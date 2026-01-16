Begin typing your search above and press return to search.
    ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക​യെ 28 റ​ൺ​സി​ന് വീ​ഴ്ത്തി അ​ഫ്ഗാ​നി​സ്താ​ൻ

    ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക​യെ 28 റ​ൺ​സി​ന് വീ​ഴ്ത്തി അ​ഫ്ഗാ​നി​സ്താ​ൻ
    സെഞ്ച്വറിക്കരികെ പുറത്തായ പ്രോട്ടീസ് താരം ജേസൺ റൗൾസ്

    Listen to this Article

    ഹ​രാ​രെ: അ​വ​സാ​നം വ​രെ ആ​വേ​ശ​വും ഉ​ദ്വേ​ഗ​വും നി​റ​ഞ്ഞു​നി​ന്ന കൗ​മാ​ര​പ്പോ​ര് ജ​യി​ച്ച് അ​ഫ്ഗാ​നി​സ്താ​ൻ. അ​ണ്ട​ർ 19ലോ​ക​ക​പ്പ് ഗ്രൂ​പ് ഡി ​പോ​രി​ൽ ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക​യെ 28 റ​ൺ​സി​നാ​ണ് അ​ഫ്ഗാ​നി​ക​ൾ വീ​ഴ്ത്തി​യ​ത്. സ്കോ​ർ. അ​ഫ്ഗാ​നി​സ്താ​ൻ 266/8, ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക 238.

    വ​രും​നാ​ളു​ക​ളി​ൽ അ​ഫ്ഗാ​ൻ ക്രി​ക്ക​റ്റി​ന് ക​രു​ത്ത് കൂ​ടു​മെ​ന്ന വി​ളം​ബ​ര​മാ​യി മി​ക​ച്ച ക​ളി കെ​ട്ട​ഴി​ച്ച യു​വ​നി​ര മി​ക​ച്ച ടോ​ട്ട​ലു​മാ​യി പ്രോ​ട്ടീ​സി​​ന് വെ​ല്ലു​വി​ളി ഉ​യ​ർ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ഓ​പ​ണ​ർ ഖാ​ലി​ദ് അ​ഹ്മ​ദ് സാ​യി, ഫൈ​സ​ൽ ഷി​നോ​സാ​ദ, ഉ​സൈ​റു​ല്ലാ നി​യാ​സാ​യ് എ​ന്നി​വ​രെ​ല്ലാം അ​ർ​ധ സെ​ഞ്ച്വ​റി കു​റി​ച്ച ക​ളി​യി​ൽ എ​ട്ടു വി​ക്ക​റ്റ് ന​ഷ്ട​ത്തി​ലാ​ണ് ടീം 266 ​റ​ൺ​സ് എ​ടു​ത്ത​ത്.

    ഓ​പ​ണി​ങ് കൂ​ട്ടു​കെ​ട്ടി​ൽ ഉ​സ്മാ​ൻ സാ​ദ​ത്ത് നാ​ല് റ​ൺ​സു​മാ​യി നേ​ര​ത്തെ മ​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടും മൂ​ന്നാ​മ​നാ​യെ​ത്തി​യ ഫൈ​സ​ലി​നെ കൂ​ട്ടി ഖാ​ലി​ദ് ടീ​മി​ന് മി​ക​ച്ച തു​ട​ക്കം ന​ൽ​കി. 31 റ​ൺ​സി​ൽ ആ​ദ്യ വി​ക്ക​റ്റ് വീ​ണ ടീ​മി​ന് അ​ടു​ത്ത വി​ക്ക​റ്റ് ന​ഷ്ട​മാ​കു​ന്ന​ത് 183ാം റ​ൺ​സി​ൽ. എ​ന്നാ​ൽ, ഒ​രു റ​ൺ പോ​ലും അ​ധി​ക​മെ​ടു​ക്കും മു​​മ്പ് ര​ണ്ട് വി​ക്ക​റ്റ് കൂ​ടി വീ​ണ​ത് റ​ണ്ണൊ​ഴു​ക്കി​നെ ബാ​ധി​ച്ചു. ബ​യാ​ൻ​ദ മ​ജോ​ല, കോ​ൺ ബോ​ഥ എ​ന്നി​വ​ർ ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക​ക്കാ​യി മൂ​ന്ന് വി​ക്ക​റ്റ് വീ​തം വീ​ഴ്ത്തി.

    മ​റു​പ​ടി ബാ​റ്റി​ങ്ങി​ൽ പ​ക്ഷേ, പ്രോ​ട്ടീ​സി​ന് തു​ട​ക്കം പാ​ളി. ജോ​റി​ച്ച് വാ​ൻ ഷാ​ൽ​ക്വി​കും അ​ദ്നാ​ൻ ല​ഗാ​ഡി​യ​നും ബു​ൽ​ബു​ലി​യ​യും കാ​ര്യ​മാ​യ സ​മ്പാ​ദ്യ​മി​ല്ലാ​തെ കൂ​ടാ​രം ക​യ​റി​യ​പ്പോ​ൾ ജേ​സ​ൺ റൗ​ൾ​സാ​ണ് ടീം ​സ്കോ​ർ കൃ​ത്യ​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ടു​ന​യി​ച്ച​ത്. 93 പ​ന്തി​ൽ 98 റ​ൺ​സു​മാ​യി സെ​ഞ്ച്വ​റി​ക്ക​രി​കെ റ​ണ്ണൗ​ട്ടാ​യാ​ണ് താ​രം മ​ട​ങ്ങി​യ​ത്.

    പി​ന്നാ​ലെ വ​ന്ന​വ​രും ക​ളി ക​ന​പ്പി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മം ന​ട​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും അ​ഫ്ഗാ​ൻ ബൗ​ളി​ങ്ങി​ന്റെ മൂ​ർ​ച്ച​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ ​പ്രോ​ട്ടീ​സ് സു​ല്ല് പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ്, ഖാ​തി​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ര​ണ്ടു​വീ​തം വി​ക്ക​റ്റെ​ടു​ത്തു.

