Madhyamam
    Cricket
    date_range 2 Sept 2025 11:42 PM IST
    date_range 2 Sept 2025 11:42 PM IST

    ശ്രീശാന്തിന്റെ പരിക്ക്: ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി സുപ്രീംകോടതിയിൽ

    ശ്രീശാന്തിന്റെ പരിക്ക്: ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി സുപ്രീംകോടതിയിൽ
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: മ​ല​യാ​ളി പേ​സ​ർ എ​സ്. ശ്രീ​ശാ​ന്ത് ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട ദ​ശാ​ബ്ദ​ത്തി​ല​ധി​കം പ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് കേ​സ് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യി​ൽ. 2012ലെ ​ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗ് സീ​സ​ണി​ൽ ശ്രീ​ശാ​ന്ത് ക​ളി​ച്ചി​രു​ന്ന രാ​ജ​സ്ഥാ​ൻ റോ​യ​ൽ​സ് 82 ല​ക്ഷം രൂ​പ ക്ലെ​യിം ചെ​യ്ത സം​ഭ​വ​മാ​ണ് വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു ശേ​ഷം സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യി​ലെ​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    റോ​യ​ല്‍സി​ന് തു​ക അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ ത​ര്‍ക്ക പ​രി​ഹാ​ര ക​മീ​ഷ​ന്റെ വി​ധി​ക്കെ​തി​രെ യു​നൈ​റ്റ​ഡ് ഇ​ന്ത്യ ഇ​ന്‍ഷു​റ​ന്‍സ് ക​മ്പ​നി അ​പ്പീ​ല്‍ ന​ല്‍കി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    പ​രി​ക്കേ​റ്റ ശ്രീ​ശാ​ന്ത് 2012ൽ ​ക​ളി​ക്കാ​ത്ത​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ടീം ​തു​ക ക്ലെ​യിം ചെ​യ്ത​ത്. എ​ന്നാ​ല്‍, ആ​വ​ശ്യം ക​മ്പ​നി ത​ള്ളി. ശ്രീ​ശാ​ന്തി​ന് നേ​ര​ത്തേ ത​ന്നെ കാ​ല്‍പാ​ദ​ത്തി​ന് പ​രി​ക്കു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നെ​ന്നും അ​താ​ണ് ടീ​മി​ൽ പു​റ​ത്താ​വാ​ൻ കാ​ര​ണ​മെ​ന്നും യു​നൈ​റ്റ​ഡ് ഇ​ന്ത്യ വാ​ദി​ച്ചു. വി​വ​രം താ​രം മ​റ​ച്ചു​വെ​ച്ചെ​ന്നും ഇ​വ​ർ കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി. കാ​ല്‍പാ​ദ​ത്തി​ന്റെ പ​രി​ക്ക​ല്ല, പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​നി​ടെ കാ​ല്‍മു​ട്ടി​ന് പ​രി​ക്കേ​റ്റ​തി​നാ​ലാ​ണ് ക​ളി​ക്കാ​നാ​വാ​ത്ത​തെ​ന്ന് റോ​യ​ൽ​സും വാ​ദി​ച്ചു.

    ഒ​ടു​വി​ൽ ടീ​മി​ന് അ​നു​കൂ​ല​മാ​യി ദേ​ശീ​യ ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ ത​ര്‍ക്ക പ​രി​ഹാ​ര ക​മീ​ഷ​ന്‍ വി​ധി പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചു. ഇ​ന്‍ഷു​റ​ന്‍സ് ക​മ്പ​നി​യോ​ട് പ​ണം കൈ​മാ​റാ​നും നി​ര്‍ദേ​ശി​ക്കു​ക​യു​ണ്ടാ​യി. ഇ​ത് ചോ​ദ്യം ചെ​യ്താ​ണ് ക​മ്പ​നി സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ച​ത്. ശ്രീ​ശാ​ന്തി​ന്റെ പ​ഴ​യ ഫി​റ്റ്ന​സ് സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ൾ​പ്പെ​ടെ രേ​ഖ​ക​ൾ കോ​ട​തി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ല്ലാം പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച ശേ​ഷം അ​ന്തി​മ​വി​ധി പ്ര​സ്താ​വി​ക്കും.

    TAGS:Cricket NewsInsurance companyS SreesanthSupreme Court
