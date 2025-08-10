Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    10 Aug 2025 4:18 PM IST
    10 Aug 2025 4:18 PM IST

    'രാജസ്ഥാൻ റോയൽസാണ് ലോകം'; ടീം വിടുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കിടെ പ്രതികരണവുമായി സഞ്ജു സാംസൺ

    രാജസ്ഥാൻ റോയൽസാണ് ലോകം; ടീം വിടുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കിടെ പ്രതികരണവുമായി സഞ്ജു സാംസൺ
    സഞ്ജു സാംസൺ

    ജയ്പൂർ: 2026 ഐ.പി.എൽ സീസണിന് മുമ്പായി ടീം വിടുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കിടെ പ്രതികരണവുമായി മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസൺ. ആർ.അശ്വിനുമായി നടത്തിയ ചാറ്റ്ഷോയിലാണ് സഞ്ജുവിന്റെ പ്രതികരണം. കേരളത്തിലെ ചെറിയ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും വന്ന തനിക്ക് കഴിവ് പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള വേദിയൊരുക്കി തന്നത് രാജസ്ഥാൻ റോയൽസാണെന്ന് സഞ്ജു പറഞ്ഞു. രാജസ്ഥാനാണ് തന്റെ ലോകം. രാഹുൽ ദ്രാവിഡും മനോജ് ബാദ്‍ലയുമാണ് തനിക്ക് ക്രിക്കറ്റിൽ വലിയ വേദിയൊരുക്കി തന്നതെന്നും സഞ്ജു പറഞ്ഞു.

    ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ സ​ഞ്ജു സാം​സ​ൺ രാ​ജ​സ്ഥാ​ൻ റോ​യ​ൽ​സ് വി​ടാ​നൊ​രു​ങ്ങു​ന്നു​വെ​ന്ന ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ സ​ജീ​വമാണെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വന്നിരുന്നു. പ​ല​ത​രം അ​സ്വാ​ര​സ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ടീ​മി​ൽ നി​ന്നും പോ​കാ​നു​ള്ള താ​ൽ​പ​ര്യം മ​ല​യാ​ളി താ​രം മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റി​നെ അ​റി​യി​ച്ചു​വെ​ന്നാ​ണ് വി​വ​രം.

    ച​ട്ട​പ്ര​കാ​രം സഞ്ജുവിന് 2027 വ​​രെ ക​രാ​ർ നി​ല​വി​ലു​ണ്ട്. സ​ഞ്ജു​വി​നെ അ​ടു​ത്ത ലേ​ല​ത്തി​ൽ ടീ​മി​ലെ​ടു​ക്കാ​തി​രു​ന്നാ​ൽ മ​റ്റ് ടീ​മു​ക​ൾ​ക്ക് താ​ര​ത്തെ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കാം. അ​തേ​സ​മ​യം, സ​ഞ്ജു സാം​സ​ൺ ടീം ​വി​ടു​ന്ന​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ടീം ​മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റി​ൽ നി​ന്ന് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യ ഒ​രു പ്ര​തി​ക​ര​ണ​വും പു​റ​ത്തു​വ​ന്നി​ട്ടി​ല്ല.

    ടീ​മി​ന്റെ ഉ​ട​മ​യാ​യ മ​നോ​ജ് ബാ​ദ് ലെ ​ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​ക​രി​ക്കാ​നി​ല്ലെ​ന്ന നി​ല​പാ​ടാ​ണ് സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത്. രാ​ഹു​ൽ ദ്രാ​വി​ഡു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് അ​ന്തി​മ തീ​രു​മാ​നം എ​ടു​ക്കു​മെ​ന്ന അ​നൗ​ദ്യോ​ഗി​ക വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം രാ​ജ​സ്ഥാ​ൻ ടീം ​മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റി​ന്റെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന് ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ടീം ​സ​ഞ്ജു​വി​നെ ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ 2026ലെ ​മി​നി താ​ര​ലേ​ല​ത്തി​ൽ മ​ല​യാ​ളി താ​ര​വു​മു​ണ്ടാ​കും.

    രാ​ജ​സ്ഥാ​ൻ റോ​യ​ൽ​സി​ൽ പ​രി​ശീ​ല​ക​ൻ രാ​ഹു​ൽ ദ്രാ​വി​ഡ് വ​രു​ത്തി​യ ചി​ല മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ഞ്ജു അ​സ്വ​സ്ഥ​നാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ളു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. യ​ശ്വ​സി ജ​യ്സ്വാ​ളി​നൊ​പ്പം വൈ​ഭ​വ് സൂ​ര്യ​വം​ശി​യെ ഓ​പ​ണ​റാ​ക്കു​ക​യും ഈ ​സ​ഖ്യം വി​ജ​യി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​തോ​ടെ ടീ​മി​ലെ സ​ഞ്ജു​വി​ന്റെ ബാ​റ്റി​ങ് പൊ​സി​ഷ​നി​ല​ട​ക്കം അ​നി​ശ്ചി​ത​ത്വം ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    സ​ഞ്ജു​വി​ന് പ​ക​ര​ക്കാ​ര​നാ​യാ​ണ് വൈ​ഭ​വ് ടീ​മി​ലേ​ക്ക് വ​ന്ന​ത്. ചി​ല മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ മൂ​ന്നാ​മ​നാ​യാ​യി​രു​ന്നു സ​ഞ്ജു​വി​നെ ഇ​റ​ക്കി​യ​ത്. ഇ​ഷ്ട പൊ​സി​ഷ​നാ​യ ഓ​പ​ണി​ങ് സ്ഥാ​നം ന​ഷ്ട​മാ​യ​തി​ൽ താ​രം അ​സ്വ​സ്ഥ​നാ​യി​രു​ന്നു.

