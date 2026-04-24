    Posted On
    date_range 24 April 2026 10:31 PM IST
    Updated On
    date_range 24 April 2026 10:31 PM IST

    ഗെയ്‌ലിനെ മറികടന്ന് സായ് സുദർശൻ; ഐ.പി.എല്ലിൽ അതിവേഗ 2000, ചരിത്ര നേട്ടം

    ബംഗളൂരു: ഇതിഹാസ താരം ക്രിസ് ഗെയ്‌ലിന്റെ കാലപ്പഴക്കമുള്ള റെക്കോർഡ് പഴങ്കഥയാക്കി ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ് താരം സായ് സുദർശൻ. ഐ.പി.എൽ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ 2000 റൺസ് തികയ്ക്കുന്ന താരമെന്ന വമ്പൻ റെക്കോർഡാണ് തമിഴ്‌നാട്ടുകാരനായ ഈ യുവതാരം സ്വന്തമാക്കിയത്. റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബംഗളൂരുവിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ സെഞ്ചുറി പ്രകടനത്തോടെയാണ് സുദർശൻ ഈ നാഴികക്കല്ല് പിന്നിട്ടത്.

    തന്റെ 47-ാം ഇന്നിംഗ്‌സിലാണ് സായ് സുദർശൻ 2000 റൺസ് ക്ലബ്ബിലെത്തിയത്. 48 ഇന്നിംഗ്‌സുകളിൽ നിന്ന് ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ച ക്രിസ് ഗെയ്‌ലിന്റെ റെക്കോർഡാണ് ഇതോടെ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തായത്. ഷോൺ മാർഷ് (52), ഋതുരാജ് ഗെയ്ക്വാദ് (57), കെ.എൽ രാഹുൽ (60) എന്നിവരാണ് പട്ടികയിലെ മറ്റ് പ്രമുഖർ. സീസണിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഫോം കണ്ടെത്താൻ പ്രയാസപ്പെട്ട താരം, നിർണ്ണായക മത്സരത്തിൽ തന്നെ വമ്പൻ പ്രകടനവുമായി തിരിച്ചെത്തിയത് ഗുജറാത്തിന് കരുത്തായി.

    വേഗത്തിൽ 2000 കടന്നവർ (ഇന്നിംഗ്‌സ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ):

    സായ് സുദർശൻ - 47

    ക്രിസ് ഗെയ്‌ലിന്റെ - 48

    ഷോൺ മാർഷ് - 52

    ഋതുരാജ് ഗെയ്ക്വാദ് - 57

    നേരിട്ട പന്തുകളുടെ കണക്കിൽ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ 2000 കടക്കുന്ന ആറാമത്തെ ഇന്ത്യൻ താരമെന്ന ബഹുമതിയും സായ് സുദർശൻ സ്വന്തമാക്കി (1361 പന്തുകൾ). അഭിഷേക് ശർമ്മയാണ് ഈ പട്ടികയിൽ ഒന്നാമത്. മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനോടേറ്റ കനത്ത തോൽവിക്ക് ശേഷം വിജയവഴിയിൽ തിരിച്ചെത്താനുറച്ചാണ് ഗുജറാത്ത് ഇന്ന് ചിന്നസ്വാമി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഇറങ്ങിയത്. വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് താരം ജേസൺ ഹോൾഡർ ടൈറ്റൻസിനായി ഇന്ന് അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചു. ടോസ് നേടിയ ആർസിബി ക്യാപ്റ്റൻ രജത് പാട്ടിദാർ ഫീൽഡിംഗ് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു.

    TAGS:Chris GayleGujarat TitansSai SudharsanIPL 2026
    News Summary - Sai Sudharsan Breaks Chris Gayle's Record: Becomes Fastest to 2000 IPL Runs
