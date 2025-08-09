Begin typing your search above and press return to search.
    Cricket
    Posted On
    date_range 9 Aug 2025 7:15 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Aug 2025 7:15 AM IST

    സഞ്ജു ചെന്നൈയിലേക്കോ? റോയൽസ് വിടാൻ സന്നദ്ധത അറിയിച്ച് താരം; ചർച്ച സജീവം

    സഞ്ജു ചെന്നൈയിലേക്കോ? റോയൽസ് വിടാൻ സന്നദ്ധത അറിയിച്ച് താരം; ചർച്ച സജീവം
    മും​ബൈ: നീ​ണ്ട വ​ർ​ഷ​ത്തെ ബ​ന്ധ​ത്തി​ന് ശേ​ഷം ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ സ​ഞ്ജു സാം​സ​ൺ രാ​ജ​സ്ഥാ​ൻ റോ​യ​ൽ​സ് വി​ടാ​നൊ​രു​ങ്ങു​ന്നു​വെ​ന്ന ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ സ​ജീ​വം. പ​ല​ത​രം അ​സ്വാ​ര​സ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ടീ​മി​ൽ നി​ന്നും പോ​കാ​നു​ള്ള താ​ൽ​പ​ര്യം മ​ല​യാ​ളി താ​രം മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റി​നെ അ​റി​യി​ച്ചു​വെ​ന്നാ​ണ് വി​വ​രം. ടീം ​വി​ട്ടു​പോ​ക​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ രാ​ജ​സ്ഥാ​ൻ റോ​യ​ൽ​സ് ക​നി​യ​ണം.

    ച​ട്ട​പ്ര​കാ​രം 2027 വ​​രെ ക​രാ​ർ നി​ല​വി​ലു​ണ്ട്. സ​ഞ്ജു​വി​നെ അ​ടു​ത്ത ലേ​ല​ത്തി​ൽ ടീ​മി​ലെ​ടു​ക്കാ​തി​രു​ന്നാ​ൽ മ​റ്റ് ടീ​മു​ക​ൾ​ക്ക് താ​ര​ത്തെ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കാം. അ​തേ​സ​മ​യം, സ​ഞ്ജു സാം​സ​ൺ ടീം ​വി​ടു​ന്ന​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ടീം ​മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റി​ൽ നി​ന്ന് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യ ഒ​രു പ്ര​തി​ക​ര​ണ​വും പു​റ​ത്തു​വ​ന്നി​ട്ടി​ല്ല. ടീ​മി​ന്റെ ഉ​ട​മ​യാ​യ മ​നോ​ജ് ബാ​ദ് ലെ ​ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​ക​രി​ക്കാ​നി​ല്ലെ​ന്ന നി​ല​പാ​ടാ​ണ് സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത്. രാ​ഹു​ൽ ദ്രാ​വി​ഡു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് അ​ന്തി​മ തീ​രു​മാ​നം എ​ടു​ക്കു​മെ​ന്ന അ​നൗ​ദ്യോ​ഗി​ക വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം രാ​ജ​സ്ഥാ​ൻ ടീം ​മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റി​ന്റെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന് ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ടീം ​സ​ഞ്ജു​വി​നെ ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ 2026ലെ ​മി​നി താ​ര​ലേ​ല​ത്തി​ൽ മ​ല​യാ​ളി താ​ര​വു​മു​ണ്ടാ​കും.

    രാ​ജ​സ്ഥാ​ൻ റോ​യ​ൽ​സി​ൽ പ​രി​ശീ​ല​ക​ൻ രാ​ഹു​ൽ ദ്രാ​വി​ഡ് വ​രു​ത്തി​യ ചി​ല മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ഞ്ജു അ​സ്വ​സ്ഥ​നാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ളു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. യ​ശ്വ​സി ജ​യ്സ്വാ​ളി​നൊ​പ്പം വൈ​ഭ​വ് സൂ​ര്യ​വം​ശി​യെ ഓ​പ​ണ​റാ​ക്കു​ക​യും ഈ ​സ​ഖ്യം വി​ജ​യി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​തോ​ടെ ടീ​മി​ലെ സ​ഞ്ജു​വി​ന്റെ ബാ​റ്റി​ങ് പൊ​സി​ഷ​നി​ല​ട​ക്കം അ​നി​ശ്ചി​ത​ത്വം ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    സ​ഞ്ജു​വി​ന് പ​ക​ര​ക്കാ​ര​നാ​യാ​ണ് വൈ​ഭ​വ് ടീ​മി​ലേ​ക്ക് വ​ന്ന​ത്. ചി​ല മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ മൂ​ന്നാ​മ​നാ​യാ​യി​രു​ന്നു സ​ഞ്ജു​വി​നെ ഇ​റ​ക്കി​യ​ത്. ഇ​ഷ്ട പൊ​സി​ഷ​നാ​യ ഓ​പ​ണി​ങ് സ്ഥാ​നം ന​ഷ്ട​മാ​യ​തി​ൽ താ​രം അ​സ്വ​സ്ഥ​നാ​യി​രു​ന്നു.

