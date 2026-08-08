ഇന്ത്യ - ശ്രീലങ്ക ടെസ്റ്റ് പരമ്പര: ആരാധകർക്ക് സൗജന്യ പ്രവേശനം അനുവദിച്ച് ലങ്കൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ്

ഇന്ത്യ - ശ്രീലങ്ക ടെസ്റ്റ് പരമ്പര: ആരാധകർക്ക് സൗജന്യ പ്രവേശനം അനുവദിച്ച് ലങ്കൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ്text_fields
കൊളംബോ: ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ നടക്കാനിരിക്കുന്ന രണ്ടു മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ ടെസ്റ്റ് പരമ്പര കാണാൻ ആരാധകർക്ക് സൗജന്യ പ്രവേശനം പ്രഖ്യാപിച്ച് ശ്രീലങ്കൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ്. ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങൾക്ക് കാണികൾ കുറയുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ഗാലറികൾ സജീവമാക്കാനാണ് ടിക്കറ്റ് വരുമാനം വേണ്ടെന്നുവെച്ചുള്ള ശ്രീലങ്കൻ ക്രിക്കറ്റിന്റെ ഈ നീക്കം. ശുഭ്മൻ ഗിൽ നയിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ടീമും ശ്രീലങ്കയും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടം നേരിട്ട് കാണാൻ ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമികൾക്ക് ഇത് മികച്ച അവസരമാകും.
ഓഗസ്റ്റ് 15 മുതൽ ഗാലെ ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് പരമ്പരയിലെ ആദ്യ ടെസ്റ്റ് മത്സരം ആരംഭിക്കുന്നത്. യുവ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾക്ക് പ്രചോദനമാകാനും ആരാധകർക്ക് കുടുംബത്തോടൊപ്പമെത്തി ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിന്റെ ആവേശം ആസ്വദിക്കാനും ഈ അവസരം ഉപകരിക്കുമെന്ന് ശ്രീലങ്കൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് വ്യക്തമാക്കി.
അതേസമയം, പരമ്പരയ്ക്ക് മുന്നോടിയായി കൊളംബോയിൽ നടക്കുന്ന മൂന്നു ദിവസത്തെ സന്നാഹ മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യയും ശ്രീലങ്കൻ ഇലവനും ഏറ്റുമുട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വിരലിനേറ്റ പരിക്കിനെ തുടർന്ന് ക്യാപ്റ്റൻ ശുഭ്മൻ ഗില്ലിന് മത്സരത്തിൽ തിളങ്ങാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. പരമ്പരയ്ക്കായി ഇരുടീമുകളും കടുത്ത തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്.
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