അർധസെഞ്ച്വറിക്കരികെ പുറത്തായി രോഹിത്; ന്യൂസിലാൻഡിനെതിരെ ഇന്ത്യക്ക് മികച്ച തുടക്കം

link മുംബൈ: തകർപ്പനടികളിലൂടെ ക്യാപ്റ്റൻ രോഹിത് ശർമ മുന്നിൽനിന്ന് നയിച്ചപ്പോൾ ലോകകപ്പിൽ ന്യൂസിലാൻഡിനെതിരായ സെമിഫൈനലിൽ ഇന്ത്യക്ക് മികച്ച തുടക്കം. 29 പന്തിൽ നാല് സിക്സും അത്രയും ഫോറുമടക്കം രോഹിത് 47 റൺസടിച്ച് പുറത്തായപ്പോൾ 11 ഓവറിൽ ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 89 റൺസെന്ന നിലയിലാണ് ഇന്ത്യ. ടിം സൗത്തിയുടെ പന്ത് സിക്സടിച്ച് അർധസെഞ്ച്വറി പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള നായകന്റെ ശ്രമം ക്യാപ്റ്റൻ കെയ്ൻ വില്യംസൺ ഏറെ ദൂരം പിന്നിലേക്കോടി മനോഹരമായി കൈയിലൊതുക്കുകയായിരുന്നു. 30 പന്തിൽ ആറ് ഫോറടക്കം 35 റൺസുമായി ഓപണർ ശുഭ്മൻ ഗില്ലും നാല് റൺസുമായി വിരാട് കോഹ്‍ലിയുമാണ് ക്രീസിൽ. ന്യൂസിലാൻഡ് ബൗളർമാരിൽ ടിം സൗത്തി നാലോവറിൽ 31 റൺസ് വഴങ്ങി ഒരു വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയപ്പോൾ ട്രെൻഡ് ബോൾട്ട് നാലോവറിൽ 29ഉം മിച്ചൽ സാന്റ്നർ ഒരോവറിൽ 11ഉം ലോക്കി ഫെർഗൂസൻ രണ്ടോവറിൽ 18ഉം റൺസ് വീതം വഴങ്ങി. ന്യൂസിലൻഡിനെതിരെ ടോസ് നേടിയ ഇന്ത്യ ബാറ്റിങ് തെരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ മത്സരങ്ങളിലെ അതേ ടീമിനെ തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയും ന്യൂസിലൻഡും കളത്തിലിറക്കിയത്. Show Full Article

Rohit is out near his half-century; Good start for India against New Zealand