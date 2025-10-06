Begin typing your search above and press return to search.
    ഏ​ക​ദി​നം പ്ര​ഭ്സി​മ്രാ​ന് സെ​ഞ്ച്വ​റി; ഇ​ന്ത്യ ‘എ'​ക്ക് പ​ര​മ്പ​ര

    68 പ​ന്തി​ൽ 102 റ​ൺ​സാ​ണ് ഓ​പ​ണ​ർ നേ​ടി​യ​ത്
    കാ​ൺ​പു​ർ: ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ എ ​ടീ​മി​നെ​തി​രാ​യ ഏ​ക​ദി​ന പ​ര​മ്പ​ര 2-1ന് ​സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി ഇ​ന്ത്യ എ. ​മൂ​ന്നാ​മ​ത്തെ​യും അ​വ​സാ​ന​ത്തെ​യും മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഓ​സീ​സി​നെ ര​ണ്ട് വി​ക്ക​റ്റി​നാ​ണ് തോ​ൽ​പി​ച്ച​ത്. ആ​ദ്യം ബാ​റ്റ് ചെ​യ്ത സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ 49.1 ഓ​വ​റി​ൽ 326 റ​ൺ​സി​ന് എ​ല്ലാ​വ​രും പു​റ​ത്താ​യി. എ​ട്ട് ഫോ​റും ഏ​ഴ് സി​ക്സു​മ​ട​ക്കം 68 പ​ന്തി​ൽ 102 റ​ൺ​സ​ടി​ച്ച ഓ​പ​ണ​ർ പ്ര​ഭ്സി​മ്രാ​ൻ സി​ങ്ങി​ന്റെ ഉ​ജ്വ​ല സെ​ഞ്ച്വ​റി​യു​ടെ അ​ക​മ്പ​ടി​യോ​ടെ ഇ​ന്ത്യ 46 ഓ​വ​റി​ൽ എ​ട്ട് വി​ക്ക​റ്റി​ന് 322ലെ​ത്തി. 62 റ​ൺ​സ് വീ​ത​മെ​ടു​ത്ത് ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ ശ്രേ​യ​സ് അ​യ്യ​രും റി​യാ​ൻ പ​രാ​ഗും മി​ന്നി. ആ​ദ്യ ക​ളി​യി​ൽ ആ​തി​ഥേ​യ​ർ ജ​യി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ര​ണ്ടാം മ​ത്സ​രം പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത് ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ എ ​പ​ര​മ്പ​ര​യി​ൽ ഒ​പ്പ​മെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

