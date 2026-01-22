Begin typing your search above and press return to search.
    Cricket
    Posted On
    22 Jan 2026 10:34 PM IST
    Updated On
    22 Jan 2026 10:34 PM IST

    ര​ഞ്ജി ട്രോ​ഫി: കേ​ര​ളം 139; ച​ണ്ഡി​ഗ​ഢി​ന് ലീ​ഡ്

    ര​ഞ്ജി ട്രോ​ഫി: കേ​ര​ളം 139; ച​ണ്ഡി​ഗ​ഢി​ന് ലീ​ഡ്
    സ​ച്ചി​ൻ ബേ​ബി​യും ബാ​ബ അ​പ​രാ​ജി​തും ബാ​റ്റി​ങ്ങി​നി​ടെ

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ര​ഞ്ജി ട്രോ​ഫി ക്രി​ക്ക​റ്റി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തെ ഒ​ന്നാം ഇ​ന്നി​ങ്സി​ൽ 139 റ​ൺ​സി​ന് പു​റ​ത്താ​ക്കി​യ ച​ണ്ഡി​ഗ​ഢ് ആ​ദ്യ ദി​നം ത​ന്നെ ഒ​ന്നാം ഇ​ന്നി​ങ്സ് ലീ​ഡും സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി. ക​ളി നി​ർ​ത്തു​മ്പോ​ൾ ഒ​രു വി​ക്ക​റ്റ് ന​ഷ്ട​ത്തി​ൽ 142 റ​ൺ​സ് എ​ന്ന നി​ല​യി​ലാ​ണ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ. അ​ർ​ധ ശ​ത​ക​ങ്ങ​ളു​മാ​യി അ​ർ​ജു​ൻ ആ​സാ​ദും (78) മ​ന​ൻ വോ​റ​യു​മാ​ണ് (51) ക്രീ​സി​ൽ.

    ടോ​സ് നേ​ടി ബാ​റ്റി​ങ് തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത കേ​ര​ള​ത്തി​ന് ര​ണ്ടാം ഓ​വ​റി​ൽ​ത​ന്നെ ഓ​പ​ണ​ർ അ​ഭി​ഷേ​ക് ജെ. ​നാ​യ​രെ (1) ന​ഷ്ട​മാ​യി. കാ​ർ​ത്തി​ക് സ​ന്ദി​ലി​ന്റെ പ​ന്തി​ൽ വി​ഷ്ണു​വി​ന് ക്യാ​ച്ച് ന​ൽ​കി​യാ​ണ് അ​ഭി​ഷേ​ക് മ​ട​ങ്ങി​യ​ത്. വൈ​കാ​തെ 14 റ​ൺ​സെ​ടു​ത്ത എ.​കെ. ആ​ക​ർ​ഷി​നെ രോ​ഹി​ത് ധ​ന്ദ ക്ലീ​ൻ ബൗ​ൾ​ഡാ​ക്കി.

    തു​ട​ർ​ന്ന് സ​ച്ചി​ൻ ബേ​ബി- ബാ​ബ അ​പ​രാ​ജി​ത് സ​ഖ്യം പ്ര​തീ​ക്ഷ ന​ൽ​കി. ഉ​ച്ച​ഭ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന് പി​രി​യു​മ്പോ​ൾ ര​ണ്ട് വി​ക്ക​റ്റ് ന​ഷ്ട​ത്തി​ൽ 87 റ​ൺ​സ് എ​ന്ന നി​ല​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു. ക​ളി പു​ന​രാ​രം​ഭി​ച്ച് വൈ​കാ​തെ സ​ച്ചി​നും (41) വി​ഷ്ണു വി​നോ​ദും (0) പു​റ​ത്താ​യി. രോ​ഹി​ത് ധ​ന്ദ​യു​ടെ പ​ന്തി​ൽ ഇ​രു​വ​രും എ​ൽ.​ബി.​ഡ​ബ്ല്യു ആ​വു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​ർ​ധ സെ​ഞ്ച്വ​റി​ക്ക് തൊ​ട്ട​രി​കെ അ​പ​രാ​ജി​തും (49) മ​ട​ങ്ങി. വെ​റും എ​ട്ട് പ​ന്തു​ക​ൾ​ക്കി​ടെ മൂ​ന്ന് വി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ​കൂ​ടി ന​ഷ്ട​മാ​യ​തോ​ടെ കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ ത​ക​ർ​ച്ച പൂ​ർ​ണം.

    ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​സ്ഹ​റു​ദ്ദീ​ൻ (4), അ​ങ്കി​ത് ശ​ർ​മ (1), ശ്രീ​ഹ​രി എ​സ്. നാ​യ​ർ (0) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് തു​ട​രെ​യു​ള്ള ഓ​വ​റു​ക​ളി​ൽ മ​ട​ങ്ങി​യ​ത്. സ​ൽ​മാ​ൻ നി​സാ​ർ 13 റ​ൺ​സു​മാ​യി പു​റ​ത്താ​കാ​തെ നി​ന്നു. ച​ണ്ഡി​ഗ​ഢി​നാ​യി നി​ഷു​ങ്ക് ബി​ർ​ള നാ​ലും രോ​ഹി​ത് ധ​ന്ദ മൂ​ന്നും ജ​ഗ​ജി​ത് സി​ങ് സ​ന്ധു ര​ണ്ടും വി​ക്ക​റ്റ് നേ​ടി. ച​ണ്ഡി​ഗ​ഢി​ന് 11 റ​ൺ​സെ​ടു​ത്ത ഓ​പ​ണ​ർ നി​ഖി​ൽ ഥാ​ക്കൂ​റി​നെ തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ​ത​ന്നെ ന​ഷ്ട​മാ​യി.

    TAGS:ranji trophyChandigarhCricket NewsKerala
