Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightSportschevron_rightCricketchevron_rightക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പിൽ...
    Cricket
    Posted On
    date_range 9 Feb 2026 2:57 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Feb 2026 2:57 PM IST

    ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പിൽ അരങ്ങേറി ഇറ്റലി; ആദ്യ കളിയിൽ തോൽവി

    text_fields
    bookmark_border
    ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പിൽ അരങ്ങേറി ഇറ്റലി; ആദ്യ കളിയിൽ തോൽവി
    cancel
    camera_alt

    സ്കോട്‍ലൻഡ് ടീം അംഗങ്ങളുടെ ആഘോഷം

    Listen to this Article

    കൊൽക്കത്ത: ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിൽ അരങ്ങേറ്റ മത്സരത്തിനിറങ്ങിയ ഇറ്റലിക്ക് ആദ്യ മത്സരത്തിൽ തോൽവി. കൊൽക്കത്ത ഈഡൻ ഗാർഡനിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ സ്കോട്‍ലൻഡാണ് ഇറ്റലിയെ 73 റൺസിന് തോൽപിച്ചത്. ആദ്യം ബാറ്റു ചെയ്ത സ്കോട്‍ലൻഡ് ഓപണർ ജോർജ് മുൻസിയുടെ (54 പന്തിൽ 84 റൺസ്) വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിങ് മികവിൽ നാലു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 207 റൺസെടുത്തു. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ഇറ്റലിക്ക് 16.4 ഓവറിൽ 134 റൺസെടുക്കാനേ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ.

    ലോകകപ്പിൽ നിന്നും പിൻവാങ്ങിയ ബംഗ്ലാദേശിന് പകരക്കാരായാണ് സ്കോട്‍ലൻഡിനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. മൈകൽ ജോൺസ് 37ഉം, ബ്രണ്ടൻ മക്കല്ലൻ 41ഉം റൺസെടുത്തു.

    തിങ്കളാഴ്ച മറ്റു മത്സരങ്ങളിൽ ഒമാൻ -സിംബാബ്​‍വെയെയും, കാനഡ-ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെയും നേരിടും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:eden gardensscotlandItalyCricket NewsT20 World Cup
    News Summary - Scotland Vs Italy T20 World Cup: Scotland Win By 73 Runs
    Similar News
    Next Story
    X