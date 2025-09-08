Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    8 Sept 2025 11:28 PM IST
    കിരീടം നേടിയ കൊച്ചിക്ക് സഞ്ജുവിന്‍റെ സമ്മാനം; ലേ​ല​ത്തു​കയായ 26.80 ല​ക്ഷം സഹതാ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നൽകും

    Sanju Samson
    സഞ്ജു സാംസൺ

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: കേ​ര​ള ക്രി​ക്ക​റ്റ് ലീ​ഗി​ൽ കി​രീ​ടം നേ​ടി​യ കൊ​ച്ചി ബ്ലൂ ​ടൈ​ഗേ​ഴ്സി​ന് സ​ഞ്ജു സാം​സ​ണി​ന്‍റെ സ​മ്മാ​നം. കേ​ര​ള ക്രി​ക്ക​റ്റ് ലീ​ഗി​ൽ ലേ​ല​ത്തി​ലൂ​ടെ ത​നി​ക്ക് ല​ഭി​ച്ച 26.80 ല​ക്ഷം രൂ​പ കൊ​ച്ചി ബ്ലൂ ​ടൈ​ഗേ​ഴ്സി​ലെ സ​ഹ​താ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പ​രി​ശീ​ല​ക​ർ​ക്കും സ​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ങ് സ്റ്റാ​ഫി​നു​മാ​യി വീ​തി​ച്ചു​ന​ൽ​കും.

    സ​ഞ്ജു​വി​ല്ലാ​തെ കെ.​സി.​എ​ൽ സെ​മി ഫൈ​ന​ലും ഫൈ​ന​ലും ക​ളി​ച്ച കൊ​ച്ചി​യു​ടെ യു​വ​നി​ര, ക​ലാ​ശ​പ്പോ​രി​ൽ 75 റ​ൺ​സി​നാ​ണ് നി​ല​വി​ലെ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യ കൊ​ല്ലം സെ​യ്‍ലേ​ഴ്സി​നെ കീ​ഴ​ട​ക്കി​യ​ത്. ആ​ദ്യം ബാ​റ്റ് ചെ​യ്ത കൊ​ച്ചി 20 ഓ​വ​റി​ൽ എ​ട്ട് വി​ക്ക​റ്റ് ന​ഷ്ട​ത്തി​ല്‍ 181 റ​ൺ​സെ​ടു​ത്ത​പ്പോ​ൾ മ​റു​പ​ടി ബാ​റ്റി​ങ്ങി​ന് ഇ​റ​ങ്ങി​യ കൊ​ല്ലം 16.3 ഓ​വ​റി​ൽ 106 റ​ൺ​സി​ന് ഓ​ൾ ഔ​ട്ടാ​വു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    സ​ഞ്ജു​വി​ന്‍റെ സ​ഹോ​ദ​ര​ന്‍ സാ​ലി സാം​സ​ൺ ന​യി​ച്ച ടീ​മി​ന്‍റെ വൈ​സ് ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ സ​ഞ്ജു​വാ​യി​രു​ന്നു. പ്രാ​ഥ​മി​ക ഘ​ട്ട​ത്തി​ലെ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ത​ക​ർ​ത്ത​ടി​ച്ച സ​ഞ്ജു ഒ​രു സെ​ഞ്ച​റി​യും മൂ​ന്ന് അ​ർ​ധ സെ​ഞ്ച​റി​ക​ളു​മു​ൾ​പ്പ​ടെ 368 റ​ൺ​സാ​ണ് അ​ഞ്ച് ഇ​ന്നി​ങ്സു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് നേ​ടി​യ​ത്. മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ത​നി​ക്ക് ല​ഭി​ച്ച മാ​ൻ ഓ​ഫ് ദ ​മാ​ച്ച് തു​ക​ക​ളും സ​ഞ്ജു ടീ​മി​നാ​യി മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം ന​ട​ത്തി​യ താ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വീ​തം വെ​ച്ച് ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. ഏ​ഷ്യാ​ക​പ്പ് ത​യാ​റെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ​ക്കു വേ​ണ്ടി ദു​ബൈ​യി​ലേ​ക്ക് പോ​കേ​ണ്ട​തി​നാ​ൽ പ്ലേ ​ഓ​ഫി​നു മു​മ്പ് സ​ഞ്ജു കൊ​ച്ചി ടീം ​ക്യാ​മ്പ് വി​ട്ടി​രു​ന്നു. സ​ഞ്ജു​വി​ന്‍റെ അ​ഭാ​വ​ത്തി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷാ​നു​വാ​യി​രു​ന്നു കൊ​ച്ചി​യു​ടെ വൈ​സ് ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ.

