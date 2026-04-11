Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightSportschevron_rightCricketchevron_rightകൂറ്റൻ സ്കോർ തകർത്ത്...
    Cricket
    Posted On
    date_range 11 April 2026 7:49 PM IST
    Updated On
    date_range 11 April 2026 7:49 PM IST

    കൂറ്റൻ സ്കോർ തകർത്ത് പഞ്ചാബ്; ഹൈദരാബാദിനെതിരെ ആറ് വിക്കറ്റ് ജയം

    text_fields
    bookmark_border
    കൂറ്റൻ സ്കോർ തകർത്ത് പഞ്ചാബ്; ഹൈദരാബാദിനെതിരെ ആറ് വിക്കറ്റ് ജയം
    cancel

    ചണ്ഡീഗഢ്: ഐ.പി.എല്ലിൽ സൺറൈസേഴ്‌സ് ഹൈദരാബാദിന്റെ റൺമല മറികടന്ന് പഞ്ചാബ് കിങ്‌സിന് തകർപ്പൻ ജയം. 220 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യവുമായി ഇറങ്ങിയ പഞ്ചാബ് 18.5 ഓവറിൽ 4 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ ലക്ഷ്യം കണ്ടു (223/4). ക്യാപ്റ്റൻ ശ്രേയസ് അയ്യർ, ഓപ്പണർമാരായ പ്രിയാംശ് ആര്യ, പ്രഭ്‌സിമ്രാൻ സിങ് എന്നിവരുടെ അർധ സെഞ്ചുറികളാണ് പഞ്ചാബിന് കരുത്തായത്. ജയത്തോടെ പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ പഞ്ചാബ് രണ്ടാം സ്ഥാനം നിലനിർത്തി.

    ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഹൈദരാബാദ് പവർപ്ലേയിൽ ട്രാവിസ് ഹെഡ് - അഭിഷേക് ശർമ സഖ്യത്തിന്റെ തകർപ്പൻ ബാറ്റിങ്ങിലൂടെയാണ് കൂറ്റൻ സ്കോറിലെത്തിയത്. അഭിഷേക് ശർമ 28 പന്തിൽ 74 റൺസും ട്രാവിസ് ഹെഡ് 38 റൺസും നേടി. ഒന്നാം വിക്കറ്റിൽ ഇരുവരും ചേർന്ന് 120 റൺസ് അടിച്ചുകൂട്ടി. എന്നാൽ 219 റൺസെന്ന ലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന പഞ്ചാബ് ഒട്ടും പതറിയില്ല.

    പവർപ്ലേയിൽ 93 റൺസ് അടിച്ചുകൂട്ടി പ്രിയാംശ് ആര്യയും (57) പ്രഭ്‌സിമ്രാനും (51) പഞ്ചാബിന് സ്വപ്നതുല്യമായ തുടക്കം നൽകി. ഓപ്പണർമാർ മടങ്ങിയ ശേഷം ക്രീസിലെത്തിയ ക്യാപ്റ്റൻ ശ്രേയസ് അയ്യർ 33 പന്തിൽ 69 റൺസുമായി പുറത്താകാതെ നിന്ന് ടീമിനെ വിജയതീരത്തെത്തിച്ചു. 5 വീതം സിക്സും ഫോറുമാണ് ശ്രേയസ് അടിച്ചുകൂട്ടിയത്. ശശാങ്ക് സിങ് (16*) ക്യാപ്റ്റന് പിന്തുണ നൽകി. ഹൈദരാബാദിനായി ശിവംഗ് കുമാർ റെഡി മൂന്ന് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Sunrisers HyderabadCricket NewsPunjab KingsIPL 2026
    News Summary - Punjab Kings beat Sunrisers Hyderabad by 6 wickets in a high-scoring thriller.
    X