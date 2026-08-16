'മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായേ തീരൂ'...; ബംഗ്ലാദേശിനെതിരായ നാണംകെട്ട തോൽവിക്ക് പിന്നാലെ ഓസീസ് ബാറ്റിങ് നിരയിൽ അഴിച്ചുപണി വേണമെന്ന് റിക്കി പോണ്ടിങ്

'മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായേ തീരൂ'...; ബംഗ്ലാദേശിനെതിരായ നാണംകെട്ട തോൽവിക്ക് പിന്നാലെ ഓസീസ് ബാറ്റിങ് നിരയിൽ അഴിച്ചുപണി വേണമെന്ന് റിക്കി പോണ്ടിങ്text_fields
ഡാർവിൻ: ആസ്ട്രേലിയൻ മണ്ണിൽ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ടെസ്റ്റ് വിജയം സ്വന്തമാക്കി ബംഗ്ലാദേശ്. ഡാർവിനിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ഒൻപത് വിക്കറ്റിനാണ് ആതിഥേയരായ ആസ്ട്രേലിയയെ ബംഗ്ലാദേശ് തകർത്തുവിട്ടത്. നാണംകെട്ട തോൽവിക്ക് പിന്നാലെ ആസ്ട്രേലിയൻ ബാറ്റിങ് നിരയെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് മുൻ ക്യാപ്റ്റൻ റിക്കി പോണ്ടിങ് രംഗത്തെത്തി. ഓസീസ് ബാറ്റിങ് നിരയിൽ അടിയന്തരമായി മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണമെന്നും പുതിയ കളിക്കാരെ ഉൾപ്പെടുത്തി ടീമിനെ പുനഃസംഘടിപ്പിക്കാനുള്ള സമയമായെന്നും പോണ്ടിങ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
മത്സരത്തിന്റെ നാല് ദിവസങ്ങളിലും പൂർണ ആധിപത്യം പുലർത്തിയാണ് ബംഗ്ലാദേശ് ചരിത്രജയം കുറിച്ചത്. ടോസ് നേടി ബാറ്റിങ് തെരഞ്ഞെടുത്ത ആസ്ട്രേലിയയെ ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ വെറും 198 റൺസിന് ബംഗ്ലാദേശ് പുറത്താക്കി.
ആറ് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ ഹസൻ മഹ്മൂദാണ് ഓസീസ് ബാറ്റിങ് നിരയുടെ നട്ടെല്ലൊടിഞ്ഞത്. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ തൻസീദ് ഹസൻ തമീമിന്റെ (101) മികച്ച സെഞ്ചുറിയുടെയും മെഹിദി ഹസൻ മിറാസിന്റെ (65) അർധസെഞ്ചുറിയുടെയും കരുത്തിൽ ബംഗ്ലാദേശ് 426 റൺസ് അടിച്ചുകൂട്ടി. ആസ്ട്രേലിയൻ മണ്ണിൽ ടെസ്റ്റ് സെഞ്ചുറി നേടുന്ന ആദ്യ ബംഗ്ലാദേശ് ബാറ്ററെന്ന നേട്ടവും തൻസീദ് സ്വന്തമാക്കി.
228 റൺസിന്റെ കൂറ്റൻ ഒന്നാം ഇന്നിങ്സ് വഴക്കവുമായി രണ്ടാം ഇന്നിങ്സ് ആരംഭിച്ച ആസ്ട്രേലിയക്ക് കാമറൂൺ ഗ്രീനിന്റെ (104) സെഞ്ചുറിയാണ് അല്പമെങ്കിലും ആശ്വാസമായത്. എന്നാൽ മറ്റ് ബാറ്റർമാർ വീണ്ടും പരാജയപ്പെട്ടതോടെ ഓസീസ് 284 റൺസിന് ഓൾഔട്ടായി. ബംഗ്ലാദേശിനായി രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ മെഹിദി ഹസൻ മിറാസ് അഞ്ച് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി. തുടർന്ന് ജയിക്കാൻ 57 റൺസ് മാത്രം വേണ്ടിയിരുന്ന ബംഗ്ലാദേശ് തൻസീദ് ഹസന്റെ വിക്കറ്റ് മാത്രം നഷ്ടപ്പെടുത്തി ലക്ഷ്യം കണ്ടു.
ആസ്ട്രേലിയയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് തികച്ചും അപമാനകരമായ തോൽവിയാണെന്ന് റിക്കി പോണ്ടിങ് പ്രതികരിച്ചു. "ടീമിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടത് അനിവാര്യമായിരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ സീസണിന്റെ അവസാനത്തിൽ തന്നെ ടീമിനെ അഴിച്ചുപണിയേണ്ട സമയമായി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. സാധാരണയായി പെട്ടെന്നുള്ള മാറ്റങ്ങളോട് എനിക്ക് യോജിപ്പില്ല, എന്നാൽ നിലവിലുള്ളവർക്ക് പകരം പുതിയൊരു ഓപ്പണറെയോ മൂന്നാം നമ്പറിലോ കളിക്കുന്നവരെയോ കൊണ്ടുവന്നാൽ ടീമിന് ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടാനില്ല എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന പ്രകടനങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. അതിനാൽ അടിയന്തരമായി ആ മാറ്റം ഉണ്ടായേ തീരൂ," പോണ്ടിങ് വ്യക്തമാക്കി.
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