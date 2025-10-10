Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightSportschevron_rightCricketchevron_rightരഞ്ജിട്രോഫി കേരള...
    Cricket
    Posted On
    date_range 10 Oct 2025 4:15 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Oct 2025 4:15 PM IST

    രഞ്ജിട്രോഫി കേരള ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു; അസ്ഹറുദ്ദീൻ ക്യാപ്റ്റൻ

    text_fields
    bookmark_border
    സഞ്ജു ടീമിൽ
    Ranji Trophy,Kerala,Team Announcement,Azharuddin,Captain, രഞ്ജി ട്രോഫി, മുഹമ്മദ് അസ്ഹറുദ്ദീൻ,
    cancel
    camera_alt

    മുഹമ്മദ് അസ്ഹറുദ്ദീൻ

    Listen to this Article

    രഞ്ജി ട്രോഫി പുതിയ സീസണിലേക്കുള്ള കേരള ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. മുഹമ്മദ് അസ്ഹറുദ്ദീനാണ് പുതിയ ക്യപ്റ്റൻ. മറുനാടൻ താരമായ ബാബ അപരാജിത് വൈസ് ക്യാപ്റ്റനായ ടീമിൽ സഞ്ജു സാംസണുമുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷം സഞ്ജു സാംസണിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻസിയിൽചരിത്രത്തിലാദ്യമായി കേരളം ഫൈനലിലെത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ ​ഫൈനലിൽ വിദർഭയോട് പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഒക്ടോബർ 15 ന് മഹാരാഷ്ട്രയുമായാണ് സീസണിലെ കേരളത്തിന്റെ ആദ്യ മത്സരം.

    ടീം: മുഹമ്മദ് അസ്ഹറുദ്ദീന്‍(ക്യാപ്റ്റന്‍), ബാബ അപരാജിത്( വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ), സഞ്ജു സാംസൺ, രോഹൻ എസ്. കുന്നുമ്മല്‍, അക്ഷയ് ചന്ദ്രൻ, സല്‍മാന്‍ നിസാര്‍, ഷോണ്‍ റോജര്‍, അക്ഷയ് ചന്ദ്രന്‍, അഭിഷേക് പി.നായർ, അഹമ്മദ് ഇമ്രാൻ, ഏദൻ ആപ്പിൾ തോട്ടം, എൻ.പി. ബേസിൽ, എം.ഡി. നിധീഷ്, അങ്കിത് ശർമ,

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Sanju SamsonMohammed AzharuddinRanji Trophy 2025
    News Summary - Ranji Trophy Kerala team announced; Azharuddin to captain
    Similar News
    Next Story
    X