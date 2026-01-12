Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    12 Jan 2026 10:56 PM IST
    12 Jan 2026 10:56 PM IST

    വനിത പ്രീമിയർ ലീഗ്: ആർ.സി.ബിക്ക് തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ജയം, യു.പിയെ വീഴ്ത്തി‍യത് ഒൻപത് വിക്കറ്റിന്

    വനിത പ്രീമിയർ ലീഗ്: ആർ.സി.ബിക്ക് തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ജയം, യു.പിയെ വീഴ്ത്തി‍യത് ഒൻപത് വിക്കറ്റിന്
    ന​വി മും​ബൈ: വ​നി​ത പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ റോ​യ​ൽ ചാ​ല​ഞ്ചേ​ഴ്സ് ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ന് തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ര​ണ്ടാം ജ​യം. യു.​പി വാ​രി​യേ​ഴ്സി​നെ ഒ​മ്പ​ത് വി​ക്ക​റ്റി​നാ​ണ് തോ​ൽ​പി​ച്ച​ത്. എ​തി​രാ​ളി​ക​ൾ മു​ന്നി​ൽ വെ​ച്ച 144 റ​ൺ​സ് ല​ക്ഷ്യം ആ​ർ.​സി.​ബി വെ​റും 12.1 ഓ​വ​റി​ൽ ഒ​രു വി​ക്ക​റ്റ് ന​ഷ്ട​ത്തി​ൽ മ​റി​ക​ട​ന്നു.

    ഓ​പ​ണ​ർ ഗ്രേ​സ് ഹാ​രി​സ് 40 പ​ന്തി​ൽ 85 റ​ൺ​സ​ടി​ച്ചു മ​ട​ങ്ങി​യ​പ്പോ​ൾ സ​ഹ​ഓ​പ​ണ​റും നാ​യി​ക​യു​മാ​യ സ്മൃ​തി മ​ന്ദാ​ന 32 പ​ന്തി​ൽ 47 റ​ൺ​സു​മാ​യി പു​റ​ത്താ​വാ​തെ​നി​ന്നു. പ​ത്ത് ഫോ​റും അ​ഞ്ച് സി​ക്സു​മ​ട​ങ്ങു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു ഗ്രേ​സി​ന്റെ വെ​ടി​ക്കെ​ട്ട്. ജ​യ​ത്തോ​ടെ പോ​യ​ന്റ് പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ആ​ർ.​സി.​ബി (4) ഒ​ന്നാം​സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് ക​യ​റി.

    ടോ​സ് ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട് ബാ​റ്റി​ങ്ങി​നി​റ​ങ്ങി​യ യു.​പി​യു​ടെ മു​ൻ​നി​ര റ​ൺ​സ് ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ വി​ഷ​മി​ച്ച​തോ​ടെ മ​ധ്യ​നി​ര​യാ​ണ് ര​ക്ഷ​ക്കെ​ത്തി​യ​ത്. ദീ​പ്തി ശ​ർ​മ 35 പ​ന്തി​ൽ 45ഉം ​ഡി‍യാ​ൻ​ഡ്ര ഡോ​ട്ടി​ൻ 37 പ​ന്തി​ൽ 40ഉം ​റ​ൺ​സ് നേ​ടി പു​റ​ത്താ​വാ​തെ നി​ന്നു. ഓ​പ​ണ​ർ​മാ​രാ​യ ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ മെ​ഗ് ലാ​നി​ങ് 21 പ​ന്തി​ൽ 14ഉം ​ഹ​ർ​ലീ​ൻ ഡി​യോ​ൾ 14 പ​ന്തി​ൽ 11ഉം ​റ​ൺ​സെ​ടു​ത്ത് മ​ട​ങ്ങി.

    11 പ​ന്തി​ൽ 20 റ​ൺ​സാ​യി​രു​ന്നു ഫീ​ബ് ലി​ച്ച്ഫീ​ൽ​ഡി​ന്റെ സം​ഭാ​വ​ന. ഒ​മ്പ​താം ഓ​വ​റി​ലെ ആ​ദ്യ ര​ണ്ട് പ​ന്തു​ക​ളി​ൽ കി​ര​ൺ നാ​വ്ഗി​റെ​യെ​യും (5) ശ്വേ​ത ഷെ​ഹ്റാ​വ​ത്തി​നെ​യും ന​ദീ​ൻ ഡി ​ക്ല​ർ​ക്ക് പു​റ​ത്താ​ക്കി. അ​ഞ്ച് വി​ക്ക​റ്റി​ന് 50 റ​ൺ​സി​ലേ​ക്ക് പ​ത​റി​യി​ട​ത്താ​ണ് ദീ​പ്തി-​ഡോ​ട്ടി​ൻ സ​ഖ്യം ഒ​രു​മി​ച്ച​ത്. ഇ​വ​ർ ആ​റാം വി​ക്ക​റ്റി​ൽ 94 റ​ൺ​സ് ചേ​ർ​ത്ത​തോ​ടെ 20 ഓ​വ​റി​ൽ അ​ഞ്ചി​ന് 142ലെ​ത്തി യു.​പി. ഡി ​ക്ല​ർ​ക്കി​നു പു​റ​മെ ശ്രേ​യ​ങ്ക പാ​ട്ടി​ലും ആ​ർ.​സി.​ബി​ക്കാ​യി ര​ണ്ട് വി​ക്ക​റ്റെ​ടു​ത്തു.

