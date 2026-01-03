Begin typing your search above and press return to search.
    ഷമിയോ, സിറാജോ...​? ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരക്കുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കും

    ഷമിയോ, സിറാജോ...​? ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരക്കുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കും
    മുഹമ്മദ് സിറാജും മുഹമ്മദ് ഷമിയും

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ന്യൂ​സി​ല​ൻ​ഡി​നെ​തി​രാ​യ മൂ​ന്ന് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളു​ള്ള ഏ​ക​ദി​ന പ​ര​മ്പ​ര​ക്കു​ള്ള 15 അം​ഗ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ടീ​മി​നെ സെ​ല​ക്ട​ർ​മാ​ർ ശ​നി​യാ​ഴ്ച പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കും. ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ജി​ത് അ​ഗാ​ക്ക​റി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സെ​ല​ക്ട​ർ​മാ​ർ ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യാ​ണ് യോ​ഗം ചേ​രു​ക. ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക​യെ തോ​ൽ​പ്പി​ച്ച ടീ​മി​ൽ നി​ന്ന് വ​ൻ​മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളൊ​ന്നും പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് സൂ​ച​ന.

    പ​രി​ക്കേ​റ്റ ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ ശു​ഭ്മാ​ൻ ഗി​ൽ തി​രി​ച്ചെ​ത്തും. വി​ക്ക​റ്റ് കീ​പ്പ​ർ ബാ​റ്റ​ർ ഋ​ഷ​ഭ് പ​ന്തും പേ​സ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് സി​റാ​ജും ടീ​മി​ലെ​ത്തു​മോ​യെ​ന്ന് ഉ​റ്റു​നോ​ക്കു​ക​യാ​ണ് ആ​രാ​ധ​ക​ർ. ​അതോ ബൗളിങ് നിരയിൽ മുഹമ്മദ് ഷമിയുടെ തിരിച്ചുവരവിന് സെലക്ടർമാർ കൈകൊടുക്കുമോ. ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര ക്രി​ക്ക​റ്റി​ൽ തി​ള​ങ്ങു​ന്ന ഇ​ഷാ​ൻ കി​ഷ​നും ധ്രു​വ് ജു​റ​ലും ടീ​മി​ലെ​ത്തി​യാ​ൽ പ​ന്തി​നെ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കി​ല്ല.

    ഗൗ​തം ഗം​ഭീ​ർ മു​ഖ്യ പ​രി​ശീ​ല​ക​നാ​യ​തി​നു​ശേ​ഷം 2024 ജൂ​ലൈ മു​ത​ൽ 2025 ഡി​സം​ബ​ർ വ​രെ പ​ന്ത് ഒ​രു ഏ​ക​ദി​നം മാ​ത്ര​മേ ക​ളി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ളൂ. ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക​ക്കെ​തി​രാ​യ ഗു​വാ​ഹ​തി ടെ​സ്റ്റി​ൽ പ​ന്തി​ന്റെ ഷോ​ട്ട് സെ​ല​ക്ഷ​നി​ൽ വി​മ​ർ​ശ​ന​മു​യ​ർ​ന്നി​രു​ന്നു. ട്വ​ന്റി20 ലോ​ക​ക​പ്പ് വ​രു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ഹാ​ർ​ദി​ക് പാ​ണ്ഡ്യ​ക്കും ജ​സ്പ്രീ​ത് ബും​റ​ക്കും വി​ശ്ര​മം ന​ൽ​കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. ഹ​ർ​ഷി​ത് റാ​ണ​ക്കും അ​ർ​ഷ്ദീ​പ് സി​ങ്ങി​നും വി​ശ്ര​മം ന​ൽ​കി​യാ​ൽ മാ​ത്ര​മാ​കും മു​ഹ​മ്മ​ദ് സി​റാ​ജി​നെ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ക.

    വി​ജ​യ് ഹ​സാ​രെ ട്രോ​ഫി​യു​ടെ ആ​ദ്യ നാ​ല് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും സി​റാ​ജ് ക​ളി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. അ​വ​സാ​ന മൂ​ന്നി​ൽ ര​ണ്ടെ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദി​നാ​യി സി​റാ​ജ് ക​ളി​ക്കാ​നി​ട​യു​ണ്ട്. 2023 ലോ​ക​ക​പ്പ് വ​രെ സ്ഥി​രം സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​യി​രു​ന്ന സി​റാ​ജി​നെ ഏ​ക​ദി​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത​മാ​യി ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷ​മി ബം​ഗാ​ളി​നാ​യി എ​ല്ലാ ഫോ​ർ​മാ​റ്റി​ലും ക​ളി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും സെ​ല​ക്ഷ​ൻ ക​മ്മ​റ്റി ക​നി​യു​മോ​യെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പി​ല്ല.

    ഹ​സാ​രെ ട്രോ​ഫി​യി​ൽ ത​ക​ർ​പ്പ​ൻ ഫോ​മി​ലു​ള്ള സ​ർ​ഫ​റാ​സ് ഖാ​നും ദേ​വ്ദ​ത്ത് പ​ടി​ക്ക​ലും ടീ​മി​ലി​ടം നേ​ടാ​ൻ അ​ർ​ഹ​രാ​ണെ​ങ്കി​ലും നി​ല​വി​ൽ നാ​ലാ​മ​നാ​യും ഓ​പ​ണ​റാ​യും ‘ഒ​ഴി​വ്’​ഇ​ല്ല. ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ ശു​ഭ്മാ​ൻ ഗി​ൽ, മു​ൻ ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ രോ​ഹി​ത് ശ​ർ​മ, യ​ശ​സ്വി ജ​യ്‌​സ്വാ​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ ടീ​മി​ൽ ഉ​റ​പ്പാ​യ​തി​നാ​ൽ പ​ടി​ക്ക​ലി​ന് ഇ​നി​യും കാ​ത്തി​രി​ക്കേ​ണ്ടി വ​രും. ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര ക്രി​ക്ക​റ്റി​ൽ സ​ർ​ഫ​റാ​സ് ഖാ​ൻ മി​ന്നി​യെ​ങ്കി​ലും ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക​ക്കെ​തി​രെ സെ​ഞ്ച്വ​റി നേ​ടി​യ റു​തു​രാ​ജ് ഗെ​യ്‌​ക്‌​വാ​ദി​ന് ത​ന്നെ​യാ​കും പ​രി​ഗ​ണ​ന.

