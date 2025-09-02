Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Cricket
    കേരളത്തിന്‍റെ 'പൊൻമാ​ൻ'

    കേരളത്തിന്‍റെ ‘പൊൻമാ​ൻ
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: അ​വ​സാ​ന​ത്തെ 12 പ​ന്തു​ക​ളി​ല്‍ 11ഉം ​സി​ക്സ്, ഒ​രോ​വ​റി​ല്‍ 40 റ​ണ്‍സ് നേ​ടു​ക... ക്രി​ക്ക​റ്റ് ലോ​ക​ത്തെ അ​മ്പ​ര​പ്പി​ക്കു​ന്ന ബാ​റ്റി​ങ് പ്ര​ക​ട​ന​മാ​ണ് കേ​ര​ള ക്രി​ക്ക​റ്റ് ലീ​ഗി​ൽ കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് ഗ്ലോ​ബ് സ്റ്റാ​ഴ്സി​നാ​യി ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം സ​ല്‍മാ​ന്‍ നി​സാ​ര്‍ പു​റ​ത്തെ​ടു​ത്ത​ത്. അ​പൂ​ർ​വ റെ​ക്കോ​ഡി​നു​ട​മ​യാ​യ ഈ ​ത​ല​ശ്ശേ​രി​ക്കാ​ൻ ഈ ​പ്ര​ക​ട​ന​ത്തോ​ടെ ലോ​ക ക്രി​ക്ക​റ്റി​ൽ ത​ന്നെ വൈ​റ​ലാ​യി മാ​റി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ര​ഞ്ജി​സീ​സ​ണി​ൽ സ​ൽ​മാ​ൻ നി​സാ​റി​ന്‍റെ മി​ന്നും​ഫോ​മാ​ണ്​ 90 വ​ർ​ഷ​ത്തെ ര​ഞ്ജി​ക്രി​ക്ക​റ്റ് ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യി കേ​ര​ള​ത്തെ ഫൈ​ന​ലി​ൽ എ​ത്തി​ച്ച​ത്. ക്വാ​ർ​ട്ട​റി​ൽ അ​വ​സാ​ന വി​ക്ക​റ്റി​ൽ ബേ​സി​ൽ ത​മ്പി​യെ കൂ​ട്ടു​പി​ടി​ച്ച് നേ​ടി​യ ഒ​രു റ​ൺ ലീ​ഡി​ന്‍റെ ബ​ല​ത്തി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തെ സെ​മി ക​ട​ത്തി​യ ഈ 29​കാ​ര​ൻ. സെ​മി​യി​ൽ ഗു​ജ​റാ​ത്തി​ന്‍റെ വി​ജ​യ ഷോ​ട്ട് ഹെ​ൽ​മ​റ്റ് കൊ​ണ്ട് ത​ടു​ത്ത് കേ​ര​ള​ത്തെ ഫൈ​ന​ലി​ൽ കൈ​പി​ടി​ച്ച് ക​യ​റ്റു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ത​ന്‍റെ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് സ​ൽ​മാ​ൻ നി​സാ​ർ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു.

    12 പ​ന്തു​ക​ളി​ൽ 11 സി​ക്സ്, സ്വ​പ്ന​ത്തി​ൽ​പോ​ലും ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നോ ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു വെ​ടി​ക്കെ​ട്ട്

    ഒ​രു ഓ​വ​റി​ൽ ആ​റ് സി​ക്‌​സ് കു​റേ​ക്കാ​ല​മാ​യി മ​ന​സി​ൽ കൊ​ണ്ടു​ന​ട​ന്ന സ്വ​പ്ന​മാ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ സീ​സ​ണി​ൽ സ​യ്യി​ദ് മു​ഷ്താ​ഖ് അ​ലി ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റി​ൽ മും​ബൈ​ക്കെ​തി​രെ നേ​ടി​യ 25 റ​ൺ​സാ​യി​രു​ന്നു ഇ​തു​വ​രെ ഒ​രോ​വ​റി​ലെ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം.​അ​തി​നു​ശേ​ഷം ഞാ​നെ​ന്‍റെ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ബേ​സി​ക്കു​ക​ളി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ശ്ര​ദ്ധി​ച്ചു. കെ.​സി.​എ​ൽ ആ​രം​ഭി​ക്കും​മു​മ്പ് ഞാ​ൻ മം​ഗ​ല​പു​ര​ത്ത് ര​ഞ്ജി​ട്രോ​ഫി ക്യാ​മ്പി​ലാ​യി​രു​ന്നു.​

