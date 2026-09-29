Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    ടീം ബസിൽനിന്ന് ഇറങ്ങവെ രോഹിത് ശർമ കാൽവഴുതി വീണു; ഹോട്ടലിന് മുന്നിൽ കാത്തുനിന്ന് കൊഹ്‌ലി, വീഡിയോ...

    text_fields
    bookmark_border
    ടീം ബസിൽനിന്ന് ഇറങ്ങവെ രോഹിത് ശർമ കാൽവഴുതി വീണു; ഹോട്ടലിന് മുന്നിൽ കാത്തുനിന്ന് കൊഹ്‌ലി, വീഡിയോ...
    cancel

    തിരുവനന്തപുരം: കാര്യവട്ടം ഗ്രീൻഫീൽഡ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ഇന്ത്യ-വെസ്റ്റിൻഡീസ് ഏകദിന മത്സരത്തിന് ശേഷം മടങ്ങവെ ഇന്ത്യൻ താരം രോഹിത് ശർമയ്ക്ക് വീഴ്ച പറ്റി. കോവളത്തെ ലീല റാവിസ് ഹോട്ടലിൽ എത്തിയ ശേഷം ടീം ബസിന്റെ പടികളിൽനിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോഴാണ് താരം കാൽവഴുതി വീണത്. ഇതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.

    രോഹിത് വീണയുടൻ തന്നെ സുരക്ഷാ ചുമതലയുള്ള പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ടീമിലെ സപ്പോർട്ടിങ് സ്റ്റാഫും ഓടിയെത്തി അദ്ദേഹത്തെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. വീഴ്ചയിൽ താരത്തിന് കാര്യമായ പരിക്കുകളില്ലെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം. ബി.സി.സി.ഐ ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. മറ്റ് താരങ്ങളെല്ലാം നേരത്തെ തന്നെ ബസിൽനിന്ന് ഇറങ്ങിയിരുന്നു. രോഹിത് വരാൻ വൈകിയതോടെ ഹോട്ടലിന്റെ കവാടത്തിൽ തിരിഞ്ഞുനോക്കി കാത്തുനിൽക്കുന്ന വിരാട് കൊഹ്‌ലിയെയും പുറത്തുവന്ന ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം.

    അതേസമയം, കാര്യവട്ടത്ത് വെസ്റ്റിൻഡീസിനെതിരെ എട്ടു വിക്കറ്റിന്റെ ആധികാരിക ജയമാണ് ഇന്ത്യ സ്വന്തമാക്കിയത്. വിൻഡീസ് ഉയർത്തിയ 296 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം വിരാട് കോഹ്ലിയുടെയും ശുഭ്മാൻ ഗില്ലിന്റെയും സെഞ്ച്വറി മികവിൽ 8.2 ഓവർ ബാക്കിനിൽക്കെ ഇന്ത്യ അനായാസം മറികടന്നു. രോഹിത് ശർമ 32 റൺസെടുത്ത് പുറത്തായി. നേരത്തെ ഗ്രീവ്സ് നേടിയ സെഞ്ച്വറിയുടെ (101) കരുത്തിലാണ് വിൻഡീസ് മികച്ച സ്കോറിലെത്തിയത്. ബാറ്റർമാർ തിളങ്ങിയ മത്സരത്തിൽ 10 ഓവറിൽ 40 റൺസ് മാത്രം വഴങ്ങി നാല് വിക്കറ്റ് പിഴുത സ്പിന്നർ കുൽദീപ് യാദവാണ് കളിയിലെ താരം. വിൻഡീസിനെ വൻ സ്കോറിലേക്ക് പോകാതെ പിടിച്ചുകെട്ടിയത് കുൽദീപിന്റെ പ്രകടനമായിരുന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - Rohit Sharma Slips on Team Bus Steps After Trivandrum ODI
    Next Story
    X