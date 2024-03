പേരുമാറ്റാൻ റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂർ; പ്രഖ്യാപനം 19ന്

ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Understood what Rishabh Shetty is trying to say? You’ll find out at RCB Unbox. Buy your tickets now. 🎟️@shetty_rishab #RCBUnbox #PlayBold #ArthaAytha #ನಮ್ಮRCB pic.twitter.com/sSrbf5HFmd