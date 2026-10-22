ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സ് ഷോ; സ്വന്തം മണ്ണിൽ റെക്കോഡ് സ്കോറുമായി കിവീസ്, ഇന്ത്യക്ക് 226 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം

ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സ് ഷോ; സ്വന്തം മണ്ണിൽ റെക്കോഡ് സ്കോറുമായി കിവീസ്, ഇന്ത്യക്ക് 226 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യംtext_fields
ക്രൈസ്റ്റ്ചർച്ച്: ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സിന്റെ വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിങ്ങിന്റെ കരുത്തിൽ ഇന്ത്യക്കെതിരായ ആദ്യ ടി20യിൽ കൂറ്റൻ സ്കോർ പടുത്തുയർത്തി ന്യൂസിലൻഡ്. 40 പന്തിൽ പുറത്താകാതെ 82 റൺസ് നേടിയ ഫിലിപ്സിന്റെ മികവിൽ ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത കിവീസ് നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ നാലു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 225 റൺസെടുത്തു. സ്വന്തം മണ്ണിൽ ഇന്ത്യക്കെതിരെ ന്യൂസിലൻഡിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ടി20 രാജ്യാന്തര സ്കോറാണിത്. ഇന്ത്യക്ക് ജയിക്കാൻ 226 റൺസ് വേണം.
ഫിലിപ്സിനു പുറമെ ഫിൻ അലനും ബെവോൺ ജേക്കബ്സും തകർപ്പൻ ബാറ്റിങ്ങുമായി തിളങ്ങി. 25 പന്തിൽ 45 റൺസാണ് അലൻ നേടിയത്. ജേക്കബ്സ് 16 പന്തിൽ 31 റൺസുമായി വെടിക്കെട്ടിന് വേഗം കൂട്ടി. ഇന്ത്യക്കായി മായങ്ക് യാദവും അക്ഷർ പട്ടേലും ഓരോ വിക്കറ്റ് വീതം നേടി.
തകർപ്പൻ തുടക്കവുമായി കിവീസ്
ഓപ്പണർമാരായ ടിം സൈഫർട്ടും ഫിൻ അലനും ചേർന്ന് ന്യൂസിലൻഡിന് മികച്ച തുടക്കമാണ് നൽകിയത്. ആദ്യ രണ്ട് ഓവറുകളിൽ കരുതലോടെ കളിച്ച ഇരുവരും ഭുവനേശ്വർ കുമാറിന്റെയും അർഷ്ദീപ് സിങ്ങിന്റെയും തുടർന്നുള്ള ഓവറുകളിൽ ആക്രമണം കടുപ്പിച്ചു. മൂന്നാം ഓവറിലും നാലാം ഓവറിലും 17 റൺസ് വീതം പിറന്നു.
അഞ്ചാം ഓവറിൽ പന്തെറിഞ്ഞ മായങ്ക് യാദവ് സൈഫർട്ടിനെ (27) പുറത്താക്കി ഇന്ത്യക്ക് ആദ്യ ആശ്വാസം നൽകി. പവർപ്ലേയിലെ അവസാന ഓവറിൽ അക്ഷർ പട്ടേലിനെതിരെ 16 റൺസ് കൂടി നേടിയ കിവീസ് ആറോവറിൽ 65 റൺസിലെത്തി. എട്ടാം ഓവറിൽ ഫിൻ അലനെ മടക്കി അക്ഷർ കിവീസിന്റെ കുതിപ്പിന് തടയിട്ടു.
ഫിലിപ്സിന്റെ വെടിക്കെട്ട്
മൂന്നാം നമ്പറിലെത്തിയ ഡാരിൽ മിച്ചലും ഫിലിപ്സും ചേർന്ന് സ്കോർ ഉയർത്തി. ഇതിനിടെ മിച്ചൽ നൽകിയ അനായാസ ക്യാച്ച് ലോങ് ഓണിൽ അഭിഷേക് ശർമ കൈവിട്ടത് ഇന്ത്യക്ക് തിരിച്ചടിയായി. എന്നാൽ, 28 റൺസെടുത്ത മിച്ചലിനെ പതിമൂന്നാം ഓവറിൽ അർഷ്ദീപ് സിങ് പുറത്താക്കി.
തുടർന്നെത്തിയ ജേക്കബ്സ് ആദ്യ പന്ത് തന്നെ സിക്സറിന് പറത്തി തന്റെ വരവറിയിച്ചു. ഇരുവരും ചേർന്ന് കിവീസ് സ്കോർ അതിവേഗം ഉയർത്തിയതോടെ 250 റൺസിലേക്ക് ടീം കുതിക്കുമെന്ന് തോന്നിച്ചു. 27 പന്തിലാണ് ഫിലിപ്സ് അർധസെഞ്ചുറി തികച്ചത്.
പതിനെട്ടാം ഓവറിൽ ജേക്കബ്സ് റണ്ണൗട്ടായതോടെ കിവീസിന്റെ കുതിപ്പിന് ചെറിയ തിരിച്ചടിയേറ്റു. എങ്കിലും അവസാന ഓവറുകളിലും ഫിലിപ്സ് ആക്രമണം തുടർന്നു. ഭുവനേശ്വർ കുമാർ എറിഞ്ഞ അവസാന ഓവറിലെ അവസാന പന്ത് ബൗണ്ടറി കടത്തിയാണ് ഫിലിപ്സ് ഇന്നിങ്സ് അവസാനിപ്പിച്ചത്. അവസാന അഞ്ചോവറിൽ 67 റൺസാണ് ന്യൂസിലൻഡ് അടിച്ചുകൂട്ടിയത്.
സ്വന്തം മണ്ണിൽ ഇന്ത്യക്കെതിരെ ന്യൂസിലൻഡിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ടി20 സ്കോറിനൊപ്പവും ന്യൂസിലൻഡ് എത്തി. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ ഇന്ത്യക്ക് ഇനി കൂറ്റൻ വിജയലക്ഷ്യം മറികടക്കണം.