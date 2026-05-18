Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightSportschevron_rightCricketchevron_rightറോ​യ​ൽ...
    Cricket
    Posted On
    date_range 18 May 2026 12:06 AM IST
    Updated On
    date_range 18 May 2026 12:06 AM IST

    റോ​യ​ൽ എ​ൻ​ട്രി;പ​ഞ്ചാ​ബി​നെ തോ​ൽ​പി​ച്ച് ആ​ർ.​സി.​ബി പ്ലേ ​ഓ​ഫി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    റോ​യ​ൽ എ​ൻ​ട്രി;പ​ഞ്ചാ​ബി​നെ തോ​ൽ​പി​ച്ച് ആ​ർ.​സി.​ബി പ്ലേ ​ഓ​ഫി​ൽ
    cancel

    ധ​രം​ശാ​ല: ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗ് 2026ൽ ​പ്ലേ ഓ​ഫ് ഉ​റ​പ്പി​ക്കു​ന്ന ആ​ദ്യ ടീ​മാ​യി റോ​യ​ൽ ചാ​ല​ഞ്ചേ​ഴ്സ് ബം​ഗ​ളൂ​രു. പ​ഞ്ചാ​ബ് കി​ങ്സി​നെ 23 റ​ൺ​സി​ന് തോ​ൽ​പി​ച്ചാ​ണ് നി​ല​വി​ലെ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​ർ ലീ​ഗ് റൗ​ണ്ടി​ൽ ഒ​രു മ​ത്സ​രം ബാ​ക്കി​നി​ൽ​ക്കെ 18 പോ​യ​ന്റു​മാ​യി ടി​ക്ക​റ്റെ​ടു​ത്ത​ത്. ടോ​സ് ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട് ആ​ദ്യം ബാ​റ്റ് ചെ​യ്ത ആ​ർ.​സി.​ബി 20 ഓ​വ​റി​ൽ നാ​ല് വി​ക്ക​റ്റി​ന് 222 റ​ൺ​സ് നേ​ടി. പ​ഞ്ചാ​ബി​ന്റെ മ​റു​പ​ടി നി​ശ്ചി​ത ഓ​വ​റി​ൽ എ​ട്ടി​ന് 199ൽ ​അ​വ​സാ​നി​ച്ചു. 40 പ​ന്തി​ൽ 73 റ​ൺ​സു​മാ​യി പു​റ​ത്താ​വാ​തെ​നി​ന്ന വെ​ങ്ക​ടേ​ശ് അ​യ്യ​രാ​ണ് വി​ജ​യി​ക​ളു​ടെ ടോ​പ് സ്കോ​റ​ർ. സൂ​പ്പ​ർ താ​രം വി​രാ​ട് കോ​ഹ്‌​ലി​യും (37 പ​ന്തി​ൽ 58) അ​ർ​ധ ശ​ത​കം നേ​ടി. റാ​സി​ഖ് സ​ലാം മൂ​ന്ന് വി​ക്ക​റ്റ് വീ​ഴ്ത്തി​യും ആ​ർ.​സി.​ബി​ക്കാ​യി മി​ന്നി. വെ​ങ്ക​ടേ​ശാ​ണ് ക​ളി​യി​ലെ കേ​മ​ൻ.

    മൂ​ന്നാം ഓ​വ​റി​ൽ ഓ​പ​ണ​ർ ജേ​ക്ക​ബ് ബെ​ത്ത​ലി​നെ (11) ഹ​ർ​പ്രീ​ത് ബ്രാ​ർ ബൗ​ൾ​ഡാ​ക്കി​യെ​ങ്കി​ലും ബം​ഗ​ളൂ​രു പ​ത​റി​യി​ല്ല. കോ​ഹ്‌​ലി​യും മ​ല​യാ​ളി താ​രം ദേ​വ്ദ​ത്ത് പ​ടി​ക്ക​ലും ചേ​ർ​ന്ന് സ്കോ​റു​യ​ർ​ത്തി. 25 പ​ന്തി​ൽ 45 റ​ൺ​സ​ടി​ച്ച ദേ​വ്ദ​ത്തി​നെ പ​ത്താം ഓ​വ​റി​ൽ ബ്രാ​ർ ത​ന്നെ മ​ട​ക്കി. 97ലാ​ണ് ര​ണ്ടാം വി​ക്ക​റ്റ് വീ​ണ​ത്. കോ​ഹ്‌​ലി​യെ പ്രി​യാ​ൻ​ഷ് ആ​ര്യ​യു​ടെ കൈ​ക​ളി​ലെ​ത്തി​ച്ചു യു​സ്വേ​ന്ദ്ര ച​ഹ​ൽ. 15 ഓ​വ​റി​ൽ മൂ​ന്നി​ന് 157. ഡെ​ത്ത് ഓ​വ​റു​ക​ളി​ൽ വെ​ങ്ക​ടേ​ശും ടിം ​ഡേ​വി​ഡു​മൊ​രു​ക്കി​യ ബാ​റ്റി​ങ് വി​രു​ന്ന് സ്കോ​ർ 220ന് ​മു​ക​ളി​ലെ​ത്തി​ച്ചു. എ​ട്ട് ഫോ​റും നാ​ല് സി​ക്സു​മ​ട​ങ്ങി​യ​താ​യി​രു​ന്നു വെ​ങ്ക​ടേ​ശി​ന്റെ പ്ര​ക​ട​നം. 12 പ​ന്തി​ൽ 28 റ​ൺ​സ് നേ​ടി​യ ഡേ​വി​ഡ് ഒ​ടു​വി​ൽ അ​ർ​ഷ്ദീ​പ് സി​ങ്ങി​ന് വി​ക്ക​റ്റ് സ​മ്മാ​നി​ച്ചു.

    ഫോ​മി​ലു​ള്ള പ്ര​ഭ്സി​മ്രാ​ൻ സി​ങ്-​പ്രി​യാ​ൻ​ഷ് ഓ​പ​ണി​ങ് കൂ​ട്ടു​കെ​ട്ട് തു​ട​ക്ക​ത്തി​ലേ ത​ക​ർ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ആ​ർ.​സി.​ബി വി​ജ​യി​ച്ചു. ത​ന്റെ ആ​ദ്യ ര​ണ്ട് ഓ​വ​റു​ക​ളി​ൽ പ്രി​യാ​ൻ​ഷി​നെ​യും (0) പ്ര​ഭ്സി​മ്രാ​നെ​യും (2) പ​റ​ഞ്ഞു​വി​ട്ടു ഭു​വ​നേ​ശ്വ​ർ കു​മാ​ർ. മ​ധ്യ​നി​ര​യി​ൽ ശ​ശാ​ങ്ക് സി​ങ് (27 പ​ന്തി​ൽ 56), കൂ​പ്പ​ർ കൊ​ണോ​ളി (22 പ​ന്തി​ൽ 37), മാ​ർ​ക​സ് സ്റ്റോ​യ്നി​സ് (25 പ​ന്തി​ൽ 37), സു​ഷാ​ൻ ഷെ​ഡ്ജെ (22 പ​ന്തി​ൽ 35) എ​ന്നി​വ​ർ പൊ​രു​തി​യെ​ങ്കി​ലും 200ന് ​അ​രി​കി​ൽ തീ​ർ​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:sportsroyal challengersRCB
    News Summary - Royal Entry; RCB in Playoffs Defeating Punjab
    Similar News
    Next Story
    X