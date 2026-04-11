കൂറ്റൻ സ്കോർ തകർത്ത് പഞ്ചാബ്; ഹൈദരാബാദിനെതിരെ ആറ് വിക്കറ്റ് ജയം
ചണ്ഡീഗഢ്: ഐ.പി.എല്ലിൽ സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദിന്റെ റൺമല മറികടന്ന് പഞ്ചാബ് കിങ്സിന് തകർപ്പൻ ജയം. 220 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യവുമായി ഇറങ്ങിയ പഞ്ചാബ് 18.5 ഓവറിൽ 4 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ ലക്ഷ്യം കണ്ടു (223/4). ക്യാപ്റ്റൻ ശ്രേയസ് അയ്യർ, ഓപ്പണർമാരായ പ്രിയാംശ് ആര്യ, പ്രഭ്സിമ്രാൻ സിങ് എന്നിവരുടെ അർധ സെഞ്ചുറികളാണ് പഞ്ചാബിന് കരുത്തായത്. ജയത്തോടെ പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ പഞ്ചാബ് രണ്ടാം സ്ഥാനം നിലനിർത്തി.
ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഹൈദരാബാദ് പവർപ്ലേയിൽ ട്രാവിസ് ഹെഡ് - അഭിഷേക് ശർമ സഖ്യത്തിന്റെ തകർപ്പൻ ബാറ്റിങ്ങിലൂടെയാണ് കൂറ്റൻ സ്കോറിലെത്തിയത്. അഭിഷേക് ശർമ 28 പന്തിൽ 74 റൺസും ട്രാവിസ് ഹെഡ് 38 റൺസും നേടി. ഒന്നാം വിക്കറ്റിൽ ഇരുവരും ചേർന്ന് 120 റൺസ് അടിച്ചുകൂട്ടി. എന്നാൽ 219 റൺസെന്ന ലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന പഞ്ചാബ് ഒട്ടും പതറിയില്ല.
പവർപ്ലേയിൽ 93 റൺസ് അടിച്ചുകൂട്ടി പ്രിയാംശ് ആര്യയും (57) പ്രഭ്സിമ്രാനും (51) പഞ്ചാബിന് സ്വപ്നതുല്യമായ തുടക്കം നൽകി. ഓപ്പണർമാർ മടങ്ങിയ ശേഷം ക്രീസിലെത്തിയ ക്യാപ്റ്റൻ ശ്രേയസ് അയ്യർ 33 പന്തിൽ 69 റൺസുമായി പുറത്താകാതെ നിന്ന് ടീമിനെ വിജയതീരത്തെത്തിച്ചു. 5 വീതം സിക്സും ഫോറുമാണ് ശ്രേയസ് അടിച്ചുകൂട്ടിയത്. ശശാങ്ക് സിങ് (16*) ക്യാപ്റ്റന് പിന്തുണ നൽകി. ഹൈദരാബാദിനായി ശിവംഗ് കുമാർ റെഡി മൂന്ന് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register