    ഒ​ന്നി​നു​പ​ക​രം ര​ണ്ട് വേ​ണ​മെ​ന്ന് രാ​ജ​സ്ഥാ​ൻ

    നേ​ര​ത്തെ സ​ഞ്ജു സാം​സ​ണെ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കാ​നു​ള്ള നീ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ ചെ​ന്നൈ സൂ​പ്പ​ർ കി​ങ്സ് തു​ട​ങ്ങി​യ​താ​യു​ള്ള റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ വ​ന്നി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, സ​ഞ്ജു​വി​നെ റി​ലീ​സ് ചെ​യ്യാ​ൻ ത​യാ​റ​ല്ലെ​ന്ന് രാ​ജ​സ്ഥാ​ൻ അ​റി​യി​ച്ച​തോ​ടെ ഈ ​നീ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, സ​ഞ്ജു ത​ന്നെ ടീം ​വി​ടാ​ൻ സ​ന്ന​ദ്ധ​ത അ​റി​യി​ച്ച​തോ​ടെ ടീ​മി​നു മു​ന്നി​ൽ മ​റ്റ് വ​ഴി​ക​ളി​ല്ലാ​താ​യി. ചെ​ന്നൈ സൂ​പ്പ​ർ കി​ങ്സി​നൊ​പ്പം കൊ​ൽ​ക്ക​ത്ത നൈ​റ്റ് റൈ​ഡേ​ഴ്സും സ​ഞ്ജു​വി​നെ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കാ​ൻ രം​ഗ​ത്തു​ണ്ട്. ക​രി​യ​റി​ന്റെ തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ, 2012ൽ ​കൊ​ൽ​ക്ക​ത്ത​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു സ​ഞ്ജു. എ​ന്നാ​ൽ, ക​ളി​ക്കാ​ൻ അ​വ​സ​രം കി​ട്ടി​യി​രു​ന്നി​ല്ല. 2013ൽ ​രാ​ഹു​ൽ ദ്രാ​വി​ഡി​ന്റെ ര​ക്ഷാ​ക​ർ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ രാ​ജ​സ്ഥാ​ൻ റോ​യ​ൽ​സി​ന്റെ താ​ര​മാ​യ സ​ഞ്ജു പി​ന്നീ​ട് ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ പ​ദ​വി​യി​ലേ​ക്കു​യ​ർ​ന്നു. ഇ​ട​ക്ക് ര​ണ്ട് സീ​സ​ണി​ൽ ഡ​ൽ​ഹി ടീ​മി​ലും ക​ളി​ച്ചു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ സീ​സ​ണി​ലെ ഐ.​പി.​എ​ല്ലി​നു​ശേ​ഷം ചെ​ന്നൈ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റു​മാ​യും കോ​ച്ച് സ്റ്റീ​ഫ​ൻ ഫ്ല​മി​ങ്ങു​മാ​യും സ​ഞ്ജു ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. കാ​ശു​കൊ​ടു​ത്ത് സ​ഞ്ജു​വി​നെ എ​ത്തി​ക്കാ​നാ​ണ് ​​ചെ​ന്നൈ​ക്കി​ഷ്ടം. എ​ന്നാ​ൽ, ര​ണ്ട് താ​ര​ങ്ങ​ളെ ത​ന്ന് സ​ഞ്ജു​വി​നെ പ​ക​രം ന​ൽ​കാ​നാ​ണ് രാ​ജ​സ്ഥാ​ന് താ​ൽ​പ​ര്യം. ഇ​രു​ടീ​മു​ക​ളും ധാ​ര​ണ​യാ​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഈ ​സീ​സ​ണി​ലെ ലേ​ല​ത്തി​ൽ സ​ഞ്ജു​വും കാ​ണും.

