സച്ചിനും കോഹ്ലിക്കും ശേഷം അപൂർവ്വ നേട്ടം; ഏകദിനത്തിൽ 12,000 റൺസ് തികച്ച് രോഹിത് ശർമtext_fields
ഗുവാഹത്തി: വെസ്റ്റിൻഡീസിനെതിരായ രണ്ടാം ഏകദിനത്തിലെ തകർപ്പൻ ബാറ്റിങ് പ്രകടനത്തിന് പിന്നാലെ ചരിത്ര നേട്ടത്തിൽ മുത്തമിട്ട് ഇന്ത്യൻ വെറ്ററൻ താരം രോഹിത് ശർമ. ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിൽ 12,000 റൺസ് തികയ്ക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ഏഴാമത്തെയും ഇന്ത്യയിലെ മൂന്നാമത്തെയും താരമെന്ന അപൂർവ്വ ബഹുമതിയാണ് 'ഹിറ്റ്മാൻ' സ്വന്തമാക്കിയത്. സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറിനും വിരാട് കോഹ്ലിക്കും ശേഷം ഈ നാഴികക്കല്ല് പിന്നിടുന്ന ഇന്ത്യൻ ബാറ്ററാണ് രോഹിത്.
ഗുവാഹത്തി ഏകദിനത്തിൽ വിൻഡീസ് സ്പിന്നർ റോസ്റ്റൺ ചേസ് എറിഞ്ഞ പതിനാറാം ഓവറിൽ സിംഗിൾ എടുത്തുകൊണ്ടാണ് രോഹിത് ശർമ 12,000 റൺസ് എന്ന മാജിക് സംഖ്യ തൊട്ടത്. 282 ഇന്നിങ്സുകളിൽ നിന്നാണ് രോഹിത് ഈ നേട്ടത്തിലെത്തിയത്. സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ (300 ഇന്നിങ്സ്), റിക്കി പോണ്ടിങ്, കുമാർ സംഗക്കാര, സനത് ജയസൂര്യ, മഹേല ജയവർദ്ധനെ എന്നിവരെ പിന്നിലാക്കിയാണ് രോഹിത് വേഗത്തിൽ ഈ അപൂർവ്വ ക്ലബ്ബിൽ ഇടംപിടിച്ചത്.
2007-ൽ ഏകദിനത്തിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച രോഹിത്, ഈ ഫോർമാറ്റിലെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച പവർ ഹിറ്റർമാരിൽ ഒരാളായാണ് വളർന്നത്. 2014-ൽ കൊൽക്കത്ത ഈഡൻ ഗാർഡൻസിൽ ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരെ നേടിയ 264 റൺസാണ് രോഹിതിന്റെ കരിയറിലെ ഏറവും മികച്ച ഇന്നിങ്സ്. ഏകദിന ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വ്യക്തിഗത സ്കോറും ഇതുതന്നെയാണ്. ഏകദിനത്തിൽ മൂന്ന് ഇരട്ട സെഞ്ചുറികൾ നേടിയിട്ടുള്ള ഒരേയൊരു ബാറ്റ്സ്മാൻ എന്ന ലോകറെക്കോർഡും രോഹിത് ശർമയുടെ പേരിൽ ഭദ്രമാണ്.
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