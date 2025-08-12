Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Cricket
    Posted On
    12 Aug 2025 12:10 AM IST
    Updated On
    12 Aug 2025 12:10 AM IST

    സി.എസ്.കെയോട് അശ്വിൻ; 'ഞാൻ നിൽക്കണോ.., പോകണോ?'

    സി.എസ്.കെയോട് അശ്വിൻ; ഞാൻ നിൽക്കണോ.., പോകണോ?
    ചെ​ന്നൈ: 2026ലെ ​ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗി​ൽ ത​ന്നെ എ​ങ്ങ​നെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​നാ​ണ് ഉ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ചെ​ന്നൈ സൂ​പ്പ​ർ കി​ങ്സി​നോ​ട് ഓ​ൾ‌ റൗ​ണ്ട​ർ ര​വി​ച​ന്ദ്ര​ൻ അ​ശ്വി​ൻ. ഫ്രാ​ഞ്ചൈ​സി​യു​ടെ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​മാ​യി പൊ​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്നി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ വേ​ർ​പി​രി​യു​ന്ന​തി​ൽ ത​നി​ക്ക് പ്ര​ശ്‌​ന​മി​ല്ലെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം സി.​എ​സ്.​കെ​യെ അ​റി​യി​ച്ച​താ​യും ഇ‌.​എ​സ്‌.​പി.‌​എ​ൻ ‌ക്രി​ക് ഇ​ൻ​ഫോ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ സീ​സ​ണി​ൽ രാ​ജ​സ്ഥാ​ൻ റോ​യ​ൽ​സ് റി​ലീ​സ് ചെ​യ്ത അ​ശ്വി​നെ മെ​ഗാ ലേ​ല​ത്തി​ൽ 9.75 കോ​ടി രൂ​പ​ക്കാ​ണ് ചെ​ന്നൈ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. 2008 മു​ത​ൽ '15 വ​രെ സി.​എ​സ്.​കെ താ​ര​മാ​യി​രു​ന്ന അ​ശ്വി​ന് സ്വ​ന്തം ത​ട്ട​ക​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള തി​രി​ച്ചു​വ​ര​വ് കൂ​ടി​യാ​യി​രു​ന്നു.

    എ​ന്നാ​ൽ, ഒ​മ്പ​ത് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​ത്ര​മാ​ണ് താ​ര​ത്തെ ഇ​റ​ക്കി​യ​ത്. 2009ന് ​ശേ​ഷം 12ൽ ​കു​റ​ച്ച് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ക​ളി​ക്കു​ന്ന ആ​ദ്യ എ​ഡി​ഷ​നാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ത് അ​ശ്വി​ന്. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ക്രി​ക്ക​റ്റി​ൽ നി​ന്ന് വി​ര​മി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട് സ്പി​ൻ ഓ​ൾ റൗ​ണ്ട​റാ​യ 38 കാ​ര​ൻ.

    TAGS:chennai super kingsRavichandran Ashwinipl news
    News Summary - Ravichandran Ashwin seeks clarity on CSK role ahead of IPL 2026 auction
