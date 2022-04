റിട്ടയേഡ് ഔട്ട്: ട്വന്റി20യിലെ പുതിയ തന്ത്രമാവുമോ? ചരിത്രം കുറിച്ച് അശ്വിൻ

By സ്​പോർട്​സ്​ ഡെസ്​ക്​ Listen to this Article മും​ബൈ: ല​ഖ്നോ സൂ​പ്പ​ർ ജ​യ​ന്റ്സി​നെ​തി​രാ​യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്റെ 19-ാം ഓ​വ​റി​ൽ രാ​ജ​സ്ഥാ​ൻ റോ​യ​ൽ​സി​ന്റെ ബാ​റ്റ​ർ ആ​ർ. അ​ശ്വി​ൻ പൊ​ടു​ന്ന​നെ മൈ​താ​ന​ത്തു​നി​ന്ന് ക​യ​റി​യ​പ്പോ​ൾ എ​ല്ലാ​വ​രും അ​മ്പ​ര​പ്പി​ലാ​യി​രു​ന്നു. ഒ​പ്പം ബാ​റ്റു​ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന ഷിം​റോ​ൺ ഹെ​റ്റ്മെ​യ​റി​നു​പോ​ലും ആ​ദ്യം കാ​ര്യം മ​ന​സ്സി​ലാ​യി​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ, പ​ക​രം റി​യാ​ൻ പ​രാ​ഗ് ക്രീ​സി​ലെ​ത്തി​യ​​​പ്പോ​ഴാ​ണ് അ​ശ്വി​ൻ റി​ട്ട​യേ​ഡ് ഔ​ട്ട് ആ​ണെ​ന്ന് മ​ന​സ്സി​ലാ​യ​ത്.

ഐ.​പി.​എ​ല്ലി​ൽ റി​ട്ട​യേ​ഡ് ഔ​ട്ടാ​വു​ന്ന ആ​ദ്യ താ​ര​മാ​ണ് അ​ശ്വി​ൻ. 2010ൽ ​സ​ന്നാ​ഹ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പാ​കി​സ്താ​ന്റെ ശാ​ഹി​ദ് അ​ഫ്രീ​ദി, 2019ൽ ​ട്വ​ന്റി20​യി​ൽ മാ​ല​ദ്വീ​പി​നെ​തി​രെ ഭൂ​ട്ടാ​ന്റെ സോ​നം തോ​ഗ്ബെ, ബം​ഗ്ലാ പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗി​ൽ കു​മി​ല്ല വാ​രി​യേ​ഴ്സി​ന്റെ സു​ൻ​സു​മു​ൽ ഇ​സ്‍ലാം എ​ന്നി​വ​ർ റി​ട്ട​യേ​ഡ് ഔ​ട്ടാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

റി​ട്ട​യേ​ഡ് ഹാ​ർ​ട്ട് അ​റി​യാ​മെ​ങ്കി​ലും റി​ട്ട​​യേ​ഡ് ഔ​ട്ട് അ​ധി​കം പേ​ർ​ക്കും പ​രി​ച​യ​മി​ല്ലാ​ത്ത​താ​ണ്. ക്രി​ക്ക​റ്റ് നി​യ​മ​ത്തി​ൽ നേ​ര​ത്തേ​യു​ള്ള​താ​ണെ​ങ്കി​ലും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ക്രി​ക്ക​റ്റി​ൽ അ​ധി​ക ടീ​മു​ക​ളൊ​ന്നും ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ലാ​ത്ത സാ​ധ്യ​ത. റി​ട്ട​യേ​ഡ് ഹാ​ർ​ട്ട് പോ​ലെ ബാ​റ്റ​ർ​ക്ക് വീ​ണ്ടും ഇ​റ​ങ്ങാ​നാ​വി​ല്ല എ​ന്ന​താ​ണ് റി​ട്ട​യേ​ഡ് ഔ​ട്ടി​ന്റെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത.

ട്വ​ന്റി20​യി​ൽ ഇ​നി കൂ​ടു​ത​ൽ കാ​ണാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള ത​ന്ത്ര​മാ​യി മാ​റി​യേ​ക്കും റി​ട്ട​യേ​ഡ് ഔ​ട്ട്. ബാ​റ്റ​ർ​ക്ക് വേ​ണ്ട​പോ​ലെ തി​ള​ങ്ങാ​നാ​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഔ​ട്ടാ​വാ​തെ ത​ന്നെ എ​പ്പോ​ൾ വേ​ണ​മെ​ങ്കി​ലും തി​രി​ച്ചു​ക​യ​റാ​മെ​ന്ന​ത് ടീ​മു​ക​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യേ​ക്കും.

ബാ​റ്റി​ങ് ഓ​ർ​ഡ​റി​ൽ നേ​ര​ത്തേ​യി​റ​ങ്ങി​യ അ​ശ്വി​ൻ 23 പ​ന്തി​ൽ 28 റ​ൺ​സെ​ടു​ത്തു​നി​ൽ​ക്കെ​യാ​ണ് ഇ​ന്നി​ങ്സി​ൽ 10 പ​ന്ത് ബാ​ക്കി​യി​രി​​ക്കെ റി​ട്ട​യേ​ഡ് ഔ​ട്ട് ആ​യ​ത്. അ​ടു​ത്ത് ഇ​റ​ങ്ങു​ന്ന പ​രാ​ഗി​ന് കൂ​ടു​ത​ൽ അ​വ​സ​രം ന​ൽ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു ല​ക്ഷ്യം.

അ​ശ്വി​ന്റെ​യും ടീം ​മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റി​ന്റെ​യും സം​യു​ക്ത തീ​രു​മാ​ന​പ്ര​കാ​ര​മാ​യി​രു​ന്നു ഇ​തെ​ന്ന് മ​ത്സ​ര​ശേ​ഷം രാ​ജ​സ്ഥാ​ൻ നാ​യ​ക​ൻ സ​ഞ്ജു സാം​സ​ണും കോ​ച്ച് കു​മാ​ർ സ​ങ്ക​ക്കാ​ര​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

Retired out: Will there be a new strategy in the Twenty20?