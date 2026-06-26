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    Cricket
    Posted On
    date_range 26 Jun 2026 7:00 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Jun 2026 7:01 AM IST

    ഇ​ന്ത്യ-​അ​യ​ർ​ല​ഡ് ഒ​ന്നാം ട്വ​ന്റി20 ഇ​ന്ന്; ശ്രേ​യ​സ്സ്-​വൈ​ഭ​വ് യു​ഗാ​രം​ഭം

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    ഇ​ന്ത്യ-​അ​യ​ർ​ല​ഡ് ഒ​ന്നാം ട്വ​ന്റി20 ഇ​ന്ന്; ശ്രേ​യ​സ്സ്-​വൈ​ഭ​വ് യു​ഗാ​രം​ഭം
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    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ബാ​റ്റ​ർ വൈ​ഭ​വ് സൂ​ര്യ​വം​ശി പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ൽ

    ബെ​ൽ​ഫാ​സ്റ്റ് (അ​യ​ർ​ല​ൻ​ഡ്): ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ പു​തി​യ ട്വ​ന്റി20 നാ​യ​ക​ൻ ശ്രേ​യ​സ്സ് അ​യ്യ​രു​ടെ പ്ര​ഥ​മ ദൗ​ത്യ​ത്തി​ന് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച തു​ട​ക്കം. അ​യ​ർ​ല​ൻ​ഡി​നെ​തി​രാ​യ ര​ണ്ട് മ​ത്സ​ര പ​ര​മ്പ​ര​യി​ലെ ആ​ദ്യ ട്വ​ന്റി20 ഇ​ന്ന് ന​ട​ക്കും. സൂ​ര്യ​കു​മാ​ർ യാ​ദ​വി​നെ മാ​റ്റി ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ സ്ഥാ​ന​ത്ത് അ​വ​രോ​ധി​ച്ച ശ്രേ​യ​സ്സ് സം​ഘ​ത്തി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ആ​ക​ർ​ഷ​ണം കൗ​മാ​ര വെ​ടി​ക്കെ​ട്ട് ഓ​പ​ണ​ർ വൈ​ഭ​വ് സൂ​ര്യ​വം​ശി​യാ​ണ്. ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​യി അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര മ​ത്സ​രം ക​ളി​ക്കു​ന്ന ഏ​റ്റ​വും പ്രാ​യം കു​റ​ഞ്ഞ താ​ര​മാ​വാ​നു​ള്ള ഒ​രു​ക്ക​ത്തി​ലാ​ണ് 15കാ​ര​ൻ.

    മ​ല​യാ​ളി താ​രം സ​ഞ്ജു സാം​സ​ണും അ​ഭി​ഷേ​ക് ശ​ർ​മ​യും ഇ​ഷാ​ൻ കി​ഷ​നും സം​ഘ​ത്തി​ലു​ള്ള​തി​നാ​ൽ വൈ​ഭ​വി​നെ എ​ങ്ങി​നെ പ്ലേ​യി​ങ് ഇ​ല​വ​നി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തു​മെ​ന്ന ആ​ശ​യ​ക്കു​ഴ​പ്പ​ത്തി​ലാ​ണ് ടീം ​മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ്. വൈ​ഭ​വി​നെ ഓ​പ​ണ​റാ​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ സ​ഞ്ജു​വോ അ​ഭി​ഷേ​കോ ബാ​റ്റി​ങ് ഓ​ർ​ഡ​റി​ൽ താ​ഴേ​ക്ക് ഇ​റ​ങ്ങേ​ണ്ടി​വ​രും. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച​യാ​ണ് ര​ണ്ടാം മ​ത്സ​രം.

    ഇ​ന്ത്യ: ശ്രേ​യ​സ്സ് അ​യ്യ​ർ (ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ), തി​ല​ക് വ​ർ​മ (വൈ​സ് ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ), അ​ഭി​ഷേ​ക് ശ​ർ​മ, സ​ഞ്ജു സാം​സ​ൺ, ഇ​ഷാ​ൻ കി​ഷ​ൻ, വൈ​ഭ​വ് സൂ​ര്യ​വം​ശി, ശി​വം ദു​ബെ, സൂ​ര്യ​ൻ​ഷ് ഷെ​ഡ്‌​ഗെ, അ​ക്ഷ​ർ പ​ട്ടേ​ൽ, വാ​ഷി​ങ്ട​ൺ സു​ന്ദ​ർ, പ്ര​സി​ദ്ധ് കൃ​ഷ്ണ, ഹ​ർ​ഷി​ത് റാ​ണ, അ​ർ​ഷ്‌​ദീ​പ് സി​ങ്, പ്രി​ൻ​സ് യാ​ദ​വ്, ര​വി ബി​ഷ്‌​ണോ​യ്.

    അ​യ​ർ​ല​ൻ​ഡ്: ലോ​ർ​ക്ക​ൻ ട​ക്ക​ർ (ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ), റോ​സ് അ​ഡ​യ​ർ, ബെ​ൻ കാ​ലി​റ്റ്‌​സ്, ഗാ​രെ​ത് ഡെ​ലാ​നി, ജോ​ർ​ജ് ഡോ​ക്രെ​ൽ, സ്റ്റീ​ഫ​ൻ ഡോ​ഹ​നി, മാ​ത്യു ഹം​ഫ്രീ​സ്, ഗാ​വി​ൻ ഹോ​യ്, മാ​ത്യു ഹോ​ളാ​ർ​ഡ്, ലി​യാം മ​ക്കാ​ർ​ത്തി, ജ​യ് മൂ​ന്ദ്ര, ഹാ​രി ടെ​ക്ട​ർ, ടിം ​ടെ​ക്ട​ർ, റൂ​ബ​ൻ വി​ൽ​സ​ൺ.

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    TAGS:indian teamCricket matchT20 cricketireland cricket
    News Summary - Shreyas-Vaibhav era begins as India face Ireland in 1st T20 today
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