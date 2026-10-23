430 റൺസ് ചേസ് ചെയ്ത് ലങ്കൻ പടയോട്ടം; ബ്രൂക്കിന്റെ ഇരട്ട സെഞ്ച്വറി പാഴായി

430 റൺസ് ചേസ് ചെയ്ത് ലങ്കൻ പടയോട്ടം; ബ്രൂക്കിന്റെ ഇരട്ട സെഞ്ച്വറി പാഴായിtext_fields
റാവൽപിണ്ടി: ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിലെ റെക്കോഡ് റൺചേസുകളിലൊന്നിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ രണ്ട് വിക്കറ്റിന് തകർത്ത് ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് ചരിത്രവിജയം. ഇംഗ്ലണ്ട് ഉയർത്തിയ 430 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം ഒരു പന്ത് ബാക്കിനിൽക്കെ മറികടന്ന ശ്രീലങ്ക, ഏകദിന ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന രണ്ടാമത്തെ വിജയകരമായ റൺചേസും സ്വന്തമാക്കി. ഹാരി ബ്രൂക്കിന്റെ റെക്കോഡ് ഇരട്ട സെഞ്ച്വറിയുടെ കരുത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് കൂറ്റൻ സ്കോർ പടുത്തുയർത്തിയെങ്കിലും ശ്രീലങ്കൻ ബാറ്റർമാരുടെ വെടിക്കെട്ട് പ്രകടനത്തിന് മുന്നിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ബൗളർമാർക്ക് പിടിച്ചുനിൽക്കാനായില്ല.
ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഇംഗ്ലണ്ട് നിശ്ചിത 50 ഓവറിൽ നാല് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 429 റൺസാണ് നേടിയത്. നായകൻ ഹാരി ബ്രൂക്ക് 116 പന്തിൽ 202 റൺസുമായി തകർത്തടിച്ചു. ഏകദിനത്തിൽ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ ഇരട്ട സെഞ്ച്വറി നേടുന്ന താരമായ ബ്രൂക്ക്, ഈ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കുന്ന ആദ്യ ഇംഗ്ലീഷ് താരവുമായി. 21 ഫോറും 10 സിക്സും ഉൾപ്പെടുന്നതായിരുന്നു താരത്തിന്റെ ഇന്നിങ്സ്. വിൽ ജാക്സ് 30 പന്തിൽ 66 റൺസുമായി പുറത്താകാതെ നിന്നു. ജോ റൂട്ട് 69 റൺസും ടോം ബാന്റൺ 50 റൺസും നേടി.
മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ശ്രീലങ്കക്ക് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ രണ്ട് വിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടമായി. എന്നാൽ അവിഷ്ക ഫെർണാണ്ടോയും പവൻ രത്നനായകെയും ചേർന്നുള്ള മൂന്നാം വിക്കറ്റ് കൂട്ടുകെട്ട് ടീമിനെ മത്സരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുകൊണ്ടുവന്നു. ഇരുവരും ചേർന്ന് 166 റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. 83 പന്തിൽ 97 റൺസെടുത്ത ഫെർണാണ്ടോ സെഞ്ച്വറിക്ക് മൂന്ന് റൺസ് അകലെ പുറത്തായി. 106 പന്തിൽ 130 റൺസെടുത്ത രത്നനായകെ ശ്രീലങ്കയുടെ വിജയപ്രതീക്ഷകൾക്ക് കരുത്തേകി.
തുടർന്ന് ദസുൻ ഷനകയുടെ വെടിക്കെട്ട് പ്രകടനമാണ് മത്സരത്തിന്റെ ഗതി മാറ്റിയത്. 50 പന്തിൽ എട്ട് സിക്സും മൂന്ന് ഫോറും ഉൾപ്പെടെ 97 റൺസാണ് ഷനക അടിച്ചുകൂട്ടിയത്. അവസാന ഓവറുകളിലെ പോരാട്ടം ആവേശകരമായതോടെ ശ്രീലങ്കക്ക് അവസാന ഓവറിൽ എട്ട് റൺസ് വേണ്ടിവന്നു. ജോഷ് ടോങ് തുടർച്ചയായ പന്തുകളിൽ ദുനിത് വെല്ലാലഗെയെയും ഈഷാൻ മലിംഗയെയും പുറത്താക്കി ഇംഗ്ലണ്ടിന് പ്രതീക്ഷ നൽകിയെങ്കിലും അവസാന നിമിഷം ജനിത് ലിയനാഗെ കളി ശ്രീലങ്കക്ക് അനുകൂലമാക്കി.
27 പന്തിൽ പുറത്താകാതെ 61 റൺസ് നേടിയ ലിയനാഗെ അവസാന ഓവറിലെ നിർണായക ഘട്ടത്തിൽ സിക്സ് പറത്തി ശ്രീലങ്കയെ വിജയത്തിലെത്തിച്ചു. ഇതോടെ രണ്ട് വിക്കറ്റിന്റെ അവിശ്വസനീയ വിജയമാണ് ശ്രീലങ്ക സ്വന്തമാക്കിയത്.
ഏകദിനത്തിൽ 400-ലധികം റൺസ് വിജയകരമായി പിന്തുടർന്ന് ജയിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ ടീമാണ് ശ്രീലങ്ക. 2006ൽ ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 434 റൺസ് പിന്തുടർന്ന് നേടിയ വിജയമാണ് ഈ പട്ടികയിൽ ഒന്നാമത്.
മത്സരശേഷം തന്റെ ഇരട്ട സെഞ്ച്വറിക്ക് വിജയത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വലിയ വിലയില്ലെന്ന് ഇംഗ്ലണ്ട് നായകൻ ഹാരി ബ്രൂക്ക് പ്രതികരിച്ചു. ബൗളിങ്ങിൽ വേണ്ടത്ര മികവ് പുലർത്താനായില്ലെന്നും ശ്രീലങ്ക മികച്ച പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവെച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ത്രിരാഷ്ട്ര പരമ്പരയിൽ തുടർച്ചയായ രണ്ടാം തോൽവിയാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിന് നേരിട്ടത്. ഇതോടെ ഒക്ടോബർ 31ന് നടക്കുന്ന ഫൈനലിലേക്ക് യോഗ്യത നേടാനുള്ള ടീമിന്റെ സാധ്യതകൾക്ക് തിരിച്ചടിയായി. മറുവശത്ത്, ആദ്യ വിജയം സ്വന്തമാക്കിയ ശ്രീലങ്ക പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ അക്കൗണ്ട് തുറന്നു. രണ്ട് വിജയങ്ങളുമായി പാകിസ്താനാണ് നിലവിൽ മുന്നിൽ.