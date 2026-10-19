ബുംറയെ മൂന്ന് ഫോർമാറ്റുകളിലും കളിപ്പിക്കരുത്, ടെസ്റ്റിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണം; മുൻ ഇന്ത്യൻ പരിശീലകൻ രവി ശാസ്ത്രി

ബുംറയെ മൂന്ന് ഫോർമാറ്റുകളിലും കളിപ്പിക്കരുത്, ടെസ്റ്റിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണം; മുൻ ഇന്ത്യൻ പരിശീലകൻ രവി ശാസ്ത്രിtext_fields
മുംബൈ: അടുത്ത വർഷം നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഏകദിന ലോകകപ്പിനായി മുൻനിര പേസ് ബോളർ ജസ്പ്രീത് ബുംറയുടെ ജോലിഭാരം കുറയ്ക്കണമെന്നും പ്രധാനമായും ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ മാത്രം താരത്തെ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നും മുൻ ഇന്ത്യൻ പരിശീലകൻ രവി ശാസ്ത്രി. മറ്റ് ഫോർമാറ്റുകളിൽ ബുംറയെ അത്യാവശ ഘട്ടങ്ങളിൽ മാത്രം കളിപ്പിച്ചാൽ മതിയെന്നാണ് ശാസ്ത്രിയുടെ അഭിപ്രായം. ന്യൂസിലൻഡിനെതിരെയുള്ള രണ്ട് മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിലേക്ക് ബുംറ തിരിച്ചെത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ടെസ്റ്റിനു മുന്നോടിയായി നടക്കുന്ന അഞ്ച് ഏകദിനങ്ങളിലും അഞ്ച് ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങളിലും താരം കളിക്കില്ല.
പരിക്കുകൾ വില്ലനായ ബുംറയുടെ കരിയറിൽ 32-ാം വയസ്സിൽ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കും വിധേയനാകേണ്ടി വന്നിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റിൽ നടന്ന ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരായ രണ്ട് ടെസ്റ്റുകളുടെ പരമ്പരയിൽ ഇടതുകാലിനേറ്റ പരിക്കിനെ തുടർന്ന് ബുംറയ്ക്ക് കളിക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. എന്നാൽ പിന്നീട് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിലെ ട്വന്റി20 ടീമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയ താരം ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വർണം നേടിക്കൊടുക്കുന്നതിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചു.
"ഏകദിന ലോകകപ്പ് വരെ ബുംറ മൂന്ന് ഫോർമാറ്റുകളിലും ഒരുപോലെ കളിക്കണം എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും ഏകദിന, ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങളിൽ വളരെ അപൂർവമായി മാത്രം ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്," 2017 മുതൽ 2021 വരെ ഇന്ത്യൻ പരിശീലകനായിരുന്ന രവി ശാസ്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. "ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങൾക്കായി ബുംറയുടെ കായക്ഷമത സംരക്ഷിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഇന്ത്യൻ ടീമിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട താരമാണ് അവൻ. അതുകൊണ്ട് മറ്റ് ഫോർമാറ്റുകളിൽ ബുംറയെ മിതമായി മാത്രം ഉപയോഗിക്കണം," ശാസ്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ന്യൂസിലൻഡ് പര്യടനത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യ സ്വന്തം മണ്ണിൽ ശ്രീലങ്കയ്ക്കും സിംബാബ്വെക്കുമെതിരെ പരിമിത ഓവർ പരമ്പരകൾ കളിക്കും. അതിനുശേഷം ഫെബ്രുവരിയിൽ അവസാനിക്കുന്ന ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരായ അഞ്ച് മത്സര ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയ്ക്കും ഇന്ത്യ വേദിയാകും. 2027 ഒക്ടോബർ 2 മുതൽ നവംബർ 21 വരെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, സിംബാബ്വെ, നമീബിയ എന്നിവിടങ്ങളിലായാണ് അടുത്ത ഏകദിന ലോകകപ്പ് നടക്കുന്നത്.
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