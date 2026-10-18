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    രഞ്​ജി ട്രോഫി; കേരളം-ഒഡിഷ മത്സരത്തിന്​ ഇന്നു തുടക്കം

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    രഞ്​ജി ട്രോഫി; കേരളം-ഒഡിഷ മത്സരത്തിന്​ ഇന്നു തുടക്കം
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    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ര​ഞ്ജി ട്രോ​ഫി ക്രി​ക്ക​റ്റ്​ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റി​ൽ കേ​ര​ള​വും ഒ​ഡി​ഷ​യും ത​മ്മി​ലെ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്​ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച തു​ട​ക്കം. കാ​ര്യ​വ​ട്ടം ഗ്രീ​ൻ​ഫീ​ൽ​ഡ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ 21 വ​രെ​യാ​ണ് മ​ത്സ​രം. ജാ​ർ​ഖ​ണ്ഡി​നെ​തി​രാ​യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ സ​മ​നി​ല മാ​ത്രം നേ​ടി​യ കേ​ര​ളം ഒ​ഡി​ഷ​ക്കെ​തി​രെ വി​ജ​യ​പ്ര​തീ​ക്ഷ​യു​മാ​യാ​ണ്​ ഹോം​ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ ഇ​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. ഈ ​സീ​സ​ണി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ ആ​ദ്യ ഹോം ​മ​ത്സ​ര​മാ​ണി​ത്.

    വി​ഷ്ണു വി​നോ​ദി​ന്‍റെ ​നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ടീ​മി​ൽ സി.​കെ. നാ​യി​ഡു ട്രോ​ഫി​യി​ൽ ഉ​ജ്ജ്വ​ല പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വ​ച്ച അ​ഭി​ഷേ​ക് ജെ. ​നാ​യ​രെ​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, മ​ഴ​ഭീ​ഷ​ണി വെ​ല്ലു​വി​ളി​യാ​യു​ണ്ട്. ടീം: ​വി​ഷ്ണു വി​നോ​ദ് (ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ), രോ​ഹ​ൻ എ​സ്. കു​ന്നു​മ്മ​ൽ, അ​ഭി​ഷേ​ക് ജെ. ​നാ​യ​ർ, അ​ഭി​ഷേ​ക് പി. ​നാ​യ​ർ, സ​ച്ചി​ൻ ബേ​ബി, മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​സ്ഹ​റു​ദ്ദീ​ൻ (വി​ക്ക​റ്റ് കീ​പ്പ​ർ), സ​ൽ​മാ​ൻ നി​സാ​ർ, വ​രു​ൺ നാ​യ​നാ​ർ (വി​ക്ക​റ്റ് കീ​പ്പ​ർ), ജ​ല​ജ് സ​ക്സേ​ന, വൈ​ശാ​ഖ് ച​ന്ദ്ര​ൻ, ആ​ദി​ത്യ ആ​ന​ന്ദ് സ​ർ​വാ​തെ, ജെ.​എ​സ്. അ​നു​രാ​ജ്, വി. ​അ​ഭി​ജി​ത് പ്ര​വീ​ൺ, എം.​ഡി. നി​ധീ​ഷ്, പ​വ​ൻ രാ​ജ്, എ​ൻ.​പി. ബേ​സി​ൽ.

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    News Summary - Ranji Trophy: Kerala Take on Odisha in First Home Match of the Season
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