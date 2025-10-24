Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightSportschevron_rightCricketchevron_rightര​ഞ്ജി ട്രോ​ഫി:...
    Cricket
    Posted On
    date_range 24 Oct 2025 11:25 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Oct 2025 11:25 PM IST

    ര​ഞ്ജി ട്രോ​ഫി: സഞ്ജുവില്ലാത്ത കേ​ര​ളം പ​ഞ്ചാ​ബി​നെ​തി​രെ

    text_fields
    bookmark_border
    Ranji Trophy 2025-26
    cancel
    camera_alt

    കേരളം മഹാരാഷ്ട്ര രഞ്ജി മത്സരത്തിനിടെ 

    Listen to this Article

    ച​ണ്ഡി​ഗ​ഢ്: ര​ഞ്ജി ട്രോ​ഫി സീ​സ​ണി​ലെ ആ​ദ്യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര​യോ​ട് സ​മ​നി​ല​യും ഒ​ന്നാം ഇ​ന്നി​ങ്സ് ലീ​ഡും വ​ഴ​ങ്ങി പോ​യ​ന്റു​ക​ൾ ന​ഷ്ട​മാ​യ കേ​ര​ള​ത്തി​ന് ഇ​നി നി​ർ​ണാ​യ​കം. നി​ല​വി​ലെ റ​ണ്ണ​റ​പ്പാ​യ ടീം ​ര​ണ്ടാം മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ശ​നി​യാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ പ​ഞ്ചാ​ബു​മാ​യി ഏ​റ്റു​മു​ട്ടും.

    മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര​ക്കെ​തി​രെ ഭേ​ദ​പ്പെ​ട്ട ബാ​റ്റി​ങ് പ്ര​ക​ട​നം പു​റ​ത്തെ​ടു​ത്ത അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര താ​രം സ​ഞ്ജു സാം​സ​ണി​ന്റെ അ​ഭാ​വം കേ​ര​ള​ത്തി​ന് തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​ണ്. ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ​ൻ പ​ര്യ​ട​ന​ത്തി​നു​ള്ള ട്വ​ന്റി20 ടീ​മി​നൊ​പ്പ​മാ​ണ് സ​ഞ്ജു​വു​ള്ള​ത്. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത് മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര​യു​മാ​യി ന​ട​ന്ന ക​ളി​യി​ൽ 20 റ​ൺ​സ് വ്യ​ത്യാ​സ​ത്തി​ൽ ആ​തി​ഥേ​യ​ർ​ക്ക് ഒ​ന്നാം ഇ​ന്നി​ങ്സ് ലീ​ഡ് ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടു. ഇ​തോ​ടെ, മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര​ക്ക് മൂ​ന്നും കേ​ര​ള​ത്തി​ന് ഒ​രു പോ​യ​ന്റും ല​ഭി​ച്ചു.

    മ​ധ്യ​പ്ര​ദേ​ശു​മാ​യാ​യി​രു​ന്നു പ​ഞ്ചാ​ബി​ന്റെ ആ​ദ്യ ക​ളി. കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ അ​തേ അ​വ​സ്ഥ​യാ​യി​രു​ന്നു ഇ​വ​ർ​ക്കും. ഗ്രൂ​പ് ബി​യി​ൽ ഓ​രോ പോ​യ​ന്റു​മാ​യി കേ​ര​ളം ആ​റും പ​ഞ്ചാ​ബ് ഏ​ഴും സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:PunjabSanju Samsonkerala cricketRanji Trophy 2025
    News Summary - Ranji Trophy: Punjab against Sanju Samson less Kerala
    Similar News
    Next Story
    X