Madhyamam
    Cricket
    Posted On
    1 Nov 2025 8:10 AM IST
    Updated On
    1 Nov 2025 8:10 AM IST

    രഞ്ജി ട്രോഫി; കേരളത്തിന് ഇന്ന് കന്നട പരീക്ഷ

    രഞ്ജി ട്രോഫി; കേരളത്തിന് ഇന്ന് കന്നട പരീക്ഷ
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ര​ഞ്ജി ട്രോ​ഫി ക്രി​ക്ക​റ്റി​ൽ കേ​ര​ളം ഇ​ന്ന് ക​ർ​ണാ​ട​ക​യെ നേ​രി​ടും. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം മം​ഗ​ല​പു​ര​ത്തെ കെ.​സി.​എ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലാ​ണ് മ​ത്സ​രം.​ഈ സീ​സ​ണി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ മൂ​ന്നാം മ​ത്സ​ര​മാ​ണ് ഇ​ത്. ആ​ദ്യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര​യ്ക്കും ര​ണ്ടാം മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ഞ്ചാ​ബി​നു​മെ​തി​രെ കേ​ര​ളം ഒ​ന്നാം ഇ​ന്നി​ങ്സ് ലീ​ഡ് വ​ഴ​ങ്ങി​യി​രു​ന്നു. അ​തി​നാ​ൽ ക​ർ​ണാ​ട​ക​ക്കെ​തി​രെ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് കേ​ര​ളം ഇ​ന്ന് ഇ​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. ര​ണ്ട് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് നി​ല​വി​ൽ ര​ണ്ട് പോ​യി​ന്‍റ് മാ​ത്ര​മാ​ണ് കേ​ര​ള​ത്തി​നു​ള്ള​ത്.

    ക​ർ​ണാ​ട​ക​ക്കെ​തി​രാ​യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി ടീ​മി​ൽ ചി​ല മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ വ​രു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ക​ഴി​ഞ്ഞ മ​ത്സ​ര​ത്തി​നി​ടെ പ​രി​ക്കേ​റ്റ സ​ൽ​മാ​ൻ നി​സാ​റി​നെ​യും പ​ഞ്ചാ​ബി​നെ​തി​രെ ഇ​ന്നി​ങ്സ് ഓ​പ്പ​ൺ ചെ​യ്ത വ​ത്സ​ൽ ഗോ​വി​ന്ദി​നെ​യും ടീ​മി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ല. ഓ​സ്ട്രേ​ലി​യ​ൻ പ​ര്യ​ട​ന​ത്തി​ലാ​യ​തി​നാ​ൽ സ​ഞ്ജു സാം​സ​ണും നി​ല​വി​ൽ ടീ​മി​നൊ​പ്പ​മി​ല്ല.