    അ​വി​ടെ അ​മേ​യ് ഖു​റേ​ഷി സ​ർ കാ​ലി​ന്‍റെ ച​ല​നം, ത​ല​യു​ടെ പൊ​സി​ഷ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ചി​ല നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ത​ന്നി​രു​ന്നു. അ​ത് വ​ള​രെ ഗു​ണ​മാ​യി. ക്യാ​മ്പ് ക​ഴി​ഞ്ഞെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ ത​ന്നെ ക്യാ​പ​റ്റ​നും റൂം​മേ​റ്റാ​യ രോ​ഹ​ൻ കു​ന്നു​മ്മ​ലി​നോ​ടും ഇ​ത്ത​വ​ണ ഞാ​ൻ ആ​റ് പ​ന്തി​ലും സി​ക്സ് അ​ടി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. ട്രി​വാ​ൻ​ഡ്രം റോ​യ​ൽ​സി​നെ​തി​രാ​യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ അ​വ​സാ​ന ഓ​വ​റി​ൽ പ​രാ​മാ​വ​ധി റ​ൺ​സ് അ​ടി​ക്കു​ക​യെ​ന്ന​ത് മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു ചി​ന്ത. ദൈ​വാ​നു​ഗ്ര​ഹം കൊ​ണ്ട് അ​ന്ന് എ​ന്‍റെ ദി​വ​സ​മാ​യി​രു​ന്നു. അ​ടി​ച്ച​തെ​ല്ലാം ഗ്രൗ​ണ്ടി​ന് വെ​ളി​യി​ൽ വീ​ണു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ സീ​സ​ണി​ൽ ഐ.​പി.​എ​ൽ ക​ളി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്നോ?

    ചെ​ന്നൈ സൂ​പ്പ​ർ കി​ങ്സ്, രാ​ജ​സ്ഥാ​ൻ, മും​ബൈ, ഡ​ൽ​ഹി ടീ​മു​ക​ളി​ൽ ട്ര​യ​ൽ​സി​ന് പോ​യി​രു​ന്നു. ര​ഞ്ജി ക്യാ​മ്പി​നി​ട​യി​ൽ ചെ​ന്നൈ ര​ണ്ടാ​മ​തും ട്ര​യ​ൽ​സി​ന് വി​ളി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ഒ​രു പ്ര​തീ​ക്ഷ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ചെ​ന്നൈ​യി​ലെ മു​ഖ്യ​താ​ര​ങ്ങ​ളോ​ടൊ​പ്പം ര​ണ്ട് പ​രി​ശീ​ല​ന മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ക​ളി​ച്ചു.

    ഋ​തു​രാ​ജ് ഗെ​യ്ക്ക് വാ​ദ്, ജ​ഡേ​ജ, പ​രി​ശീ​ല​ക​ൻ സ്റ്റീ​ഫ​ൻ ഫ്ല​മി​ങ്ങു​മെ​ല്ലാം ബാ​റ്റി​ങ് പ്ര​ക​ട​ത്തി​ൽ തൃ​പ്ത​രാ​യി​രു​ന്നു. ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ണ്ണ് എ​പ്പോ​ഴും നി​ന്നി​ലു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് തി​രി​കെ മ​ട​ങ്ങു​നേ​ര​ത്ത് ടീം ​മാ​നേ​ജ്മെ​ന്‍റ് അ​റി​യി​ച്ച​ത്.

    എ​ന്തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് ടീ​മി​ൽ അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ക്കാ​തെ പോ​യ​തെ​ന്ന് ചി​ന്തി​ച്ചി​രു​ന്നോ.

