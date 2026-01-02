Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    2 Jan 2026 11:52 PM IST
    Updated On
    2 Jan 2026 11:52 PM IST

    വാരിയെല്ലിന് പരിക്ക്; സായ് സുദർശന് രണ്ടു മാസം വിശ്രമം

    വാരിയെല്ലിന് പരിക്ക്; സായ് സുദർശന് രണ്ടു മാസം വിശ്രമം
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ത​മി​ഴ്നാ​ടി​ന്റെ യു​വ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ബാ​റ്റ​ർ സാ​യ് സു​ദ​ർ​ശ​ന് വി​ജ​യ് ഹ​സാ​രെ ട്രോ​ഫി ഏ​ക​ദി​ന​ത്തി​നി​ടെ വാ​രി​യെ​ല്ലി​ന് പ​രി​ക്ക്. മ​ധ്യ​പ്ര​ദേ​ശി​നെ​തി​രാ​യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​നി​ടെ ഡൈ​വ് ചെ​യ്ത് റ​ൺ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് വ​ല​തു​ഭാ​ഗ​ത്തെ ഏ​ഴാം വാ​രി​യെ​ല്ലി​ന് യു​വ​താ​ര​ത്തി​ന് പ​രി​ക്കേ​റ്റ​ത്. ര​ണ്ടു മാ​സം വ​രെ വി​ശ്ര​മം വേ​ണ്ടി​വ​രു​മെ​ന്ന് ബി.​സി.​സി.​ഐ അ​റി​യി​ച്ചു. ര​ഞ്ജി ട്രോ​ഫി​യി​ലും വി​ജ​യ് ഹ​സാ​രെ ട്രോ​ഫി​യി​ലും ത​മി​ഴ്നാ​ടി​ന്റെ ബാ​ക്കി​യു​ള്ള മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ സാ​യി​ക്ക് ക​ളി​ക്കാ​നാ​കി​ല്ല.

    ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ ബി.​സി.​സി.​ഐ എ​ക്സ​ല​ൻ​സ് സെൻറ​റി​ൽ വെ​ച്ചാ​ണ് സാ​യ് സു​ദ​ർ​ശ​ന്റെ ആ​രോ​ഗ്യ​നി​ല പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച​ത്. നേ​ര​ത്തേ പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​നെ പ​ന്തു​കൊ​ണ്ട് പ​രി​ക്കേ​റ്റ അ​തേ ഭാ​ഗ​ത്താ​ണ് വാ​രി​യെ​ല്ല് പൊ​ട്ടി​യ​ത്. ആ​രോ​ഗ്യം വീ​​ണ്ടെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള വ്യാ​യാ​മ​ങ്ങ​ളും മ​റ്റും തു​ട​രു​ന്നു​ണ്ട്.

    കഴിഞ്ഞ ജൂണിൽ ഇന്ത്യൻ ടെസ്റ്റ് കുപ്പായത്തിലും സായ് സുദർശൻ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചിരുന്നു. പരിക്ക് ഐ.പി.എല്ലിലും ബാധിക്കുമോയെന്ന ആശങ്കയിലാണ്. ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ് താരമാണ് സായ്. പരിക്കിനു പിന്നാലെ, താരം ബംഗളൂരുവിലെത്തി പരിശോധനയും മറ്റു നടപടികളും പൂർത്തിയാക്കി.

