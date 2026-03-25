    Posted On
    date_range 25 March 2026 10:39 PM IST
    date_range 25 March 2026 10:39 PM IST

    ന്യൂ​സി​ല​ൻ​ഡി​നെ​തി​രെ പരമ്പര സ്വന്തമാക്കി ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക

    ന്യൂ​സി​ല​ൻ​ഡി​നെ​തി​രെ പ​ര​മ്പ​ര ജ​യം നേ​ടി​യ ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക​ൻ താ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ഹ്ലാ​ദം

    ക്രൈ​സ്റ്റ്ച​ർ​ച്ച്: പ​രി​ശീ​ല​ക​ൻ ഷു​ക്രി കോ​ൺ​റാ​ഡി​ന് കീ​ഴി​ൽ ആ​ദ്യ എ​വേ ട്വ​ന്റി20 പ​ര​മ്പ​ര സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക. ന്യൂ​സി​ല​ൻ​ഡി​നെ​തി​രെ 3-2നാ​ണ് ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക​യു​ടെ പ​ര​മ്പ​ര നേ​ട്ടം. ക്രൈ​സ്റ്റ്ച​ർ​ച്ചി​ൽ ന​ട​ന്ന അ​ഞ്ചാം മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ 33 റ​ൺ​സി​നാ​ണ് കി​വി​ക​ളെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ടോ​സ് ന​ഷ്ട​മാ​യി ആ​ദ്യം ബാ​റ്റ് ചെ​യ്ത ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക നാ​ല് വി​ക്ക​റ്റ് ന​ഷ്ട​ത്തി​ൽ 187 റ​ൺ​സാ​ണ് നേ​ടി​യ​ത്. മ​റു​പ​ടി ബാ​റ്റി​ങ്ങി​നി​റ​ങ്ങി​യ ന്യൂ​സി​ല​ൻ​ഡി​ന് എ​ട്ട് വി​ക്ക​റ്റ് ന​ഷ്ട​ത്തി​ൽ 154 റ​ൺ​സെ​ടു​ക്കാ​നേ ക​ഴി​ഞ്ഞു​ള്ളൂ. ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ​യും മൂ​ന്നാ​മ​ത്തെ​യും മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ മോ​​ശം പ്ര​ക​ട​നം തി​രു​ത്തി​യെ​ഴു​തി​യാ​ണ് ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക വി​ജ​യ​വ​ഴി​യി​ൽ തു​ട​ർ​ച്ച സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്.

    കോ​ണ​ർ എ​സ്റ്റ​ർ​ഹ്യൂ​സ​ൻ 75 റ​ൺ​സ് നേ​ടി ക​ളി​യി​ലെ​യും പ​ര​മ്പ​ര​യി​ലെ​യും താ​ര​മാ​യി. റൂ​ബി​ൻ ഹെ​ർ​മാ​ൻ 39ഉം ​വി​യാ​ൻ മ​ൾ​ഡ​ർ 31ഉം ​റ​ൺ​സ് നേ​ടി. ന്യൂ​സി​ല​ൻ​ഡി​നാ​യി ബെ​ൻ സി​യേ​ഴ്സ് ര​ണ്ട് വി​ക്ക​റ്റ് വീ​ഴ്ത്തി. 36 റ​ൺ​സ് നേ​ടി​യ ബെ​വോ​ൺ ജേ​ക്ക​ബ്സ് ആ​ണ് ന്യൂ​സി​ല​ൻ​ഡി​​​ന്റെ ടോ​പ് സ്കോ​റ​ർ. ടിം ​റോ​ബി​ൻ​സ​ൺ 25ഉം ​ജെ​യിം​സ് നീ​ഷാം 24ഉം ​റ​ൺ​സ് നേ​ടി. ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക​ക്കാ​യി ജെ​റാ​ൾ​ഡ് കോ​ട്സീ, വി​യാ​ൻ മ​ൾ​ഡ​ർ, ഓ​ട്നീ​ൽ ബാ​ർ​ട്മാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ര​ണ്ടു​വീ​തം വി​ക്ക​റ്റ് വീ​ഴ്ത്തി.

    TAGS:south africanew zealandCricket matchwin series
    News Summary - South Africa wins series against New Zealand
    Similar News
    Next Story
    X