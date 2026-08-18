ഗാലെയിൽ ചരിത്രം കുറിച്ച് ജഡേജ; കപിൽ ദേവിനൊപ്പം എലൈറ്റ് ക്ലബ്ബിൽ, ടെസ്റ്റിൽ 350 വിക്കറ്റും 4000 റൺസും

ഗാലെയിൽ ചരിത്രം കുറിച്ച് ജഡേജ; കപിൽ ദേവിനൊപ്പം എലൈറ്റ് ക്ലബ്ബിൽ, ടെസ്റ്റിൽ 350 വിക്കറ്റും 4000 റൺസുംtext_fields
ഗാലെ: ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിൽ ചരിത്രനേട്ടം സ്വന്തമാക്കി ഇന്ത്യൻ ഓൾറൗണ്ടർ രവീന്ദ്ര ജഡേജ. ഗാലെ ടെസ്റ്റിന്റെ മൂന്നാം ദിനം രണ്ട് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയതോടെ ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ 350 വിക്കറ്റുകൾ എന്ന നാഴികക്കല്ല് ജഡേജ പിന്നിട്ടു. ഇതോടെ ടെസ്റ്റിൽ 4,000 റൺസും 350 വിക്കറ്റും തികയ്ക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഇന്ത്യൻ താരമെന്ന അപൂർവ ഡബിളും ജഡേജ സ്വന്തമാക്കി. ഇതിഹാസ താരം കപിൽ ദേവാണ് ഇതിന് മുമ്പ് ഈ നേട്ടത്തിലെത്തിയ ഏക ഇന്ത്യക്കാരൻ.
ലോക ക്രിക്കറ്റിൽ തന്നെ ഈ എലൈറ്റ് ക്ലബ്ബിലിടം നേടുന്ന നാലാമത്തെ മാത്രം താരമാണ് ജഡേജ. മുൻ ഇന്ത്യൻ നായകൻ കപിൽ ദേവ് (5,248 റൺസ്, 434 വിക്കറ്റ്), ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ഇയാൻ ബോതം (5,200 റൺസ്, 383 വിക്കറ്റ്), ന്യൂസിലൻഡിന്റെ ഡാനിയൽ വെട്ടോറി (4,531 റൺസ്, 362 വിക്കറ്റ്) എന്നിവരാണ് ഈ നേട്ടത്തിൽ ജഡേജയുടെ മുൻഗാമികൾ. ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരായ 89-ാം ടെസ്റ്റ് മത്സരത്തിനിറങ്ങുമ്പോൾ 4,095 റൺസാണ് ജഡേജയുടെ അക്കൗണ്ടിലുണ്ടായിരുന്നത്.
അനിൽ കുംബ്ലെ (619), ആർ. അശ്വിൻ (537), കപിൽ ദേവ് (434), ഹർഭജൻ സിങ് (417) എന്നിവർക്ക് ശേഷം ടെസ്റ്റിൽ 350 വിക്കറ്റുകൾ തികയ്ക്കുന്ന അഞ്ചാമത്തെ ഇന്ത്യൻ ബൗളർ കൂടിയാണ് മുപ്പത്തേഴുകാരനായ ജഡേജ. ടെസ്റ്റ് ചരിത്രത്തിലെ ഇടംകയ്യൻ സ്പിന്നർമാരുടെ വിക്കറ്റ് വേട്ടക്കാരിൽ ലോകത്തിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ് ഇപ്പോൾ താരം. ശ്രീലങ്കയുടെ രംഗന ഹെരാത്ത് (433), ഡാനിയൽ വെട്ടോറി (362) എന്നിവർ മാത്രമാണ് ഈ പട്ടികയിൽ ജഡേജയ്ക്ക് മുന്നിലുള്ളത്.
ഗാലെ ടെസ്റ്റിന്റെ ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ ശ്രീലങ്കൻ നായകൻ ധനഞ്ജയ ഡി സിൽവയെ സ്ലിപ്പിൽ കെ.എൽ. രാഹുലിന്റെ കൈകളിലെത്തിച്ച് ഇന്ത്യയ്ക്ക് നിർണായക ബ്രേക്ക്ത്രൂ നൽകിയ ജഡേജ, കേശര നുവാന്തയെ ശുഭ്മാൻ ഗില്ലിന്റെ കൈകളിൽ ഒതുക്കിയാണ് 350-ാം വിക്കറ്റ് പൂർത്തിയാക്കിയത്. ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ ആകെ മൂന്ന് വിക്കറ്റുകളാണ് താരം വീഴ്ത്തിയത്. മത്സരത്തിൽ ദേവ്ദത്ത് പടിക്കലിന്റെ തകർപ്പൻ സെഞ്ചുറി (167) മികവിൽ ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ 462 റൺസെടുത്ത ഇന്ത്യ, ശ്രീലങ്കയെ 284 റൺസിന് എറിഞ്ഞൊതുക്കി 178 റൺസിന്റെ നിർണായക ലീഡ് സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
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