ശമ്പളം വെട്ടിക്കുറച്ച് പഴയ തട്ടകത്തിലേക്ക്; ഐ.പി.എല്ലിൽ ഡൽഹിയിലേക്കുള്ള റിഷഭ് പന്തിന്റെ മടങ്ങിവരവ് ഈ സ്പിന്നർക്ക് പകരം

ശമ്പളം വെട്ടിക്കുറച്ച് പഴയ തട്ടകത്തിലേക്ക്; ഐ.പി.എല്ലിൽ ഡൽഹിയിലേക്കുള്ള റിഷഭ് പന്തിന്റെ മടങ്ങിവരവ് ഈ സ്പിന്നർക്ക് പകരംtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: ഐ.പി.എൽ ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്തെ പിടിച്ചുകുലുക്കിയ ട്രേഡ് ഡീലിലൂടെ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റർ റിഷഭ് പന്ത് തന്റെ പഴയ തട്ടകമായ ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു. ലഖ്നൗ സൂപ്പർ ജയന്റ്സിന്റെ സൂപ്പർ താരമായ റിഷഭ് പന്തിനെ ഡൽഹി സ്വന്തമാക്കിയപ്പോൾ, പകരമായി ചൈനാമാൻ സ്പിന്നർ കുൽദീപ് യാദവ് ലഖ്നൗവിലേക്ക് ചേക്കേറും. ഐ.പി.എൽ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ കൈമാറ്റങ്ങളിലൊന്നായി ഇതിനെ കായികലോകം വിശേഷിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു.
2025-ലെ ഐപിഎൽ മെഗാ ലേലത്തിൽ 27 കോടി രൂപ എന്ന റെക്കോർഡ് തുകയ്ക്കാണ് റിഷഭ് പന്തിനെ ലഖ്നൗ സൂപ്പർ ജയന്റ്സ് സ്വന്തമാക്കിയത്. എന്നാൽ, ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോൾ പന്തിന്റെ പ്രതിഫലം 15 കോടി രൂപയായി ചുരുങ്ങും. 12 കോടി രൂപയുടെ വലിയൊരു ശമ്പളക്കുറവാണ് താരം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. രവീന്ദ്ര ജഡേജയ്ക്ക് ശേഷം ഇത്തരത്തിൽ ശമ്പളക്കുറവ് അംഗീകരിച്ച് മറ്റൊരു ടീമിലേക്ക് ചേക്കേറുന്ന രണ്ടാമത്തെ സൂപ്പർ താരമായി പന്ത് മാറി. മറുവശത്ത്, കുൽദീപ് യാദവ് തന്റെ നിലവിലെ കരാറായ 13.50 കോടി രൂപയ്ക്കാണ് ലഖ്നൗവിലെത്തുന്നത്. ഈ മാറ്റത്തിലൂടെ ലഖ്നൗവിന്റെ ലേലത്തുകയിൽ 13.50 കോടി രൂപയുടെ അധിക വരുമാനവും ഉണ്ടാകും.
കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ലഖ്നൗവിനെ നയിച്ച പന്തിന് ടീമിനെ കാര്യമായ വിജയങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. 14 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് നാല് ജയങ്ങൾ മാത്രമാണ് ലഖ്നൗവിന് ലഭിച്ചത്. പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ അവസാന സ്ഥാനത്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്തതിന് പിന്നാലെ ടീമിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുമെന്ന് ഡയറക്ടർ ടോം മൂഡി സൂചന നൽകിയിരുന്നു. ഇതിനു തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനം ഒഴിയുന്നതായി പന്ത് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. മറുവശത്ത്, ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിന് മധ്യനിരയിലെ ബാറ്റിംഗ് പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ പന്തിന്റെ സാന്നിധ്യം അത്യാവശ്യമാണ്. 2016 മുതൽ 2024 വരെ ഡൽഹി ജേഴ്സിയിൽ മിന്നുന്ന പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച പന്തിന്റെ മടങ്ങിവരവ് ടീമിന് വലിയൊരു ആത്മവിശ്വാസം നൽകുമെന്നാണ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ പ്രതീക്ഷ.
ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിന്റെ ബൗളിംഗ് നിരയിലെ ഏറ്റവും വിശ്വസ്തനായ താരമായിരുന്നു കുൽദീപ് യാദവ്. 2022 മുതൽ ഡൽഹിക്കായി 65 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 72 വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയ കുൽദീപ്, സ്പിൻ വിഭാഗത്തിൽ ടീമിന് വലിയൊരു മുതൽക്കൂട്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ, ഈ സീസണിൽ ഫോം കണ്ടെത്താൻ പാടുപെട്ട കുൽദീപ്, 11 ഇന്നിംഗ്സുകളിൽ നിന്ന് 10 വിക്കറ്റുകൾ മാത്രമാണ് നേടിയത്. ലഖ്നൗവിന്റെ പിച്ചിൽ കുൽദീപിന്റെ സ്പിൻ മാന്ത്രികത ടീമിന് ഗുണകരമാകുമെന്ന് ലഖ്നൗ മാനേജ്മെന്റ് കണക്കുകൂട്ടുന്നു.
പുതിയ ടീമുകളിലേക്കുള്ള താരങ്ങളുടെ ഈ കൂടുമാറ്റം വരാനിരിക്കുന്ന ഐപിഎൽ സീസണിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വഴിവെക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. സ്വന്തം പഴയ തട്ടകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്ന റിഷഭ് പന്തും, പുതിയ വെല്ലുവിളികൾക്കായി ലഖ്നൗവിൽ അരങ്ങേറ്റം കുൽദീപ് യാദവും പഴയ ഫോമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ആരാധകർ.
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