    വൈ​ഭ​വ് സൂ​ര്യ​വം​ശി​യു​ടെ വ​ര​വാ​ണ് സ​ഞ്ജു രാ​ജ​സ്ഥാ​നു​മാ​യു​ള്ള ബ​ന്ധം ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​തി​ന് പ്ര​ധാ​ന കാ​ര​ണ​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ടാ​വു​ക​യെ​ന്ന് മു​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഓ​പ​ണ​ർ ആ​കാ​ശ് ചോ​പ്ര പ​റ​ഞ്ഞു. ‘സ​ഞ്ജു സാം​സ​ൺ എ​ന്തി​നാ​ണ് ടീം ​വി​ടാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​ത്? ക​ഴി​ഞ്ഞ മെ​ഗാ ലേ​ല​ത്തി​നു​മു​മ്പ് രാ​ജ​സ്ഥാ​ൻ ജോ​സ് ബ​ട്‍ല​റെ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി. യ​ശ​സ്വി വ​ന്ന​തി​നാ​ലും സ​ഞ്ജു ഓ​പ​ണ​റാ​കാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ച്ച​തി​നാ​ലു​മാ​ണ് ബ​ട്‍ല​റെ വി​ട്ട​യ​ച്ച​തെ​ന്ന് ഞാ​ൻ ക​രു​തു​ന്നു’-​ചോ​പ്ര പ​റ​ഞ്ഞു. നി​ല​വി​ൽ ജ​യ്സ്വാ​ളും വൈ​ഭ​വു​മു​ള്ള​തി​നാ​ൽ ടീ​മി​ന് ഓ​പ​ണ​റു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ത​ല​വേ​ദ​ന​യി​ല്ലെ​ന്ന് ആ​കാ​ശ് ചോ​പ്ര പ​റ​ഞ്ഞു. ധ്രു​വ് ജൂ​റ​ലി​നെ ബാ​റ്റി​ങ് ഓ​ർ​ഡ​റി​ൽ മു​ന്നി​ൽ ക​ളി​പ്പി​ക്കാ​നും അ​വ​ർ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്നു. സ​ഞ്ജു​വി​ന്റെ​യും രാ​ജ​സ്ഥാ​ന്റെ​യും മ​ന​സ്സി​ലു​ള്ള​ത് എ​ന്താ​ണെ​ന്ന് ത​നി​ക്ക് അ​റി​യി​ല്ലെ​ന്നും ത​ന്റെ യൂ​ട്യൂ​ബ് ചാ​ന​ലി​ലൂ​ടെ ആ​കാ​ശ് ചോ​പ്ര പ​റ​ഞ്ഞു. കൊ​ല്‍ക്ക​ത്ത ക​ഴി​ഞ്ഞ സീ​സ​ണി​ല്‍ 23.75 കോ​ടി മു​ട​ക്കി സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ വെ​ങ്ക​ടേ​ഷ് അ​യ്യ​രെ​ടീം കൈ​വി​ടാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്ന് ചോ​പ്ര പ​റ​ഞ്ഞു. നി​ല​വി​ല്‍ ഐ.​പി.​എ​ല്ലി​ല്‍ ഇ​ന്ത്യ​ൻ കീ​പ്പ​റി​ല്ലാ​ത്ത ഒ​രേ​യൊ​രു ടീം ​കൊ​ല്‍ക്ക​ത്ത​യാ​ണ്.

    അശ്വിൻ ചെന്നൈ വിട്ടേക്കും

    ചെ​ന്നൈ: അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ക്രി​ക്ക​റ്റി​ൽ​നി​ന്ന് വി​ര​മി​ച്ച ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്പി​ന്ന​ർ ആ​ർ. അ​ശ്വി​ൻ ഐ.​പി.​എ​ൽ ടീ​മാ​യ ചെ​ന്നൈ സൂ​പ്പ​ർ കി​ങ്സ് വി​ട്ടേ​ക്കും. അ​ടു​ത്ത ഐ.​പി.​എ​ല്ലി​നു​മു​മ്പ് ടീ​മി​ല്‍നി​ന്ന് റി​ലീ​സ് ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് അ​ശ്വി​ന്‍ ടീം ​മാ​നേ​ജ്മെ​ന്‍റി​ന് ക​ത്ത് ന​ല്‍കി. ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ രാ​ജ​സ്ഥാ​ന്‍ റോ​യ​ല്‍സി​ല്‍ നി​ന്ന് 9.75 കോ​ടി രൂ​പ​ക്കാ​ണ് അ​ശ്വി​ന്‍ ചെ​ന്നൈ​യി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ചു​വ​ര​വ് ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