    ചെ​ന്നൈ എ​ന്നെ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത് അ​ഞ്ചാ​മ​തും ആ​റാ​മ​തും ബാ​റ്റി​ങ് പൊ​സി​ഷ​നി​ലേ​ക്കാ​ണ്. ആ ​പൊ​സി​ഷ​നി​ൽ ശി​വം ദു​ബൈ, ര​വീ​ന്ദ്ര ജ​ഡേ​ജ എ​ന്നി​വ​ർ മി​ക​ച്ച രീ​തി​യി​ൽ ക​ളി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. അ​ങ്ങ​നെ​യു​ള്ള​പ്പോ​ൾ അ​വ​രെ​ക്കാ​ളും മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം ന​ട​ത്തി​യാ​ൽ മാ​ത്ര​മേ ടീ​മി​ൽ ഇ​ടം ല​ഭി​ക്കൂ.

    ഐ.​പി.​എ​ല്ലി​ൽ ഡ​ൽ​ഹി​ക്കൊ​പ്പം കെ.​എ​ൽ രാ​ഹു​ൽ, അ​ക്സ​ർ പ​ട്ടേ​ൽ, കു​ൽ​ദീ​പ് യാ​ദ​വ് എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കൊ​പ്പം പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ട​ത്താ​ൻ സാ​ധി​ച്ചു. ഇ​വ​രി​ൽ നി​ന്നൊ​ക്കെ ക​ണ്ടു​പ​ഠി​ക്കാ​ൻ ത​ന്നെ ഏ​റെ​യു​ണ്ട്. ഇ​ത്ത​രം താ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​പ്പം ക​ളി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ടീ​മി​ൽ ഉ​ട​ൻ ത​ന്നെ ഇ​ടം ല​ഭി​ച്ചേ​ക്കാ​മെ​ന്ന ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം വ​ന്നു.

    ബാ​റ്റി​ങ്ങി​ൽ പു​ത്ത​ൻ ശൈ​ലി​ക​ൾ കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കാ​റു​ണ്ടോ?

    ബാ​റ്റി​ങ്ങി​ൽ വി​വി​ധ ശൈ​ലി​ക​ൾ പ​രി​ശീ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ പ​രി​ശീ​ല​ക​ൻ അ​മേ​യ് സാ​ർ പ​റ​യാ​റു​ണ്ട് ഹ​യ​ർ ലെ​വ​ൽ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ക​ളി​ക്ക​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ പ​ല​ത​രം ഷോ​ട്ടു​ക​ൾ​ക്ക് ശ്ര​മി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്. സ്വി​ച്ച് ഹി​റ്റ്, റി​വേ​ഴ്സ് സ്വീ​പ്, അ​പ്പ​ർ ക​ട്ടൊ​ക്കെ നെ​റ്റ്സി​ൽ ഇ​പ്പോ​ൾ പ​രി​ശീ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    പ​ക്ഷേ അ​തൊ​ക്കെ മ​ത്സ​ര​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ ക​ളി​ക്കാ​നു​ള്ള ധൈ​ര്യം എ​നി​ക്ക് വ​ന്നി​ട്ടി​ല്ല. എ​നി​ക്ക് ത​ന്നെ ധൈ​ര്യ​മി​ല്ലാ​ത്ത ഷോ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് പോ​യാ​ൽ അ​ത് ചി​ല്ല​പ്പോ​ൾ ടീ​മി​നെ തോ​ൽ​വി​യി​ൽ കൊ​ണ്ടെ​ത്തി​ക്കും. കാ​ര​ണം ഞാ​ൻ ആ ​പൊ​സി​ഷ​നി​ലാ​ണ് മൂ​ന്ന് ഫോ​ർ​മാ​റ്റി​ലും ബാ​റ്റി​ങ്ങി​നി​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. എ​നി​ക്ക് ധൈ​ര്യം വ​രു​മ്പോ​ൾ ആ ​ഷോ​ട്ടു​ക​ൾ ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ കാ​ണാം.

