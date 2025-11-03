ഫോളോ ഓൺ വഴങ്ങി കേരളം, 238ന് പുറത്ത്; രഞ്ജിയിൽ കർണാടകക്ക് വമ്പൻ ലീഡ്

ഫോളോ ഓൺ വഴങ്ങി കേരളം, 238ന് പുറത്ത്; രഞ്ജിയിൽ കർണാടകക്ക് വമ്പൻ ലീഡ്text_fields
തിരുവനന്തപുരം: രഞ്ജി ട്രോഫി ക്രിക്കറ്റിൽ കർണാടകക്കെതിരെ ഫോളോ ഓൺ വഴങ്ങി കേരളം. ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ കേരളം 238 റൺസിന് പുറത്തായി. ഒരു ദിവസം മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ കർണാടകക്ക് 348 റൺസിന്റെ ഒന്നാം ഇന്നിങ്സ് ലീഡ്. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത കർണാടക അഞ്ച് വിക്കറ്റിന് 586 റൺസെന്ന നിലയിൽ ഇന്നിങ്സ് ഡിക്ലയർ ചെയ്യുകയായിരുന്നു.
ഇരട്ട സെഞ്ച്വറി നേടിയ കരുൺ നായരുടെയും (233) ആർ. സ്മരണിന്റെയും (220*) ഇന്നിങ്സുകളാണ് സന്ദർശകരെ കൂറ്റൻ സ്കോറിലെത്തിച്ചത്. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ കേരളത്തെ 95 ഓവറിൽ കർണാടക ബൗളർമാർ എറിഞ്ഞൊതുക്കി. രണ്ടാം ഇന്നിങ്സ് ബാറ്റിങ് ആരംഭിച്ച കേരളം രണ്ട് ഓവറിൽ വിക്കറ്റ് പോകാതെ ആറു റൺസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നാലു വിക്കറ്റ് നേടിയ വിദ്വത് കവേരപ്പയാണ് കേരളത്തെ തകർത്തത്. മൂന്ന് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 21 റൺസെന്ന നിലയിലാണ് മൂന്നാം ദിനം കേരളം ബാറ്റിങ് പുനരാരംഭിച്ചത്.
ഏഴ് റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതിനിടെ 19 പന്തിൽ 11 റൺസെടുത്ത അക്ഷയ് ചന്ദ്രനെ കേരളത്തിന് നഷ്ടമായി. കവേരപ്പ താരത്തെ ക്ലീൻ ബൗൾഡാക്കി. ഇതിനിടെ ഓപ്പണർ എൻ.പി. ബേസിൽ (42 പന്തിൽ 12 റൺസ്) പരിക്കേറ്റ് കയറി. കവേരപ്പയുടെ പന്ത് ഹെൽമറ്റിൽ പതിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് താരം റിട്ടയർഡ് ഹർട്ടായി ഗ്രൗണ്ട് വിട്ടത്. സ്കാനിങ്ങിന് വിധേയനായ താരം 24 മണിക്കൂർ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. പകരക്കാരനായി ഏദൻ ആപ്പിൾ ടോം ടീമിലെത്തി. സചിന് ബേബി-ബാബ അപരാജിത് സഖ്യമാണ് ടീം സ്കോർ 100 കടത്തിയത്. ഇരുവരും അഞ്ചാം വിക്കറ്റിൽ 86 റൺസാണ് കൂട്ടിച്ചേർത്തത്.
