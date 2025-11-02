Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Cricket
    Posted On
    2 Nov 2025 10:53 AM IST
    Updated On
    2 Nov 2025 10:53 AM IST

    രഞ്ജി ട്രോഫി: കേരളത്തിനെതിരെ കരുൺ 142*, കർണാടക 319/3

    രഞ്ജി ട്രോഫി: കേരളത്തിനെതിരെ കരുൺ 142*, കർണാടക 319/3
    Listen to this Article

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ര​ഞ്ജി ട്രോ​ഫി ക്രി​ക്ക​റ്റി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​നെ​തി​രെ ക​ർ​ണാ​ട​ക​ക്ക്​ ശ​ക്​​ത​മാ​യ തു​ട​ക്കം. ആ​ദ്യ​ദി​വ​സം ക​ളി നി​ർ​ത്തു​മ്പോ​ൾ മൂ​ന്ന് വി​ക്ക​റ്റ് ന​ഷ്ട​ത്തി​ൽ 319 റ​ൺ​സെ​ന്ന നി​ല​യി​ലാ​ണ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ. തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ര​ണ്ടാം മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലും സെ​ഞ്ച്വ​റി നേ​ടി​യ മ​ല​യാ​ളി താ​രം ക​രു​ൺ നാ​യ​രു​ടെ പ്ര​ക​ട​ന​മാ​ണ് ക​രു​ത്താ​യ​ത്. തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ ര​ണ്ട് വി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ വീ​ഴ്ത്തി കേ​ര​ള ബൗ​ള​ർ​മാ​ർ ഞെ​ട്ടി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും പി​ന്നീ​ട്​ ഗ​തി​മാ​റി.

    അ​ഞ്ച് റ​ൺ​സെ​ടു​ത്ത ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ മാ​യ​ങ്ക് അ​ഗ​ർ​വാ​ളാ​യി​രു​ന്നു ആ​ദ്യം മ​ട​ങ്ങി​യ​ത്. എം.​ഡി. നി​ധീ​ഷി​ന്‍റെ പ​ന്തി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​സ്ഹ​റു​ദ്ദീ​ൻ മാ​യ​ങ്കി​നെ കൈ​യി​ലൊ​തു​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പി​ന്നാ​ലെ എ​ട്ട് റ​ൺ​സെ​ടു​ത്ത ഓ​പ​ണ​ർ കെ.​വി. അ​നീ​ഷി​നെ എ​ൻ.​പി. ബേ​സി​ലും അ​സ്ഹ​റു​ദ്ദീ​ന്‍റെ കൈ​യി​ലെ​ത്തി​ച്ചു. ര​ണ്ട് വി​ക്ക​റ്റി​ന് 13 റ​ൺ​സെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ത​ക​ർ​ച്ച​യെ മു​ന്നി​ൽ​ക​ണ്ട ക​ർ​ണാ​ട​ക​യെ ക​രു​ൺ നാ​യ​രും കെ.​എ​ൽ. ശ്രീ​ജി​ത്തും ചേ​ർ​ന്ന മൂ​ന്നാം വി​ക്ക​റ്റ് കൂ​ട്ടു​കെ​ട്ടാ​ണ് ക​ര​ക​യ​റ്റി​യ​ത്.

    ഉ​ച്ച​ഭ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം ശ്രീ​ജി​ത്തി​ന്‍റെ വി​ക്ക​റ്റ് ന​ഷ്ട​മാ​യി. ബാ​ബ അ​പ​രാ​ജി​തി​ന്‍റെ പ​ന്തി​ൽ അ​ഹ്മ​ദ് ഇ​മ്രാ​ൻ ക്യാ​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. 65 റ​ൺ​സാ​യി​രു​ന്നു ​​ശ്രീ​ജി​ത്തി​ന്‍റെ സം​ഭാ​വ​ന. തു​ട​ർ​ന്നെ​ത്തി​യ ആ​ർ. സ്മ​ര​ൺ ക​രു​ൺ നാ​യ​ർ​ക്ക് മി​ക​ച്ച പി​ന്തു​ണ​യാ​യി. ക​രു​ൺ നാ​യ​ർ 142ഉം ​സ്മ​ര​ൺ 88 റ​ൺ​സു​മാ​യി ക്രീ​സി​ലു​ണ്ട്.

    TAGS:sportsranji trophyKarun NairCricket News
