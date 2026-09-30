ഇരട്ട സെഞ്ച്വറിയുമായി ഗിൽ; ഒന്നിലധികം ഇരട്ട സെഞ്ച്വറി നേടുന്ന രണ്ടാമത്തെ താരം

ഇരട്ട സെഞ്ച്വറിയുമായി ഗിൽ; ഒന്നിലധികം ഇരട്ട സെഞ്ച്വറി നേടുന്ന രണ്ടാമത്തെ താരംtext_fields
ഗുവാഹത്തി: വെസ്റ്റിൻഡീസിനെതിരായ രണ്ടാം ഏകദിനത്തിൽ 406 റൺസിന്റെ കൂറ്റൻ വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടരുന്ന ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണ്ടി റെക്കോർഡുകൾ കടപുഴക്കി ക്യാപ്റ്റൻ ശുഭ്മാൻ ഗിൽ. ഏകദിന ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗമേറിയ ഇരട്ട സെഞ്ചുറി എന്ന ലോകറെക്കോർഡ് ഗിൽ ഗുവാഹത്തിയിൽ സ്വന്തമാക്കി. വിൻഡീസ് ബൗളിങ്ങിനെ നിഷ്പ്രഭമാക്കിയ ഗിൽ, ഏകദിനത്തിൽ ഒന്നിലധികം ഇരട്ട സെഞ്ചുറി നേടുന്ന ലോകത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ മാത്രം താരമായി മാറി. റൺ ചേസിങ്ങിൽ ഡബിൾ സെഞ്ചുറി നേടുന്ന ചരിത്രത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ താരമെന്ന അപൂർവ്വ നേട്ടവും ഈ ഇന്ത്യൻ നായകൻ സ്വന്തമാക്കി.
വെറും 68 ഇന്നിങ്സുകളിൽ നിന്നാണ് ഗിൽ കരിയറിലെ തന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഇരട്ട ശതകം (200) തികച്ചത്. ഓപ്പണിങ് വിക്കറ്റിൽ രോഹിത് ശർമയ്ക്കൊപ്പം 255 റൺസിന്റെ മാസ്മരിക കൂട്ടുകെട്ട് പടുത്തുയർത്തിയ ഗിൽ, രോഹിത് (75 പന്തിൽ 101 റൺസ്) പുറത്തായതിന് ശേഷവും വിൻഡീസ് ബൗളർമാരെ ഒരു ദയയുമില്ലാതെ പ്രഹരിച്ചു. അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഒരു 'ക്യാപ്റ്റൻസ് നോക്ക്' പുറത്തെടുത്ത ഗിൽ ഇന്ത്യയുടെ കൂറ്റൻ റൺവേട്ട അനായാസമാക്കി മാറ്റുകയായിരുന്നു.
രോഹിതിന് പിന്നാലെ ക്രീസിലെത്തിയ വിരാട് കോഹ്ലിയും തകർത്തടിച്ചതോടെ ഇരുപത് ഓവറുകൾ ബാക്കിനിൽക്കെ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ ആവശ്യമായ റൺറേറ്റ് ആറിലും താഴെയായി. അതിവേഗം സ്കോർ ഉയർത്തിയ കോഹ്ലി റഥർഫോർഡിന്റെ ഒരു തകർപ്പൻ ക്യാച്ചിലൂടെയാണ് പുറത്തായത്. തുടർന്ന് ഗില്ലിനൊപ്പം റുതുരാജ് ഗെയ്ക്വാദ് ക്രീസിലെത്തി. 406 റൺസ് എന്ന അസാധ്യമെന്ന് കരുതിയ ലക്ഷ്യത്തിന് മുന്നിൽ വിൻഡീസ് ബൗളർമാർ മാനസികമായി തളർന്നുകഴിഞ്ഞു. റെക്കോർഡ് ചേസിങ് അതിവേഗം പൂർത്തിയാക്കി പരമ്പര സ്വന്തമാക്കാനാണ് ഇന്ത്യ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
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