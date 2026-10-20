കോഹ്ലി – ഗംഭീർ ഭിന്നത പരിഹരിക്കാൻ 'ട്രബിൾ ഷൂട്ടറായി' പ്രഗ്യാൻ ഓജ; ഇടപെട്ട് ബി.സി.സി.ഐtext_fields
മുംബൈ: ബോർഡ് ഓഫ് കൺട്രോൾ ഫോർ ക്രിക്കറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യയുടെ (ബി.സി.സി.ഐ) പുതിയ ചീഫ് സെലക്ടറായി ചുമതലയേറ്റ പ്രഗ്യാൻ ഓജയുടെ ക്രിക്കറ്റ് തന്ത്രങ്ങളേക്കാൾ, താരങ്ങളുമായുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഊഷ്മളമായ വ്യക്തിബന്ധത്തിനാണ് ഇപ്പോൾ ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്ത് വാർത്താപ്രാധാന്യം. ഇന്ത്യൻ പരിശീലകൻ ഗൗതം ഗംഭീറും സൂപ്പർ താരം വിരാട് കോഹ്ലിയും തമ്മിലുള്ള അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളും ആശയവിടവുകളും പരിഹരിക്കാൻ ബി.സി.സി.ഐ നേതൃത്വം നിയോഗിച്ചത് ഓജയെയാണെന്ന് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ടൈംസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.
സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയിൽ സൗത്ത് സോണിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഓജ, പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനായി 'ട്രബിൾ ഷൂട്ടറുടെ' റോളിലെത്തുകയായിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ ജഴ്സിയിൽ കോഹ്ലിക്കൊപ്പം 22 മത്സരങ്ങളിൽ ഒരുമിച്ച് കളിച്ച പരിചയസമ്പത്തും സൗഹൃദവുമാണ് ഓജയ്ക്ക് തുണയായത്. ഇതിനുമുമ്പും ടീമിലെ നിർണായക ആശയവിനിമയങ്ങൾക്ക് ബി.സി.സി.ഐ ഓജയുടെ സേവനം പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇംഗ്ലണ്ട് പര്യടനത്തിന് ശേഷം രോഹിത് ശർമയെ ഏകദിന ടീമിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ മുൻ ചീഫ് സെലക്ടർ അജിത് അഗാർക്കർ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ, ആ വിവരം രോഹിതിനെ നേരിട്ടു ധരിപ്പിച്ചത് യു.കെയിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രഗ്യാൻ ഓജയായിരുന്നു.
വെസ്റ്റ് സോൺ പ്രതിനിധിയായി രമേശ് പവാർ സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയിലെത്തിയതോടെയാണ് സീനിയോറിറ്റി അടിസ്ഥാനമാക്കി ഓജയെ ചീഫ് സെലക്ടറായി ബി.സി.സി.ഐ ഉയർത്തിയത്. ബി.സി.സി.ഐ സെന്റർ ഓഫ് എക്സലൻസ് തലവൻ വി.വി.എസ്. ലക്ഷ്മണുമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തുന്ന ഓജയ്ക്ക് ബി.സി.സി.ഐ സെലക്ഷൻ കാര്യങ്ങളിൽ വലിയ സ്വാധീനമുണ്ട്.
ഇന്ത്യക്കായി 24 ടെസ്റ്റുകൾ കളിച്ചിട്ടുള്ള ഓജ, ഇതുവരെ ലൈംലൈറ്റിൽ നിന്ന് മാറിനിൽക്കുന്ന ഒരു സെലക്ടറായിരുന്നു. എന്നാൽ മുൻ ചീഫ് സെലക്ടർ അജിത് അഗാർക്കർ രണ്ട് ഐ.സി.സി ട്രോഫികൾ ഇന്ത്യക്ക് സമ്മാനിച്ച് പടിയിറങ്ങിയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ഓജയ്ക്ക് വരും ദിവസങ്ങളിൽ കടുത്ത സമ്മർദ്ദത്തെ നേരിടേണ്ടി വരും. വാർത്താസമ്മേളനങ്ങളിൽ കൃത്യമായ വിശദീകരണങ്ങൾ നൽകുകയും വ്യക്തമായ തീരുമാനങ്ങളിലൂടെ ഫലം കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്ത അഗാർക്കറുടെ പിൻഗാമിയാവുക എളുപ്പമല്ല.
ക്രിക്കറ്റ് ബുദ്ധിയും ആശയവിനിമയ മികവും ഒരുപോലെ ആവശ്യമുള്ള ഈ പദവിയിൽ ഓജയുടെ വ്യക്തിബന്ധങ്ങൾ കാത്തുസൂക്ഷിക്കാനുള്ള കഴിവ് മികച്ചതാണെന്ന് തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ നിർണായകമായ ഈ ക്രിക്കറ്റ് സീസണിൽ സെലക്ടറെന്ന നിലയിലുള്ള തീരുമാനങ്ങളിലെ കൃത്യത കൂടി തെളിയിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇന്ത്യയുടെ വിജയങ്ങൾക്കൊപ്പം ഓജയുടെ കരിയറും സുരക്ഷിതമാകൂ.
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