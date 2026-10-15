'ബുംറക്ക് പകരക്കാരനില്ല; തലമുറയിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം വരുന്ന താരം': സഞ്ജു സാംസൺ

'ബുംറക്ക് പകരക്കാരനില്ല; തലമുറയിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം വരുന്ന താരം': സഞ്ജു സാംസൺtext_fields
ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ പേസ് നിരയിൽ ജസ്പ്രീത് ബുംറക്ക് പകരക്കാരനായി ആരുമില്ലെന്ന് തുറന്നുപറഞ്ഞ് വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റർ സഞ്ജു സാംസൺ. വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരായ നാലാം ടി20 മത്സരത്തിലെ തോൽവിക്ക് പിന്നാലെയാണ് സഞ്ജുവിന്റെ പ്രതികരണം. വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരായ പരമ്പരയിൽ ബുംറയ്ക്ക് വിശ്രമം അനുവദിച്ചിരിക്കുകയാണ്. താരത്തിന്റെ അഭാവം ബൗളിങ് നിരയെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടെന്നും എന്നാൽ യുവതാരങ്ങളിൽ ടീമിന് പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുണ്ടെന്നും സഞ്ജു വ്യക്തമാക്കി.
"ജസ്പ്രീത് ബുംറയ്ക്ക് പകരക്കാരനായി ആരുമില്ല. തലമുറയിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം വന്നുചേരുന്ന അപൂർവ്വ പ്രതിഭയാണ് അദ്ദേഹം. ടീമിൽ ബുംറയുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ ഭാഗ്യമാണ്. അതേസമയം, ടീമിലേക്ക് മികച്ച ചില യുവതാരങ്ങളും കടന്നുവരുന്നുണ്ട്. അർഷ്ദീപ് സിങ്ങും കഴിഞ്ഞ മത്സരങ്ങളിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച പ്രിൻസ് യാദവും മികച്ച പ്രതിഭകളാണ്. യുവതാരങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ നൽകുകയും അവരെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്," മത്സരശേഷം സഞ്ജു പറഞ്ഞു.
മത്സരത്തിനിടെ പരുക്കേറ്റ അർഷ്ദീപ് സിങ്ങിന്റെ ആരോഗ്യനിലയെക്കുറിച്ചും സഞ്ജു സംസാരിച്ചു. ഇന്ത്യൻ ഇന്നിങ്സിന്റെ അവസാന ഓവറുകളിൽ ബാറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനിടെയാണ് അർഷ്ദീപിന്റെ ഇടതുകൈക്ക് പരുക്കേറ്റത്. താരം എത്രയും വേഗം സുഖംപ്രാപിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും ശനിയാഴ്ച നടക്കുന്ന അഞ്ചാം ടി20 മത്സരത്തിന് മുമ്പ് താരം ഫിറ്റ്നസ് വീണ്ടെടുക്കുമെന്നാണ് വിശ്വാസമെന്നും സഞ്ജു കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
മത്സരത്തിൽ സെഞ്ച്വറി നേടി തകർപ്പൻ പ്രകടനം പുറത്തെടുത്ത വിൻഡീസ് ക്യാപ്റ്റൻ ഷായ് ഹോപ്പിനെയും സഞ്ജു പ്രശംസിച്ചു. പരമ്പരയിലുടനീളം മികച്ച ഫോമിലുള്ള ഹോപ്പ്, ഇന്ത്യൻ ബൗളിങ് ആക്രമണത്തെ അർഹിക്കുന്ന ഗൗരവത്തോടെയാണ് നേരിട്ടതെന്നും സഞ്ജു വ്യക്തമാക്കി. നാലാം ടി20യിൽ വിൻഡീസ് ഉയർത്തിയ 247 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന ഇന്ത്യ 223 റൺസിന് പുറത്താവുകയായിരുന്നു. ഈ വിജയത്തോടെ അഞ്ച് മത്സരങ്ങളുള്ള പരമ്പര 2-2 എന്ന നിലയിൽ സമനിലയിലായി. പരമ്പരവിജയികളെ നിർണയിക്കുന്ന അവസാന മത്സരം ശനിയാഴ്ച ബെംഗളൂരുവിൽ നടക്കും.
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