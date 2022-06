ഇടവേളക്കുശേഷം സഞ്ജുവിന് തിരിച്ചുവരവിന്റെ സന്തോഷം

cancel By സ്​പോർട്​സ്​ ഡെസ്​ക്​ Listen to this Article ന്യൂഡൽഹി: അയർലൻഡിനെതിരായ രണ്ടു മത്സര ട്വന്റി20 പരമ്പരക്കുള്ള ഇന്ത്യൻ സംഘത്തിൽ സ്ഥാനംപിടിച്ച് മലയാളി വിക്കറ്റ് ബാറ്റർ സഞ്ജു സാംസൺ. ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് നായകനായ സഞ്ജു മികച്ച പ്രകടനം നടത്തിയിരുന്നെങ്കിലും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കക്കെതിരായ പരമ്പരയിൽ അവസരം ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. ഫെബ്രുവരിയിൽ ശ്രീലങ്കക്കെതിരെയാണ് അവസാന അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരം കളിച്ചത്. ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയുടെ നായകത്വത്തിലാണ് ടീം. രാഹുൽ ദ്രാവിഡ് ഇന്ത്യൻ ടെസ്റ്റ് ടീമിനൊപ്പം ഇംഗ്ലണ്ടിലായിരിക്കുമെന്നതിനാൽ വി.വി.എസ്. ലക്ഷ്മണാണ് അയർലൻഡ് പര്യടനത്തിൽ ട്വന്റി20 സംഘത്തെ പരിശീലിപ്പിക്കുക. മത്സരങ്ങൾ ജൂൺ 26നും 28നും മലാഹിഡെയിൽ നടക്കും. ടീം: ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ (ക്യാപ്റ്റൻ), ഭുവനേശ്വർ കുമാർ (വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ), ഇഷാൻ കിഷൻ, ഋതുരാജ് ഗെയ്ക്‌വാദ്, സഞ്ജു സാംസൺ, സൂര്യകുമാർ യാദവ്, രാഹുൽ ത്രിപാഠി, വെങ്കടേഷ് അയ്യർ, ദീപക് ഹൂഡ, ദിനേഷ് കാർത്തിക്, അക്സർ പട്ടേൽ, രവി ബിഷ്ണോയ്, യുസ്‌വേന്ദ്ര ചെഹൽ, ഹർഷൽ പട്ടേൽ, ആവേശ് ഖാൻ, അർഷ്ദീപ് സിങ്, ഉമ്രാൻ മാലിക്. Show Full Article

Sanju is happy to be back after the break