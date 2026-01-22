Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    22 Jan 2026 7:01 AM IST
    22 Jan 2026 7:01 AM IST

    ര​ഞ്ജി ട്രോ​ഫി കേ​ര​ളം-​ച​ണ്ഡി​ഗ​ഢ് മ​ത്സ​രം ഇ​ന്നു​മു​ത​ൽ

    ര​ഞ്ജി ട്രോ​ഫി കേ​ര​ളം-​ച​ണ്ഡി​ഗ​ഢ് മ​ത്സ​രം ഇ​ന്നു​മു​ത​ൽ
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: കേ​ര​ള​വും ച​ണ്ഡി​ഗ​ഢും ത​മ്മി​ലെ ര​ഞ്ജി ട്രോ​ഫി മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന് വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച തു​ട​ക്കം. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം മം​ഗ​ലാ​പു​രം കെ.​സി.​എ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലാ​ണ് ക​ളി. വി​ക്ക​റ്റ് കീ​പ്പ​ർ ബാ​റ്റ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​സ്ഹ​റു​ദ്ദീ​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് ആ​തി​ഥേ​യ​ർ ക​ളി​ക്കാ​നി​റ​ങ്ങു​ക. ക​ഴി​ഞ്ഞ അ​ഞ്ച് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ നാ​ല് സ​മ​നി​ല​ക​ൾ മാ​ത്ര​മു​ള്ള കേ​ര​ള​ത്തെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ ഇ​നി നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​ണ്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലെ ടീ​മി​ൽ ര​ണ്ട് മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ വ​രു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ഹ്മ​ദ് ഇ​മ്രാ​ൻ, അ​ഭി​ജി​ത് പ്ര​വീ​ൺ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് പ​ക​രം അ​ഭി​ഷേ​ക് പി. ​നാ​യ​രെ​യും വി. ​അ​ജി​ത്തി​നെ​യും ടീ​മി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി. മ​റു​വ​ശ​ത്ത് മ​ന​ൻ വോ​റ​യ​ട​ക്ക​മു​ള്ള പ​രി​ച​യ​സ​മ്പ​ന്ന​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന ടീ​മാ​ണ് ച​ണ്ഡി​ഗ​ഢി​ന്റേ​ത്. നി​ല​വി​ൽ പോ​യ​ന്റ് പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഗ്രൂ​പ്പി​ൽ അ​വ​സാ​ന സ്ഥാ​ന​ത്താ​ണ് അ​വ​ർ.

    കേ​ര​ള ടീം: ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​സ്ഹ​റു​ദ്ദീ​ൻ (ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ), അ​ഭി​ഷേ​ക് ജെ. ​നാ​യ​ർ, രോ​ഹ​ൻ എ​സ്. കു​ന്നു​മ്മ​ൽ, സ​ച്ചി​ൻ ബേ​ബി, ആ​ക​ർ​ഷ് എ. ​കൃ​ഷ്ണ​മൂ​ർ​ത്തി, സ​ൽ​മാ​ൻ നി​സാ​ർ, ബാ​ബ അ​പ​രാ​ജി​ത്, അ​ജി​ത് വി, ​അ​ഭി​ഷേ​ക് പി. ​നാ​യ​ർ, നി​ധീ​ഷ് എം.​ഡി, ഏ​ദ​ൻ ആ​പ്പി​ൾ ടോം, ​ആ​സി​ഫ് കെ.​എം, അ​ങ്കി​ത് ശ​ർ​മ, ശ്രീ​ഹ​രി എ​സ്. നാ​യ​ർ, വി​ഷ്ണു വി​നോ​ദ്.

