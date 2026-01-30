Begin typing your search above and press return to search.
    രഞ്ജി ട്രോഫി: കേരളം മികച്ച സ്കോറിലേക്ക്; രോ​ഹ​ൻ കു​ന്നു​മ്മ​ലി​ന് സെ​ഞ്ച്വ​റി

    Rohan Kunnummal
    രോ​ഹ​ൻ കു​ന്നു​മ്മ​ൽ

    ഗോ​വ: ര​ഞ്ജി ട്രോ​ഫി ക്രി​ക്ക​റ്റി​ൽ ഗോ​വ​യ്ക്കെ​തി​രെ കേ​ര​ളം ശ​ക്ത​മാ​യ നി​ല​യി​ൽ. ര​ണ്ടാം ദി​വ​സം ക​ളി നി​ർ​ത്തു​മ്പോ​ൾ ര​ണ്ട് വി​ക്ക​റ്റി​ന് 237 റ​ൺ​സെ​ന്ന നി​ല​യി​ലാ​ണ് കേ​ര​ളം. സെ​ഞ്ച്വ​റി നേ​ടി​യ രോ​ഹ​ൻ കു​ന്നു​മ്മ​ലി​ന്റെ പ്ര​ക​ട​ന​മാ​ണ് കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ ഇ​ന്നി​ങ്സി​ന് ക​രു​ത്ത് പ​ക​ർ​ന്ന​ത്. നേ​ര​ത്തെ ഗോ​വ​യു​ടെ ഒ​ന്നാം ഇ​ന്നി​ങ്സ് 355 റ​ൺ​സി​ന് അ​വ​സാ​നി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    എ​ട്ട് വി​ക്ക​റ്റ് ന​ഷ്ട​ത്തി​ൽ 279 റ​ൺ​സെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ര​ണ്ടാം ദി​വ​സം ബാ​റ്റി​ങ് പു​ന​രാ​രം​ഭി​ച്ച ഗോ​വ​യ്ക്ക് വി​ക്ക​റ്റ് കീ​പ്പ​ർ സ​മ​ർ ദു​ഭാ​ഷി​യു​ടെ ഇ​ന്നി​ങ്സാ​ണ് തു​ണ​യാ​യ​ത്. വാ​ല​റ്റ​ക്കാ​രെ കൂ​ട്ടു​പി​ടി​ച്ച് സ​മ​ർ ന​ട​ത്തി​യ പോ​രാ​ട്ട​മാ​ണ് ഗോ​വ​യു​ടെ സ്കോ​ർ 350 ക​ട​ത്തി​യ​ത്. സ​മ​ർ 55 റ​ൺ​സു​മാ​യി പു​റ​ത്താ​കാ​തെ നി​ന്നു. അ​മൂ​ല്യ പാ​ണ്ഡ്രേ​ക്ക​ർ പ​ത്തും കൗ​ശി​ക് വി. 21-​ഉം റ​ൺ​സ് നേ​ടി. കേ​ര​ള​ത്തി​ന് വേ​ണ്ടി അ​ങ്കി​ത് ശ​ർ​മ ആ​റും ബേ​സി​ൽ എ​ൻ.​പി. ര​ണ്ടും നി​ധീ​ഷ് എം.​ഡി., സ​ച്ചി​ൻ ബേ​ബി എ​ന്നി​വ​ർ ഓ​രോ വി​ക്ക​റ്റ് വീ​ത​വും വീ​ഴ്ത്തി.

    മ​റു​പ​ടി ബാ​റ്റി​ങ്ങി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ന് ഓ​പ​ണ​ർ​മാ​രാ​യ രോ​ഹ​ൻ കു​ന്നു​മ്മ​ലും അ​ഭി​ഷേ​ക് ജെ. ​നാ​യ​രും ചേ​ർ​ന്ന് മി​ക​ച്ച തു​ട​ക്ക​മാ​ണ് ന​ൽ​കി​യ​ത്. ഇ​രു​വ​രും ചേ​ർ​ന്ന് 97 റ​ൺ​സ് കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. 32 റ​ൺ​സെ​ടു​ത്ത അ​ഭി​ഷേ​കി​നെ പു​റ​ത്താ​ക്കി അ​മൂ​ല്യ പാ​ണ്ഡ്രേ​ക്ക​റാ​ണ് കൂ​ട്ടു​കെ​ട്ടി​ന് അ​വ​സാ​ന​മി​ട്ട​ത്. തു​ട​ർ​ന്നെ​ത്തി​യ സ​ച്ചി​ൻ ബേ​ബി​യും രോ​ഹ​ന് മി​ക​ച്ച പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കി. ഇ​രു​വ​രും ചേ​ർ​ന്ന് 86 റ​ൺ​സി​ന്റെ കൂ​ട്ടു​കെ​ട്ടാ​ണ് ര​ണ്ടാം വി​ക്ക​റ്റി​ൽ പ​ടു​ത്തു​യ​ർ​ത്തി​യ​ത്. 37 റ​ൺ​സെ​ടു​ത്ത സ​ച്ചി​ൻ ബേ​ബി ല​ളി​ത് യാ​ദ​വി​ന്റെ പ​ന്തി​ൽ പു​റ​ത്താ​യി.

    എ​ന്നാ​ൽ ഒ​ര​റ്റ​ത്ത് ഉ​റ​ച്ചു​നി​ന്ന രോ​ഹ​ൻ കു​ന്നു​മ്മ​ൽ സെ​ഞ്ച്വ​റി​യോ​ടെ കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ ഇ​ന്നി​ങ്സ് മു​ന്നോ​ട്ട് ന​യി​ച്ചു. ക​ളി നി​ർ​ത്തു​മ്പോ​ൾ 132 റ​ൺ​സോ​ടെ രോ​ഹ​ൻ കു​ന്നു​മ്മ​ലും 25 റ​ൺ​സോ​ടെ സ​ൽ​മാ​ൻ നി​സാ​റു​മാ​ണ് ക്രീ​സി​ൽ. മൂ​ന്നാം വി​ക്ക​റ്റി​ൽ ഇ​രു​വ​രും ചേ​ർ​ന്ന് ഇ​തി​ന​കം 54 റ​ൺ​സ് കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്. 154 പ​ന്തു​ക​ളി​ൽ 13 ബൗ​ണ്ട​റി​യും അ​ഞ്ച് സി​ക്സു​മ​ട​ങ്ങു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു രോ​ഹ​ന്റെ ഇ​ന്നി​ങ്സ്.

