ർ പ​രി​ക്കേ​റ്റ് പു​റ​ത്താ​യ​തോ​ടെ ക​ഴി​ഞ്ഞ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ നി​തീ​ഷ് കു​മാ​ർ റെ​ഡ്ഡി​ക്ക് അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ച്ചു. വാ​ഷി​ങ്ട​ൺ സ്പി​ന്ന​റും നി​തീ​ഷ് പേ​സ​റു​മാ​ണ്. സ്പി​ൻ വ​ഴ​ങ്ങു​ന്ന ബാ​റ്റ​റാ​ണ് പ​ക​രം ടീ​മി​ലെ​ത്തി​യ ആ​യു​ഷ് ബ​ദോ​നി. നി​തീ​ഷി​നെ ക​ര​ക്കി​രു​ത്തു​ന്ന പ​ക്ഷം ബ​ദോ​നി​യോ സ്പെ​ഷ​ലി​സ്റ്റ് ബാ​റ്റ​റെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ധ്രു​വ് ജു​റെ​ലോ ഇ​റ​ങ്ങും. ന്യൂ​സി​ല​ൻ​ഡ് നി​ര​യി​ലും കാ​ര്യ​മാ​യ പ​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന് സാ​ധ്യ​ത​യി​ല്ല.

    ഇ​ന്ത്യ: ശു​ഭ്മ​ൻ ഗി​ൽ (ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ), രോ​ഹി​ത് ശ​ർ​മ, വി​രാ​ട് കോ​ഹ്‌​ലി, ശ്രേ​യ​സ് അ​യ്യ​ർ, കെ.​എ​ൽ. രാ​ഹു​ൽ, ധ്രു​വ് ജു​റെ​ൽ, ര​വീ​ന്ദ്ര ജ​ദേ​ജ, നി​തീ​ഷ് കു​മാ​ർ റെ​ഡ്ഡി, അ​ർ​ഷ്ദീ​പ് സി​ങ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് സി​റാ​ജ്, ഹ​ർ​ഷി​ത് റാ​ണ, കു​ൽ​ദീ​പ് യാ​ദ​വ്, പ്ര​സി​ദ്ധ് കൃ​ഷ്ണ, യ​ശ​സ്വി ജ​യ്‌​സ്വാ​ൾ, ആ​യു​ഷ് ബ​ദോ​നി.

    ന്യൂ​സി​ല​ൻ​ഡ്: മൈ​ക്ക​ൽ ബ്രേ​സ്‌​വെ​ൽ (ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ), ഡെ​വ​ൺ കോ​ൺ​വേ, മി​ച്ച​ൽ ഹേ, ​നി​ക്ക് കെ​ല്ലി, ഹെൻറി നി​ക്കോ​ൾ​സ്, വി​ൽ യ​ങ്, ജോ​ഷ് ക്ലാ​ർ​ക്ക്സ​ൺ, സാ​ക്ക് ഫോ​ൾ​ക്സ്, ഡാ​രി​ൽ മി​ച്ച​ൽ, ഗ്ലെ​ൻ ഫി​ലി​പ്സ്, ആ​ദി​ത്യ അ​ശോ​ക്, ക്രി​സ്റ്റ്യ​ൻ ക്ലാ​ർ​ക്ക്, കൈ​ൽ ജാ​മി​സ​ൺ, ജെ​യ്ഡ​ൻ ലെ​നോ​ക്സ്, മൈ​ക്ക​ൽ റേ.