    സ​ൽ​മാ​നാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷ​മാ​യി കേ​ര​ള ക്രി​ക്ക​റ്റി​ലെ ഹീ​റോ. വി​ജ​യ ര​ഹ​സ്യ​ത്തി​ന് പി​ന്നി​ൽ

    10 വ​ർ​ഷം മു​മ്പാ​ണ് ഞാ​ൻ കേ​ര​ള​ത്തി​നാ​യി ര​ഞ്ജി​യി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റു​ന്ന​ത്. പ​ക്ഷേ ആ​ദ്യ സെ​ഞ്ച്വ​റി നേ​ടി​യ​ത് ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​മാ​യി​രു​ന്നു. ബാ​റ്റി​ങ്ങി​ൽ എ​നി​ക്ക് ത​ന്നെ നി​രാ​ശ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. അ​പ്പോ​ഴും എ​ന്നെ ചേ​ർ​ത്തു​പി​ടി​ച്ച​ത് കേ​ര​ള ക്രി​ക്ക​റ്റ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നും ടീ​മി​ലെ എ​ന്‍റെ സു​ഹൃ​ത്തു​ക​ളും സീ​നി​യേ​ഴു​മാ​യി​രു​ന്നു.

    അ​വ​രു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ പ്ര​കാ​രം പ​രി​ശീ​ല​ന സ​മ​യം ഞാ​ൻ കൂ​ട്ടി. സ​മ​യം നോ​ക്കി പ​രി​ശീ​ലി​ക്കു​ന്ന​ത് അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ചു. എ​പ്പോ​ഴാ​ണ് എ​നി​ക്ക് തൃ​പ്തി വ​രു​ന്ന​ത് അ​തു​വ​രെ ഞാ​ൻ ദി​വ​സ​വും ബാ​റ്റ് ചെ​യ്തു. ഫി​റ്റ്നെ​സി​ൽ ഓ​രോ വ​ർ​ഷ​വും മെ​ച്ച​പ്പെ​ടാ​ൻ ശ്ര​ദ്ധി​ച്ചു. എ​ന്‍റെ എ​ല്ലാ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ന​ന്ദി പ​റ​യേ​ണ്ട​ത് കെ.​സി.​എ​യോ​ടാ​ണ്.

    കെ.​സി.​എ​ൽ പാ​തി​വ​ഴി​യി​ൽ ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് ദു​ലീ​പ് ട്രോ​ഫി​ക്കാ​യി പോ​കു​വാ​ണ​ല്ലോ. കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് ഗ്ലോ​ബ് സ്റ്റാ​ഴ്സി​നെ മി​സ് ചെ​യ്യു​മോ?

    ഉ​റ​പ്പാ​യും ഇ​ത് എ​ന്‍റെ കു​ടും​ബ​മാ​ണ്. ടീം ​ഫൈ​ന​ലി​ൽ ക​യ​റി​യാ​ൽ, പ​റ്റു​മെ​ങ്കി​ൽ ഉ​റ​പ്പാ​യും ഞാ​ൻ എ​ത്തി​യി​രി​ക്കും. ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം ന​ഷ്ട​മാ​യ ക​പ്പ് കോ​ഴി​ക്കോ​ട് കൊ​ണ്ടു​പോ​ക​ണം.

    ഇ​ത്ത​വ​ണ ഐ.​പി.​എ​ൽ ടീ​മു​ക​ൾ സ​ൽ​മാ​നെ റാ​ഞ്ചു​മോ?

    ഐ.​പി.​എ​ൽ വ​ലി​യ സ്വ​പ്ന​മാ​ണ്.​പ​ക്ഷേ അ​തേ​ക്കു​റി​ച്ചൊ​ന്നും വ​ലു​താ​യി ചി​ന്തി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. നി​രാ​ശ​പ്പെ​ടാ​നു​മി​ല്ല. കി​ട്ടു​ന്ന അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ​ല്ലാം ഏ​റ്റ​വും ന​ല്ല ക്രി​ക്ക​റ്റ് ക​ളി​ക്കാ​നും ടീ​മി​നെ വി​ജ​യി​പ്പി​ക്കാ​നു​മാ​ണ് ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. ബാ​ക്കി​യെ​ല്ലാം ഈ​ശ്വ​ര​ന്‍റെ കൈ​യി​ൽ.

