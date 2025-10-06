Begin typing your search above and press return to search.
    ത​സ്മി​ൻ ബ്രി​റ്റ്സിന് സെഞ്ച്വറി; വ​നി​ത ലോ​ക​ക​പ്പിൽ കിവികൾക്കെതിരെ പ്രോട്ടീസിന് ആ​റ് വി​ക്ക​റ്റ് ജ​യം

    സെഞ്ച്വറി നേടിയ ത​സ്മി​ൻ ബ്രി​റ്റ്സ്

    Listen to this Article

    ഇ​ന്ദോ​ർ: വ​നി​ത ഏ​ക​ദി​ന ലോ​ക​ക​പ്പി​ൽ ന്യൂ​സി​ല​ൻ​ഡി​നെ​തി​രെ ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക​ക്ക് ആ​റ് വി​ക്ക​റ്റ് ജ​യം. ആ​ദ്യം ബാ​റ്റ് ചെ​യ്ത കി​വി​ക​ൾ ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ 232 റ​ൺ​സ് ല​ക്ഷ്യം 40.5 ഓ​വ​റി​ൽ നാ​ല് വി​ക്ക​റ്റ് ന​ഷ്ട​ത്തി​ൽ ഇ​വ​ർ മ​റി​ക​ട​ന്നു. 89 പ​ന്തി​ൽ 101 റ​ൺ​സ​ടി​ച്ച ഓ​പ​ണ​ർ ത​സ്മി​ൻ ബ്രി​റ്റ്സി​ന്റെ ശ​ത​ക​വും സു​നെ ലൂ​സി​ന്റെ (81 നോ​ട്ടൗ​ട്ട്) ബാ​റ്റി​ങ്ങു​മാ​ണ് ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക​ക്ക് അ​നാ​യാ​സ ജ​യം ഒ​രു​ക്കി​യ​ത്. 10 ഓ​വ​റി​ൽ 40 റ​ൺ​സ് മാ​ത്രം വ​ഴ​ങ്ങി നാ​ല് വി​ക്ക​റ്റ് വീ​ഴ്ത്തി സ്പി​ന്ന​ർ നോ​ൻ​കു​ലു​ലെ​ക്കോ മ്ലാ​ബ ബൗ​ളി​ങ്ങി​ലും മി​ന്നി. ടീ​മി​ന്റെ ആ​ദ്യ ജ​യ​മാ​ണി​ത്. ര​ണ്ടി​ലും തോ​റ്റ ന്യുൂ​സി​ല​ൻ​ഡ് പോ​യ​ന്റ് പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഏ​റ്റ​വും അ​ടി​യി​ലാ​ണ്.

    ടോ​സ് നേ​ടി ബാ​റ്റ് ചെ​യ്ത കി​വി വ​നി​ത​ക​ൾ 47.5 ഓ​വ​റി​ൽ 231 റ​ൺ​സി​ന് എ​ല്ലാ​വ​രും പു​റ​ത്താ​വു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. 98 പ​ന്തി​ൽ 85 റ​ൺ​സ് നേ​ടി ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ സോ​ഫി ഡി​വൈ​ൻ ടോ​പ് സ്കോ​റ​റാ​യി. മ​റു​പ​ടി ബാ​റ്റി​ങ്ങി​ൽ ഓ​പ​ണ​ർ ലോ​റ വാോ​ൾ​വാ​ർ​ട്ടി​നെ (14) നേ​ര​ത്തേ ന​ഷ്ട​മാ​യെ​ങ്കി​ലും ത​സ്മി​നും സു​നെ ലൂ​സും ചേ​ർ​ന്ന ര​ണ്ടാം വി​ക്ക​റ്റ് സ​ഖ്യം ന്യൂ​സി​ല​ൻ​ഡി​നെ മു​ന്നോ​ട്ട് ന​യി​ച്ചു. സ്കോ​ർ 185ലാ​ണ് ബ്രി​റ്റ്സ് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന​ത്.

    TAGS:ICCwomens world cupSouth Africa Cricket TeamNew Zealand cricket Team
