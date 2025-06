റൺമല കയറി സായ് സുദർശൻ! 15 മത്സരങ്ങളിൽ 759 റൺസ്; ഓറഞ്ച് ക്യാപ് പട്ടികയിൽ ഒന്നാമത്

SAI SUDHARSAN IN THIS IPL 2025:74(41), 63(41), 49(36), 5(9), 82(53), 56(37), 36(21), 52(36), 39(30), 48(23), 5(5), 108*(61), 21(16), 41(28), 81(49).He's Orange Cap Holder of this IPL - WHAT A PLAYER. 🫡 pic.twitter.com/thvp4jZ2oa