എന്നാല് സചിനെ മടക്കി കവേരപ്പ വീണ്ടും കേരളത്തിന് തിരിച്ചടി നൽകി. 82 പന്തിൽ നാലു ഫോറടക്കം 31 റൺസെടുത്ത സചിൻ ശ്രേയസ് ഗോപാലിന് ക്യാച്ച് നൽകിയാണ് മടങ്ങിയത്. പിന്നാലെ അഹ്മദ് ഇംറാനെ കൂട്ടുപിടിച്ച് അപരാജിത് ടീം സ്കോർ മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോയി. സ്കോർ 182ൽ നിൽക്കെ അപരാജിതിന്റെ വിക്കറ്റ് വീണു. ശിഖർ ഷെട്ടിയാണ് താരത്തെ പുറത്താക്കി മത്സരം വീണ്ടും കർണാടകയുടെ കൈകളിലെത്തിച്ചത്. തൊട്ടുപിന്നാലെ ഇംറാനെയും (61 പന്തിൽ 31) ഷിഖർ ഷെട്ടി ക്ലീൻ ബൗൾഡാക്കി. നായകൻ മുഹമ്മദ് അസ്ഹറുദ്ദീന് 22 പന്തിൽ ആറു റൺസ് മാത്രമാണ് എടുക്കാനായത്. ഷോൺ റോജർ 85 പന്തിൽ 29 റൺസും ഹരികൃഷ്ണൻ 16 പന്തിൽ ആറും റൺസെടുത്തു. 10 റൺസുമായി ഏദൻ ആപ്പിൾ ടോം പുറത്താകാതെ നിന്നു.
കൃഷ്ണപ്രസാദ് (നാല്), നിധീഷ് (പൂജ്യം) വൈശാഖ് ചന്ദ്രൻ (പൂജ്യം) എന്നിവരുടെ വിക്കറ്റുകൾ രണ്ടാം ദിനം തന്നെ കേരളത്തിന് നഷ്മായിരുന്നു. 22 ഓവറിൽ ഒമ്പത് മെയ്ഡനടക്കം 42 റൺസ് വഴങ്ങിയാണ് കേരവപ്പ നാലു വിക്കറ്റെടുത്തത്. വൈശാക് വിജയ് കുമാർ മൂന്നും ശിഖർ ഷെട്ടി രണ്ടും വിക്കറ്റുകൾ നേടി.
മൂന്ന് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 319 റൺസെന്ന നിലയിലാണ് കർണാടക രണ്ടാം ദിവസം ബാറ്റിങ് തുടങ്ങിയത്. കരുതലോടെ ബാറ്റിങ് തുടർന്ന കരുൺ നായരും സ്മരണും കേരളത്തിന്റെ ബൗളർമാർക്ക് ഒരവസരവും നൽകിയില്ല. ഒരു വിക്കറ്റ് പോലും നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ ആദ്യ സെഷൻ പൂർത്തിയാക്കിയ കർണാടക ലഞ്ചിന് പിരിയുമ്പോൾ മൂന്ന് വിക്കറ്റിന് 409 റൺസെന്ന നിലയിലായിരുന്നു. ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് ശേഷവും മികച്ച ബാറ്റിങ് തുടർന്ന ഇരുവരും ചേർന്ന് 343 റൺസാണ് നാലാം വിക്കറ്റിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തത്. ഇതിനിടയിൽ കരുൺ ഇരട്ട സെഞ്ച്വറി പൂർത്തിയാക്കി. 233 റൺസെടുത്ത കരുണിനെ ബേസിൽ എൻ പിയാണ് പുറത്താക്കിയത്. 25 ബൌണ്ടറികളും രണ്ട് സിക്സും അടങ്ങുന്നതായിരുന്നു കരുൺ നായരുടെ ഇന്നിങ്സ്.
തുടർന്നെത്തിയ അഭിനവ് മനോഹർക്കൊപ്പവും മികച്ച കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കിയ സ്മരൺ വൈകാതെ ഇരട്ട സെഞ്ച്വറി തികച്ചു. 20 റൺസെടുത്ത അഭിനവ് മനോഹറെ വൈശാഖ് ചന്ദ്രൻ പുറത്താക്കി. ഏഴാമനായെത്തിയ ശ്രേയസ് ഗോപാലും സ്മരണും അനായാസം ബാറ്റ് ചെയ്ത് മുന്നേറുമ്പോഴാണ് കർണാടക ക്യാപ്റ്റൻ ഇന്നിങ്സ് ഡിക്ലയർ ചെയ്തത്. ഗോപാൽ 16 റൺസുമായി പുറത്താകാതെ നിന്നു. കേരളത്തിന് വേണ്ടി എൻ.പി. ബേസിൽ രണ്ടും എം.ഡി. നിധീഷ്, വൈശാഖ് ചന്ദ്രൻ, ബാബ അപരാജിത് എന്നിവർ ഓരോ വിക്കറ്റും വീഴ്ത്തി.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register